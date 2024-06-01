Неузнаваемые – азиаты становятся "вне закона" после пластики

Пластическая хирургия в Южной Корее хороша, одна из лучших, хотя и простенькая. Все потому что тут огромный спрос на пластику, так что врачам есть, на ком набить руку. А практика – это путь к мастерству, вот только приводит это к неожиданным проблемам.
Плеяда людей, которые не могут доказать, что это они
Чаще всего скандалы разгораются в аэропорту, когда таможенник сравнивает человека и фото на паспорте. Бывает, что трудно опознать человека в бинтах, если он улетает из Южной Кореи после пластики, но самое смешное, когда тебя не узнают уже через некоторое время после операции.
По сути удостоверения личности становятся недействительными, так как теряют свою главную функцию – идентификация человека. Люди на своих фото на айди выглядят гораздо старше, это словно школьник в США купил документы, чтобы покупать выпивку, а в реальности ему лет 16 на вид.
Дана козявке справка в том, что она – козявка
Когда проблема стала уже настолько серьезной, что из пары курьезных случаев стала реальной бедой, южнокорейские хирурги придумали выдавать в дорогу каждому пациенту «сертификат о пластике». Просто чтобы доказывать полиции, что это правда они.
В таком сертификате обязательно прописывают паспортные данные пациента, название больницы, сроки пребывания, а главное – типы операций. Во многих миграционных службах уже официально принимают их, как доказательства.
А еще пациенты иногда носят подборку фотографии «до и после» на телефоне, чтобы убеждать охранников на промежуточных пунктах.
Но рано или поздно дома сменить документы все же придется, причем в некоторых странах эта процедура платная. Потому люди из мелочной жадности не спешат менять документы и ходят с такими сертификатами до упора.
Китай бдит!
Чаще всего проблемы происходят на китайской стороне. Там тоже огромный культ идеального носа, потому в последние лет десять поток «туристок с носом» в Южную Корею туда сильно увеличился.
Как и у нас, в Китае почему-то думают, что зарубежное лучше, и хирурги за рубежом сделают лучше, чем внутри Китая. Поток зарубежных «пластических» туристов за 10 лет увеличился в 20 раз! Южнокорейская индустрия пластики только растет и расширяется за счет такой мировой славы, тем самым она душит развитие такой же индустрии в самом Китае.
За год задерживается 20-25 женщин, которые возвращаются из Южной Кореи в Китай с пластикой, чьи лица оказываются неузнаваемыми.
Это взрослые обеспеченные женщины в возрасте от 36 до 60 лет, которые делают не только нос, но и круговые подтяжки, «молодея» лет на 15. Честно говоря, преображения после операций и правда нереальные, как два разных человека, даже близко не родственника.
Источник:
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