Неузнаваемые – азиаты становятся "вне закона" после пластики

Плеяда людей, которые не могут доказать, что это они

Чаще всего скандалы разгораются в аэропорту, когда таможенник сравнивает человека и фото на паспорте. Бывает, что трудно опознать человека в бинтах, если он улетает из Южной Кореи после пластики, но самое смешное, когда тебя не узнают уже через некоторое время после операции.

По сути удостоверения личности становятся недействительными, так как теряют свою главную функцию – идентификация человека. Люди на своих фото на айди выглядят гораздо старше, это словно школьник в США купил документы, чтобы покупать выпивку, а в реальности ему лет 16 на вид.