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Что такое "парижский синдром" и как от него страдают азиаты

Что такое "парижский синдром" и как от него страдают азиаты

Автор:
12 марта 2024 09:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Париж   азиаты   азия   в мире   интересно   люди   парижский синдром   фото   
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"Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети пропадаешь навсегда..." - эти строки из песни известной в своё время российской группы "Танцы Минус" как нельзя лучше описывают Париж — прекрасный французский город, столицу моды, круассанов и лягушачьих лапок, после посещения которой, по мнению некоторых особо впечатлительных товарищей, остаётся только одно — умереть.

Оно и понятно: Эйфелева башня, Елисейские поля, собор Нотр-Дам-де-Пари, городской район Монмартр, кабаре "Мулен Руж" и, конечно же, самый посещаемый в мире музей Лувр - увидеть эти и многие другие легендарные достопримечательности Парижа мечтает каждый уважаемый себя путешественник.

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Кроме того, уникальная парижская атмосфера и репутация самого романтичного города ежегодно влечёт во французскую столицу влюблённых со всего мира, желающих доказать силу чувств своим вторым половинкам. В конце концов, где же ещё, если не в Париже, признаваться в вечной любви?!

Париж, особенно в сознании тех, кто никогда не бывал во Франции и видел столичные улочки лишь на картинках из сети, представляется поистине идеальным городом: старинным с богатой историей, живописным с открыточными видами, европейским с неподражаемым чувством стиля... И всё это, действительно, Париж!

А ещё Париж - это грязь, крысы, обилие бездомных и хамское отношение со стороны местных. Именно такой парижскую изнанку видят заезжие путешественники. Именно таким на самом деле и является Париж. И неудивительно, что у многих туристов, а особенно у азиатов, ожидание не совпадает с действительностью.

И если гости из других стран, как правило, переносят подобные разочарования довольно легко (в конце концов, Париж - это всего лишь ещё одна точка на карте, и не более того!), то у азиатов, и в частности у японцев, такого рода несоответствия вызывают настоящую истерику, у которой даже есть официальное название - "парижский синдром".

Итак, "парижский синдром", как психическое расстройство, было впервые выявлено в 1986 году японским психиатром Хироаки Отой, который на тот момент работал во Франции. Отой выяснил, что причинами возникновения "парижского синдрома" являются несоответствия между ожиданиями путешественников и реальным положением дел. Французская столица всегда была "лакомым кусочком" для японцев. Их привлекала культура, язык, литература и история Франции, а также достопримечательности и, конечно же, общая атмосфера Парижа.

Однако оказавшись во французской столице, японские туристы сталкивались с неразрешимым языковым барьером (французы, как известно, крайне неохотно общаются на английском), из-за чего у них возникало чувство тревоги и дискомфорта, высокомерным и даже несколько хамским отношением со стороны местного населения, радикальными различиями в менталитете и, конечно же, с внешними особенностями самого Парижа. Говоря простым языком, психика путешественников из Японии не выдерживала давления от посещения таких городов, как Париж. Они ехали, надеясь на гостеприимство, а встречали полную противоположность. И нервы не выдерживали...

Психиатр Хироаки Отой также заявил, что больше всего подвержены парижскому синдрому женщины до 30 лет, приезжающие в Париж на несколько месяцев или лет (например, жёны дипломатов), а также молодые японские мужчины.

Почему же японцы так остро переживают разочарования, связанные с французской столицей? Дело в том, что граждане Японии в принципе имеют весьма романтизированный взгляд на Францию в целом и на Париж в частности. И когда они получают вместо столь желанного и прекрасного города просто ещё один грязный и шумный европейский мегаполис, понятное дело, психика (весьма слабенькая, скажу я вам) не справляется.

У японцев "парижский синдром" буквально проявляется через панические атаки, бред, головокружения, повышенную потливость и даже галлюцинации. Можете себе представить, насколько сильно разошлись ожидания с действительностью!

Многие жители Японии после посещения Парижа обращаются за помощью к психиатрам, поскольку самостоятельно справится с эмоциональной травмой, увы, не в силах. В настоящее время понятие "парижский синдром" используется не только в контексте Парижа и японцев. Под ним учёные понимают очень сложный психический феномен, связанный с разочарованием и даже отчаянием по поводу того, что реальность не соответствует ожиданиям.

а!

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Метки: Париж   азиаты   азия   в мире   интересно   люди   парижский синдром   фото   
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60k
dima423 40 минут назад
Хосспади....какие мы нежные) ХЗ я когда по загранице путешествую, если мне что то нравится - получаю от этого удовольствие, от красивой природы, достопримечательностей и тд... А если не нравится, то тоже получаю удовольствие от мысли что у меня на родине лучше, и как хорошо что я живу в Москве)) Моя философия проста - от всего надо стараться получать положительные эмоции))
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1k
kirill15 6 минут назад
Объясните мне, откуда взялась эта тяга к "посмотреть Париж"? Меня не тянет в европу совсем. Ну вот не интересен мне ни париж, ни ландон, ни рим. Как-то больше интересна Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, всякие острова, и т.д. А старушка как-то вот нет.

P.S. И не надо говорить что это потому, что я нищеброд, и просто не могу себе позволить. )))
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11k
Фомич Полчаса назад
В Японии уже ходит поговорка "Лучше умереть, чем увидеть Париж"?
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4k
DVPET 37 минут назад
А что это за "а!" в конце поста?
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21k
Александр 42 минуты назад
С 86 года у них ломается шаблон и всё равно пребывают в некой иллюзии по поводу Парижа. Нормальные люди читают отзывы своих соотечественников про страну куда они хотят поехать, а не романы писателей.
Ну тупые.
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3k
Дмитрий Час назад
вот настоящий парижский синдром ) в современном Париже
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