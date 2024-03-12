Что такое "парижский синдром" и как от него страдают азиаты

Однако оказавшись во французской столице, японские туристы сталкивались с неразрешимым языковым барьером (французы, как известно, крайне неохотно общаются на английском), из-за чего у них возникало чувство тревоги и дискомфорта, высокомерным и даже несколько хамским отношением со стороны местного населения, радикальными различиями в менталитете и, конечно же, с внешними особенностями самого Парижа. Говоря простым языком, психика путешественников из Японии не выдерживала давления от посещения таких городов, как Париж. Они ехали, надеясь на гостеприимство, а встречали полную противоположность. И нервы не выдерживали...