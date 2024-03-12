Что такое "парижский синдром" и как от него страдают азиаты

"Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети пропадаешь навсегда..." - эти строки из песни известной в своё время российской группы "Танцы Минус" как нельзя лучше описывают Париж — прекрасный французский город, столицу моды, круассанов и лягушачьих лапок, после посещения которой, по мнению некоторых особо впечатлительных товарищей, остаётся только одно — умереть.
Оно и понятно: Эйфелева башня, Елисейские поля, собор Нотр-Дам-де-Пари, городской район Монмартр, кабаре "Мулен Руж" и, конечно же, самый посещаемый в мире музей Лувр - увидеть эти и многие другие легендарные достопримечательности Парижа мечтает каждый уважаемый себя путешественник.
Кроме того, уникальная парижская атмосфера и репутация самого романтичного города ежегодно влечёт во французскую столицу влюблённых со всего мира, желающих доказать силу чувств своим вторым половинкам. В конце концов, где же ещё, если не в Париже, признаваться в вечной любви?!
Париж, особенно в сознании тех, кто никогда не бывал во Франции и видел столичные улочки лишь на картинках из сети, представляется поистине идеальным городом: старинным с богатой историей, живописным с открыточными видами, европейским с неподражаемым чувством стиля... И всё это, действительно, Париж!
А ещё Париж - это грязь, крысы, обилие бездомных и хамское отношение со стороны местных. Именно такой парижскую изнанку видят заезжие путешественники. Именно таким на самом деле и является Париж. И неудивительно, что у многих туристов, а особенно у азиатов, ожидание не совпадает с действительностью.
И если гости из других стран, как правило, переносят подобные разочарования довольно легко (в конце концов, Париж - это всего лишь ещё одна точка на карте, и не более того!), то у азиатов, и в частности у японцев, такого рода несоответствия вызывают настоящую истерику, у которой даже есть официальное название - "парижский синдром".
Итак, "парижский синдром", как психическое расстройство, было впервые выявлено в 1986 году японским психиатром Хироаки Отой, который на тот момент работал во Франции. Отой выяснил, что причинами возникновения "парижского синдрома" являются несоответствия между ожиданиями путешественников и реальным положением дел. Французская столица всегда была "лакомым кусочком" для японцев. Их привлекала культура, язык, литература и история Франции, а также достопримечательности и, конечно же, общая атмосфера Парижа.
Однако оказавшись во французской столице, японские туристы сталкивались с неразрешимым языковым барьером (французы, как известно, крайне неохотно общаются на английском), из-за чего у них возникало чувство тревоги и дискомфорта, высокомерным и даже несколько хамским отношением со стороны местного населения, радикальными различиями в менталитете и, конечно же, с внешними особенностями самого Парижа. Говоря простым языком, психика путешественников из Японии не выдерживала давления от посещения таких городов, как Париж. Они ехали, надеясь на гостеприимство, а встречали полную противоположность. И нервы не выдерживали...
Психиатр Хироаки Отой также заявил, что больше всего подвержены парижскому синдрому женщины до 30 лет, приезжающие в Париж на несколько месяцев или лет (например, жёны дипломатов), а также молодые японские мужчины.
Почему же японцы так остро переживают разочарования, связанные с французской столицей? Дело в том, что граждане Японии в принципе имеют весьма романтизированный взгляд на Францию в целом и на Париж в частности. И когда они получают вместо столь желанного и прекрасного города просто ещё один грязный и шумный европейский мегаполис, понятное дело, психика (весьма слабенькая, скажу я вам) не справляется.
У японцев "парижский синдром" буквально проявляется через панические атаки, бред, головокружения, повышенную потливость и даже галлюцинации. Можете себе представить, насколько сильно разошлись ожидания с действительностью!
Многие жители Японии после посещения Парижа обращаются за помощью к психиатрам, поскольку самостоятельно справится с эмоциональной травмой, увы, не в силах. В настоящее время понятие "парижский синдром" используется не только в контексте Парижа и японцев. Под ним учёные понимают очень сложный психический феномен, связанный с разочарованием и даже отчаянием по поводу того, что реальность не соответствует ожиданиям.
а!
Источник:
- 9 нюансов жизни азиатов, которые не понять, ведь у них словно что-то свое на уме
- Красивое кастовое неравенство
- Южная Корея: совершенно другой мир
- 12 самых высоких людей в истории, чей рост не шутка, а задокументированная реальность
- На голове её колпак… а, нет, это гигантский бигуди!
P.S. И не надо говорить что это потому, что я нищеброд, и просто не могу себе позволить. )))
Ну тупые.