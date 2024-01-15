Как отличать кореянок, китаянок, японок и вьетнамок друг от друга

А чтобы уберечь свою кожу от солнца, вьетнамские барышни зачастую решаются на радикальные меры, и даже в летний зной укутываются в закрытые одежды. У них даже есть специальные куртки от солнца, в комплекте с которыми продаются и маски для лица. Куртки оснащены капюшоном и очень длинными рукавами, которые полностью скрывают руки девушки. Маски же носят не только женщины, но и мужчины, которые считают, что таким образом защищают свои дыхательные пути от грязного воздуха.