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Как отличать кореянок, китаянок, японок и вьетнамок друг от друга

Как отличать кореянок, китаянок, японок и вьетнамок друг от друга

Автор:
15 января 2024 07:23
Метки: азиаты   азия   внешность   девушки   люди   народ   отличия   страна   
1091
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Нередко можно встретить людей, которые при первом взгляде на человека азиатской внешности не могут понять, к какому народу он принадлежит. Автор попытался разобраться кто есть и кто на примере девушек из нескольких стран Азии.

Далеко не каждый человек при первом взгляде на представителя того или иного азиатского народа, сможет отличить японца от китайца, а корейца от вьетнамца, и это нормально! Не нужно из-за этого считать себя плохим человеком, не разбирающимся в тонкостях азиатской внешности.

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Если не общаешься с корейцами, китайцами и японцами каждый день, то определить, кто есть кто, с первого раза действительно непросто, ведь, по сути, все они являются обладателями характерного разреза глаз, невысокого роста и особенных повадок, свойственных исключительно азиатам.

К слову, с той стороны ситуация похожая, и для китайцев, японцев, корейцев и вьетнамцев, мы, обладатели славянской внешности, тоже все на одно лицо. И неважно, живем мы в России, Белорусии или Украине – для них все мы русские, поскольку обладаем типичной, в их понимании, русской внешностью. Те же принципы работают и по отношению к европейцам, и к американцам…

Однако, согласитесь, как было бы здорово научиться безошибочно определять, кто есть и кто, чтобы во время посещения той или иной азиатской страны с лету отличать китайцев от корейцев, а японцев от вьетнамцев! Соглашусь, не самый востребованный, но зато весьма полезный и занятный навык, поэтому…предлагают попробовать на примере азиатских девушек.

И начнем с кореянок. Традиционно корейские девушки являются обладательницами плоского лица и высоких квадратных скул. Нос у них обычно широкий, но они старательно исправляют этот природный просчет с помощью ринопластики и всевозможных приспособлений.

Вообще описать типичную внешность современных кореянок довольно сложно, поскольку девушки страны утренней свежести в буквальном смысле помешаны на пластической хирургии. Едва достигнув совершеннолетия (а иногда и раньше – с разрешения родителей), кореянки перекраивают в своей внешности практически все, что только можно, поскольку в буквальном смысле одержимы красотой и желанием достичь какого-то мифического совершенства.

По статистике, порядка 80% взрослых кореянок и корейцев хотя бы раз в жизни обращались к пластическому хирургу, дабы изменить что-то в своей внешности. Не по медицинским показаниям, а так…прихоти ради!

Более того, многие родители в Южной Корее (а в данном контексте мы рассматриваем только Южную Корею) считают пластическую операцию отличным подарком на выпускной или, как я уже упоминал выше, на совершеннолетие. Так что, если на вашем жизненном пути однажды встретится азиатка с нарочито кукольной внешностью, знайте – перед вами, скорее всего, жительница Южной Кореи.

Огромное значение для всех кореянок имеет состояние их кожи, поэтому, если она выглядит нездорово, или на ней появляются прыщи и другие несовершенства, это считается признаком дурного тона. Татуировки на женском теле, кстати, также приравниваются к прыщам, и в Южной Корее не приветствуются.

Волосы у кореянок практически всегда длинные и каких угодно цветов, кроме черного, поскольку черный – это их природный цвет. А, как мы уже выяснили, все природное и оригинальное большинству кореянок чуждо…

Далее по списку – китаянки. Лица у китаянок, как правило, широкие, скуластые, а носы частенько бывают как будто слегка приплюснутые. Кроме того, жительницы Поднебесной являются обладательницами смуглой, иногда с желтоватым оттенком, кожей.

Вообще, надо отметить, что в отличие от кореянок, помешанных на собственной внешности, китаянки не слишком любят ухаживать за собой, поэтому на улицах китайских городов, средь бела дня, можно запросто встретить девушку или женщину, одетую в мятую, грязную или вообще домашнюю одежду.

И, кстати, раз уж мы все равно затронули гардероб китаянок, стоит сказать, что здесь работает принцип «из крайности в крайности»: китайская девушка похожа либо на привокзального бомжа, либо на фею с обилием блесток и ярких красок. Китаянки также много экспериментируют с цветом волос, крася их в совершенно невероятные цвета, и макияжем.

А еще китайские девушки и женщины с помощью специальных наклеек делают себе «европейское веко» и, тем самым, несколько корректируют форму глаз.

Типичные китаянки обычного маленького роста и худощавого телосложения, однако в последнее время в Китае наблюдается определенная тенденция к полноте. Поэтому, если перед вами худая азиатка, совершенно необязательно, что это – китаянка.

Кроме того, девушки из Поднебесной отличаются очень эмоциональной и несдержанной манерой вести диалог, при этом активно жестикулируя руками. Китаянки в целом весьма импульсивны, и во время даже вполне спокойной беседы могут запросто перейти на крик. Безо всякой злобы, а просто по привычке…

А вот жительницы страны восходящего солнца, в отличие от тех же китаянок, имеют более хрупкое телосложение и высокий рост. При этом у них достаточно крупная голова и вытянутый овал лица, да и глаза, надо сказать, как будто открыты шире, и иногда даже создается впечатление, что они расположены слегка навыкате.

Однако отличительной чертой всех японок является их нос – прямой, выступающий вперед, он никогда не бывает приплюснутым. Кожа японок более светлая, чем у других представительниц азиатских народов, однако это не мешает им пользоваться всевозможными средствами, дабы сделать ее еще белее.

Как и кореянки, японки очень трепетно относятся к своей внешности, и достаточно много времени посвящают уходу за собой. Японцы, в принципе, помешаны на чистоте, поэтому в общественном месте или даже на улице довольно сложно встретить девушку или женщину, скажем, с грязными волосами или в мятой одежде. Большинство японок любят сдержанный и изысканный макияж, да и гардероб подбирают соответствующий – стильный, невычурный и обязательно с «говорящим» брендом.

Но это, что касается, взрослых японок, а вот молодежь и в Японии остается молодежью со своей приверженностью к ярким краскам, необычным нарядам и безграничным желанием быть похожими на любимого анимешного героя. И неизвестно откуда, но в последнее время у юных японских девушек появилась привычка при ходьбе ставить ноги носками внутрь, отчего походка становится косолапой. Среди японской молодежи данный тренд почему-то считается очень милым и трогательным!

В отличие от китаянок, девушки из Японии говорят тихо, четко и спокойно, сопровождая свою речь символическими поклонами. Вероятно, это обусловлено тем, что в Японии, в общественных местах, вообще не принято шуметь. К тому же, японский язык сам по себе звучит очень монотонно, и в нем практически отсутствуют интонации.

Однако далеко не японки и уж тем более не китаянки считаются самыми красивыми азиатскими женщинами. Этот титул достался вьетнамкам… и нет, это не тапки такие, а девушки и женщины, живущие во Вьетнаме. Их красоту даже сравнивают с красотой кореянок, если бы те отказались от пластических операций. Несмотря на свою природную стройность и хрупкость, вьетнамки нередко являются обладательницами весьма аппетитных форм.

А чтобы уберечь свою кожу от солнца, вьетнамские барышни зачастую решаются на радикальные меры, и даже в летний зной укутываются в закрытые одежды. У них даже есть специальные куртки от солнца, в комплекте с которыми продаются и маски для лица. Куртки оснащены капюшоном и очень длинными рукавами, которые полностью скрывают руки девушки. Маски же носят не только женщины, но и мужчины, которые считают, что таким образом защищают свои дыхательные пути от грязного воздуха.

Любимой же одеждой многих вьетнамок является…нет, не солнцезащитные куртки, а пижама, в которой они ходят повсюду, и даже на работу. А вот жительницы крупных вьетнамских городов наряжаются каждый день так, как будто собираются в ночной клуб или на какой-нибудь праздник. Облегающие платья, короткие юбки и шорты, высоченные каблуки и яркий макияж – излюбленные ежедневные образы большинства вьетнамских девушек.

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Метки: азиаты   азия   внешность   девушки   люди   народ   отличия   страна   
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8  комментариев
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38k
albedo 48 минут назад
И неважно, живем мы в России, Белорусии или Украине – для них все мы русские, поскольку обладаем типичной, в их понимании, русской внешностью.
-----------------
Хм, и я, всю жизнь прожив в Москве.
Не могу различить русских, украинцев и белорусов.
Может потому что разницы никакой нет? (Вопрос риторический)
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2k
Провокатор 2 минуты назад
Интересно, а автор в курсе, что в Китае несколько народностей?
китайские (ханьцы, хуэйцзу, бай)
тибето-бирманские (туцзя, и, тибетцы и др.)
тайские (чжуаны, буи, дун и др.)
кадайские (гэлао)
народы ли
народы мяо-яо (мяо, яо, шэ)
мон-кхмерские (ва, буланы, цзин и др.)
и т.д.
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18k
banzai7 12 минут назад
С тайскими девушками всё сложней....
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3k
Наблюдатель 14 минут назад
Как отличать кореянок, китаянок, японок и вьетнамок - НИКАК!))
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1k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
кракодилы косоглазые
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11k
hairov 48 минут назад
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