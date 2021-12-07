9 нюансов жизни азиатов, которые не понять, ведь у них словно что-то свое на уме

Когда перед туристами встает выбор, какую из стран Азии посетить, многие из них делают выбор в пользу Малайзии.
Это развитое государство вдохновляет иностранных путешественников интересной историей, восхитительной кухней, разнообразием и красотой ландшафтов. Со всего мира приезжают желающие посмотреть на необыкновенные башни Петронас высотой более 450 метров или посетить национальный парк Гунунг Мулу, но, пожалуй, не менее интересно даже просто понаблюдать за особенностями жизни обычных людей. Вот несколько примеров того, как сильно они отличаются от привычных нам.
Вот как выглядит завтрак жителя Малайзии
В утреннее меню входит жареная лапша бихун, курица в соусе, а также жареная свинина и яйца.
Кондиционер — настоящее спасение от жары
В Малайзии преобладает экваториальный климат, круглый год тут жарко и влажно. В таких условиях без кондиционера не обойтись. Но некоторые жители могут похвастаться особой авторской установкой сплит-системы.
Для любого работника строительной сферы безопасность всегда на первом месте
А вот необычный способ профилактики несчастных случаев малайзийцев.
Здоровая конкуренция сотрудников соседних кафе
И весьма креативная, стоит заметить.
Обезьяны в качестве домашних питомцев
За последние годы численность орангутанов в естественных условиях обитания сократилась почти наполовину. Местные жители часто заводят их в качестве домашних питомцев. Животные обладают живым умом и легко привыкают к жизни рядом с человеком. Не менее часто можно встретить людей и с макаками.
Малайзийцы могут поглощать лапшу в любое время
Специфические привычки питания отразились на блюдах всех здешних ресторанов.
А сколько способов приготовления яиц известно вам
Здесь, например, их знают минимум 7.
Цветное драже
Самая популярная сладость среди малайзийцев.
Автоматическое мытье улиц
На главных улицах страны используется специализированная система помывки дорожного полотна. А вам хотелось бы побывать в этой стране, или, может, вы уже здесь были?
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Живи на яркой стороне в Таиланде!
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И чего здесь странного?