9 нюансов жизни азиатов, которые не понять, ведь у них словно что-то свое на уме

Это развитое государство вдохновляет иностранных путешественников интересной историей, восхитительной кухней, разнообразием и красотой ландшафтов. Со всего мира приезжают желающие посмотреть на необыкновенные башни Петронас высотой более 450 метров или посетить национальный парк Гунунг Мулу, но, пожалуй, не менее интересно даже просто понаблюдать за особенностями жизни обычных людей. Вот несколько примеров того, как сильно они отличаются от привычных нам.

Вот как выглядит завтрак жителя Малайзии

В утреннее меню входит жареная лапша бихун, курица в соусе, а также жареная свинина и яйца.