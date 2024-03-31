Хуже быть некрасивым, чем грустным, как считают азиаты

В общем, пальцы кончатся считать места, где загар и оливковую кожу просто ненавидят. Потому в Азии приняты не просто отбеливающие кремы до лица, а просто невероятно агрессивно отбеливающие. Это вам не «огуречный осветляющий» из Белоруссии!

Ну и что тут плохого?

Помимо того, что это не очень продуктивная культурная особенность? Национальные черты и палитру кожи не поменяешь, и уже давно пора ввести тренд на красоту более частых и темных в Китае оттенков кожи, чем издеваться над миллиардным населением?