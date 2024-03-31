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Хуже быть некрасивым, чем грустным, как считают азиаты

Хуже быть некрасивым, чем грустным, как считают азиаты

Автор:
31 марта 2024 10:25
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: азиаты   в мире   грусть   красота   люди   отбеливающий крем   фото   
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Открыт интересный эффект агрессивных отбеливающих кремов, так популярных в странах Азии.

Кстати, популярных почти во всех странах, вот вы можете насчитать, где считается, что чем белее кожа, тем красивее? Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Индонезия…

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В общем, пальцы кончатся считать места, где загар и оливковую кожу просто ненавидят. Потому в Азии приняты не просто отбеливающие кремы до лица, а просто невероятно агрессивно отбеливающие. Это вам не «огуречный осветляющий» из Белоруссии!

Ну и что тут плохого?

Помимо того, что это не очень продуктивная культурная особенность? Национальные черты и палитру кожи не поменяешь, и уже давно пора ввести тренд на красоту более частых и темных в Китае оттенков кожи, чем издеваться над миллиардным населением?

Плохое еще и в том, что это крайне агрессивные отбеливающие кремы, лосьоны и пенки. Потому что во многих таких кремах содержится токсичное количество ртути.

Ртуть уже стала обязательным ингредиентом в косметике и средствах по уходу за кожей по всей Азии из-за ее способности прекрасно отбеливать. Кто-то покупал? Если взять популярный в Азии продукт, то эффект может быть даже шокирующим.

Забавно, но косметический рынок - один из крупнейших закупщиков у промышленности этого металла! При чем если в дорогих кремах еще пытаются измерить и ограничить ртуть хоть как-то, то в дешевых ее кладут просто «на глаз».

Страны пытаются бороться с совсем уж ядом в баночке, так кремы с содержанием от 19 900 ppm ртути запрещают на Филиппинах, но…

Их можно купить в интернете. И не просто можно купить, это один из самых продаваемых косметических продуктов в стране. Никто не слушает закон на Филиппинах.

Более жесткую борьбу начал Пакистан, запретив не несколько брендов, а буквально все сильнортутные. Но падение продаж связано только с тем, что не всем в стране доступны простые покупки по интернету.

Интересный эффект ртути

Помимо того, что ртуть токсична для почек и нервов, и вообще, от ее передозировки и умереть можно, у нее есть другой эффект – она оказывает подавляющий психику эффект, то есть заставляет людей с ее передозировкой впадать в депрессию и чаще плакать.

Выходит, чем красивее и белее твоя кожа, тем ты несчастнее. Однако азиаты считают, что лучше плакать красивым, чем улыбаться загорелым «крестьянином». Очень любопытно, а бум на отбеливающие кремы в Южной Корее не связан также косвенно с высоким показателем самоубийств в стране.

Ведь по уровню лукизма (оценке человека только по его внешности первее других качеств) Южная Корея буквально впереди планеты всей.

Забавное, что ученые знают о губительном свойстве ртути на психику человека и пытаются бороться. В 2018 году на Минаматской конвенции о ртути 128 стран подписали соглашение, гарантирующее, что «производство, импорт или экспорт» продуктов с любыми следами ртути будет запрещен после 2020 года.

И знаете что? Правильно, ничего. С тех пор рынок ртутных кремов и лосьонов только вырос в полтора раза. Азия своей агрессивной рекламой еще затягивает в «отбеливающий тренд» еще и Азию и Ближний восток, где пока еще не так сильно себя ненавидят, как в Японии и Южной Корее.

Где больше всего отбеливаются?

В Южной Корее и Индии, до 61% женщин. В Корее просто люди любят травить друг друга, а в Индии еще понятно, белый оттенок кожи – это признак высокой касты. Хочется выглядеть не просто успешной, но и рожденной по праву на этот успех. Пережитки менталитета.

В Китае, Малайзии, Филиппинах примерно 40% женщин ежедневно такими кремами пользуются.

Надеюсь, солнце, которого очень много в азиатских странах, дает им достаточно витамина Д, чтобы хоть как-то выходить в ноль по настроению…

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Метки: азиаты   в мире   грусть   красота   люди   отбеливающий крем   фото   
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Parizhanka
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