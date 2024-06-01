Фотографии из прошлого, которые заставляют удивиться

Библиотека в Пражском замке, 1950 год

Судя по размеру книг, в замке обитали великаны.

Вполне возможно, что большие книги делали неспроста. Такие размеры обеспечивали точность написанных узоров и букв, к тому же обработка и создание маленьких книг очень трудоëмкая работа. Это абсолютно точно так же, как смотреть на один и тот же рисунок на смартфоне и большом экране.