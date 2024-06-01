Фотографии из прошлого, которые заставляют удивиться

Интересные и необычные фотографии, которые были сделаны в XХ веке и в конце XIX в разных странах мира.
Библиотека в Пражском замке, 1950 год
Судя по размеру книг, в замке обитали великаны.
Вполне возможно, что большие книги делали неспроста. Такие размеры обеспечивали точность написанных узоров и букв, к тому же обработка и создание маленьких книг очень трудоëмкая работа. Это абсолютно точно так же, как смотреть на один и тот же рисунок на смартфоне и большом экране.
Детвора играет на гигантском дубе, Санкт Францисвилль, штат Луизиана, 1930 год
На дереве можно заметить свисающий испанский мох. Это растение, лишённое корней и цепляющееся за кору деревьев своими тонкими, почти нитевидными стеблями. Стебли покрыты чешуевидными волосками, служащими для всасывания воды.
Луи и Лола, одни из выживших пассажиров «Титаника»
Мальчики смогли выжить благодаря тому, что их отец купил билеты во второй класс на Титанике. В третьем бы у них не было шансов.
Перуанская женщина и ее ребенок. Анды, 1930-е годы
Советская сборная на церемонии открытия Олимпиады в Инсбруке, 1976 год
В Калгари на Зимних Олимпийских играх 1986 года, спортсмены из СССР также вышли в мехах, с ног до головы. Защитники животных тогда ещё не очень активничали, а СССР, говорят, таким образом подписал крупный контракт на поставку пушнины на Запад...
Мальчик кушает мороженое сидя на морской мине. Англия, 1945 год
Скорее всего мина без взрывателя, да и вес мальчика слишком мал чтобы ее активировать.
Индеец племени Шайенн, Черный Волк, 1921 год
Шайенны жили на территории Оклахомы, близко с Техасом, возможно подобный "грим"-это часть ритуальной культуры, посвященной смерти, как у мексиканцев. Очень уж череподобный раскрас напоминает "День мёртвых" в Мексике.
Гилберт Керр, член шотландской Национальной антарктической экспедиции, играет на волынке для пингвина, 1904 год
Доставка японской лапши соба. Токио, 1935 год
Автомобиль Schlörwagen
Причудливый супераэродинамичный, но очень непрактичный немецкий автомобиль, 1939 год. «Шлёрваген», как и другие обтекаемые автомобили того времени, имел форму самолётного крыла или капли.
Женщина с бутылками вина и 1,5 метровым багетом. Париж, Франция, 1946 год
Интересно было бы взглянуть на печь, где такие длинные багеты пекли.
Луи Армстронг исполняет серенаду своей жене Люсиль Уилсон - Пирамиды Гизы, 1961 год
Акробаты тренируются на крыше небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, 1934 год
Акробаты Джарли Смит, Джуэл Уоддек и Джимми Керриган на 86-м этаже Empire State Building.
Турецкий рыбак со своим уловом, 1930 год
Девушка разливает кетчуп на фабрике компании Heinz, 1897 год. Питтсбург, Пенсильвания, США
Торгутская принцесса Ниржидма с охотничьим орлом, 1932 год
Нидерландский дипломат, синолог Карл Баркман посвятил памяти принцессы Ниржидмаа свой роман «Mandate» об ойрат-торгутском князе Асарай. Он восхищается ее великолепным французским, свободным английским, китайским и русским языками.
Заснеженный Южно-Сахалинск, 1970 год
Офицер британской армии путешествует в гамаке, который на своих головах несут четверо туземцев. Сьерра-Леоне, 1920 год
Крушение на вокзале Монпарнас. Париж, 1895 год
Актриса Филлис Гордон со своим ручным гепардом. Лондон, 1939 год
В то время была мода на таких домашних животных, только это опасное дело и со временем запретили. Ну и сегодня встречаются люди, которые держат дома весьма опасных животных.
Источник:
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