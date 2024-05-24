Подборка фотографий из прошлого, которые заставляют удивиться

Удивительная подборка редких исторических фотографий, которые вам вряд ли попадались на глаза.
На кладбище старых автомобилей. США, штат Пенсильвания, 1941 год.
На кладбище можно заметить две марки машин Studebaker и Graham. Эти два автомобильных гиганта не смогли пережить "Великую депрессию" и канули в лету.
Инспектор игристых вин. Маски из стальной сетки использовались для безопасности при проверке бутылок шампанского.
На этом снимке, сделанном в 1933-м году, запечатлена некая Эми Петерсон, работавшая "инспектором игристых вин". Предполагается, что бутылки в то время были не такие надёжные и могли взорваться – от осколков и предохраняла маска, так похожая на фехтовальную. Также она защищала от возможного вылета пробки, тоже мало приятного, если попадёт в лицо.
"Танцующая Божественность" —актриса, танцовщица, певица, Джесси Мэтьюз, 1934 год.
Мэтьюз была очень известной танцовщицей и певицей в Великобритании в 1930-е годы. После съемок в серии мюзиклов и фильмов в середине 1930-х стала известна и в США , где получила прозвище «Танцующая божественность».
Кубинский король. Конго, 1947 год.
Королевство Куба, также известное как Королевство Бакуба, располагалось на юго-востоке современной Демократической Республики Конго.
Индеец Джон Смит.
Успел пожить сразу в трёх веках, родиться в 18 веке, прожить весь 19 век и умереть в 20 веке. Утверждается, что он прожил порядком 137 лет.
Джон Смит был женат восемь раз, однако, кроме усыновлённого им мальчика по имени Том, детей не было.
Верблюд в упряжке
Угол улиц Ленинградской и Фрунзе. Самара, 1930 год.
Зулусы и их автомобиль. Южная Африка, 1903 год.
Человек на фоне статуи Храма Рамзеса II, 1856 год.
Статуя высечена в скале ещё во времена правления Рамсеса II, ок. 1279—1213 годы до н. э.
Последнее торговое парусное судно Pamir, 1949 год.
Судно было построено в 1905 году и совершала коммерческие торговые рейсы. В 1957 году попало под ураган "Карри" у Азорских островов и затонуло.
Костюм для прогулки по Луне, дизайн от Republic Aviation Corporation, США, 1960-е.
Аттракцион "Ротор".
Аттракцион спроектировал немецкий инженер Эрнст Хоффмайстер в 1948 году и представил его на Октоберфесте в Германии год спустя. Вращение бочки создавало центробежный эффект. Дно уходило из-под ног, и людей прижимало к стенкам. В конце сеанса бочка замедлялась, и гравитация возвращалась. О безопасности тогда не задумывались.
Уничтоженный мангровый лес, 1976 год.
Последствия войны во Вьетнаме.
Лечение спины медведем. Румыния , 1946 год.
Если верить описанию которое я нашел, таким образом вправляются позвонки, или выравнивается осанка.
17-летняя Бьянка Пассарге из Гамбурга танцует на винных бутылках в костюме кошки, 1958 год.
Бруклин Суприм - самой большой и тяжёлой конь в мире, 1930 год.
Подготовка к балу. Лондон, 1860 год.
Женщина ждет, пока работницы лондонского ателье завершат собирать обручи ее кринолина.
Фото артистов цирка Джорджа Мура (Живого скелета) и Фреда Хоу (Толстяка), сделанное в 1897-м году.
Лесорубы транспортируют дерево. США, 1919 год.
Роберт Уодлоу, самый высокий человек в истории со своими родителями, братьями и сестрами, 1935 год.
Уодлоу рос всю свою короткую жизнь (скончался в 22 года). Когда он умер, его рост был 272 см, а масса — 199 кг.
Отец американской космонавтики Вернер Фон Браун около своего детища, ракеты "Сатурн"-V.
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