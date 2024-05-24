Подборка фотографий из прошлого, которые заставляют удивиться

Индеец Джон Смит.

Успел пожить сразу в трёх веках, родиться в 18 веке, прожить весь 19 век и умереть в 20 веке. Утверждается, что он прожил порядком 137 лет.

Джон Смит был женат восемь раз, однако, кроме усыновлённого им мальчика по имени Том, детей не было.