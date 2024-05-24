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Подборка фотографий из прошлого, которые заставляют удивиться

Подборка фотографий из прошлого, которые заставляют удивиться

Автор:
24 мая 2024 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   люди   подброрка   удивительно   фото   фото из прошлого   
1772
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Удивительная подборка редких исторических фотографий, которые вам вряд ли попадались на глаза.


На кладбище старых автомобилей. США, штат Пенсильвания, 1941 год.

На кладбище можно заметить две марки машин Studebaker и Graham. Эти два автомобильных гиганта не смогли пережить "Великую депрессию" и канули в лету.

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Инспектор игристых вин. Маски из стальной сетки использовались для безопасности при проверке бутылок шампанского.

На этом снимке, сделанном в 1933-м году, запечатлена некая Эми Петерсон, работавшая "инспектором игристых вин". Предполагается, что бутылки в то время были не такие надёжные и могли взорваться – от осколков и предохраняла маска, так похожая на фехтовальную. Также она защищала от возможного вылета пробки, тоже мало приятного, если попадёт в лицо.


"Танцующая Божественность" —актриса, танцовщица, певица, Джесси Мэтьюз, 1934 год.

Мэтьюз была очень известной танцовщицей и певицей в Великобритании в 1930-е годы. После съемок в серии мюзиклов и фильмов в середине 1930-х стала известна и в США , где получила прозвище «Танцующая божественность».


Кубинский король. Конго, 1947 год.

Королевство Куба, также известное как Королевство Бакуба, располагалось на юго-востоке современной Демократической Республики Конго.


Индеец Джон Смит.

Успел пожить сразу в трёх веках, родиться в 18 веке, прожить весь 19 век и умереть в 20 веке. Утверждается, что он прожил порядком 137 лет.

Джон Смит был женат восемь раз, однако, кроме усыновлённого им мальчика по имени Том, детей не было.


Верблюд в упряжке

Угол улиц Ленинградской и Фрунзе. Самара, 1930 год.

Зулусы и их автомобиль. Южная Африка, 1903 год.


Человек на фоне статуи Храма Рамзеса II, 1856 год.

Статуя высечена в скале ещё во времена правления Рамсеса II, ок. 1279—1213 годы до н. э.


Последнее торговое парусное судно Pamir, 1949 год.

Судно было построено в 1905 году и совершала коммерческие торговые рейсы. В 1957 году попало под ураган "Карри" у Азорских островов и затонуло.


Костюм для прогулки по Луне, дизайн от Republic Aviation Corporation, США, 1960-е.


Аттракцион "Ротор".

Аттракцион спроектировал немецкий инженер Эрнст Хоффмайстер в 1948 году и представил его на Октоберфесте в Германии год спустя. Вращение бочки создавало центробежный эффект. Дно уходило из-под ног, и людей прижимало к стенкам. В конце сеанса бочка замедлялась, и гравитация возвращалась. О безопасности тогда не задумывались.


Уничтоженный мангровый лес, 1976 год.

Последствия войны во Вьетнаме.


Лечение спины медведем. Румыния , 1946 год.

Если верить описанию которое я нашел, таким образом вправляются позвонки, или выравнивается осанка.


17-летняя Бьянка Пассарге из Гамбурга танцует на винных бутылках в костюме кошки, 1958 год.


Бруклин Суприм - самой большой и тяжёлой конь в мире, 1930 год.


Подготовка к балу. Лондон, 1860 год.

Женщина ждет, пока работницы лондонского ателье завершат собирать обручи ее кринолина.


Фото артистов цирка Джорджа Мура (Живого скелета) и Фреда Хоу (Толстяка), сделанное в 1897-м году.


Лесорубы транспортируют дерево. США, 1919 год.


Роберт Уодлоу, самый высокий человек в истории со своими родителями, братьями и сестрами, 1935 год.

Уодлоу рос всю свою короткую жизнь (скончался в 22 года). Когда он умер, его рост был 272 см, а масса — 199 кг.


Отец американской космонавтики Вернер Фон Браун около своего детища, ракеты "Сатурн"-V.

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Метки: Прошлое   интересно   люди   подброрка   удивительно   фото   фото из прошлого   
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Viktor 2 часа назад
Почему только две марки, я вон ещё Москвича 401 нашёл!

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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3590 постов (3422 в горячем)

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