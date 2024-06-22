Любопытные фотографии из прошлого стран Азии

Представляю вам 20 раскрашенных фотографий, которые были сделаны на протяжении ХХ века в странах Азии, таких как: Китай, Вьетнам, Япония, Таиланд.
Рыбный магазин в Гонконге, 1946 год
Сидящий мужчина среди корзин с рыбой и развешанной сушеной рыбой. Восточный район острова Гонконг.
Импровизированная операционная в мангровом болоте на полуострове Ка Мау, Вьетнам, 1970-е годы
На фото жертва американской бомбардировки, этнический камбоджийский партизан Дан Сон Хуол несут в импровизированную операционную в мангровом болоте на полуострове Ка-Мау. Эта сцена была реальной медицинской ситуацией, а не рекламой.
Маленькая японка рядом с ёлкой, 1914 год
Девочка с фотографии в традиционных носках - "таби", их и сегодня можно купить. Большой палец отделен специально для удобства ношения обуви-гэта.
"Вонючка"
Японские девушки показывают своё отношение к премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Токио, 1941 год.
Рабочий на британском металлургическом заводе. Гонконг, 1941 год
Продавец сувениров, Нагано, Япония. 1930 год
Король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX) на дне рождения дочери. Бангкок, 1960 год
Рама 9-ый, был предпоследним королем Таиланда. Он правил страной с 1946 года до его смерти в 2016 году, было очень популярным среди жителей страны.
Дамы легкого поведения в ожидании клиентов. Китай, 1946 год
Южновьетнамские солдаты переходят ручей в дельте реки Меконг. 11 марта 1972 года
Война характеризовалась тяжелыми жертвами, широко распространенным разрушением и использованием нетрадиционной тактики войны, таких как Напалм и "Агент апельсин".
"Агент-апельсин"— это химического оружия, с помощью которого американские войска буквально выжигали мангровые леса и людей.
Айны, начало ХХ века
Айны - коренное население Японских островов. Некогда айны жили также и на территории современной России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах.
Девочка сирота со своим младшим братом посреди развалин города во время Корейской войны, 1950 год
Фабрика по производству лапши быстрого приготовления в Японии, 1960-е годы
На фотографии компания, которая придумала лапшу быстрого приготовления — Chikin Ramen в 1958 году. В 1971 году придумали продавать лапшу в упаковке-чашке. Сейчас лапша быстрого приготовления продаётся во всём мире.
Девушки прогуливаются под дождем. Токио, Япония, 1969 год
Японская девочка, несущая на спине младшего брата. 1908 год
"Подножный корм"
Вьетнамский коммандос кусает стебель сахарного тростника. Декабрь 1953 года.
Солдат служащий военачальнику Фэн Юйсяну. Китай, 1927 год
В китайском плацкарте, 1970-е
Сейчас в Китае также используют 3-ярусный плацкарт.
Японские танцовщицы на крыше театра. Токио, 1949 год
Гонконг в 1950-е годы
Середина ХХ-го века, примерно с 1940-х до 1960-х годов, была ключевым периодом для Гонконга. Город стал свидетелем огромных изменений, сформированных после Второй мировой войны, роста коммунизма в Китае и собственной развивающейся идентичности города. Что к началу ХХI позволило стать одним из ведущих глобальных городов и финансовым центром мира.
Человек, продающий метлы и корзины, Япония, 1890 год
Магазин — "всё для дома" с доставкой на дом.
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Да, этот пост здесь не при чём, но увидят многие!