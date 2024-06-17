Удивительная подборка редких исторических фотографий, которые вам вряд ли попадались на глаза.
Разливное пиво на борту Lufthansa, 1960-е
На фото бортпроводник наливает свежее бочковое пильзенское пиво для пассажиров Boeing 707. Такая традиция была в 1960-е годы на рейсах авиакомпании Lufthansa.
Спустя почти 60 лет в 2018 году авиакомпания вернула на борт рейсов из Мюнхена в Нью–Йорк, Сингапур и Шанхай разливное пиво во время пивного фестиваля Октоберфест.
Папа Может!
Папа демонстрирует свое мастерство, к удивлению своей маленькой дочери, в Мельбурне, Австралия, 1940-е годы.
Женщина из Бакуту. Бельгийское Конго (ныне Демократическая Республика Конго), 1957 год
На лице у девушки результат шрамирования, — специальное нанесение на тело шрамов, в законченном виде представляющих собой какой-либо рисунок или узор.
Девушки Playboy
Пять английских "девочек-зайчиков" возвращаются в лондонский аэропорт после шестимесячного обучения в штаб-квартире Playboy в Чикаго, 25 апреля 1966 года.
Тихий час на линкоре Уорспайт, сентябрь 1944 года
Коты и кошки на флоте – это обычное явление. Причём, как в мирное время, так и в военное. Пушистые мурлыки становятся любимцами всего экипажа и талисманами кораблей, на которых «служат».
Филиппино-американская семья позирует для семейного портрета. Филиппины, 1912 год
Руины Пальмиры, Сирия, 1966 год
Пальмира-исторический город, расположенный в современной Сирии , известный своими древними руинами и богатой историей.
Фото императора Хайле Саласси со своими любимчиками в 1962 году, Эфиопия
Он управлял Эфиопией с 1930 года до своего свержения в 1974 году. Последний император был сильным защитником африканского единства и независимости и внес свой вклад в развитие страны.
Британские исследователи играют в футбол в Антарктике, 1914 год
Экипаж судна Endurance, застрявшего в 1914 году на 10 месяцев в антарктических льдах, проявил потрясающую силу духа и физическую выносливость, и в этом им помогал футбол.
Женщина с ребенком в коляске, готовые к газовой атаке. Лондон, 1938 год
В конце 1930-х годов, уже было понятно, что Вторая Мировая война неизбежна. Жителей Англии больше всего пугала перспектива газовых атак, поэтому жители готовились к этому весьма серьёзно.
Внутри коляски находилась мягкая кроватка, которая плотно закрывалась крышкой. Чтобы ребенок не задохнулся стояли специальные фильтры, через которые поступал кислород.
Влюблённые на Площади Революции . Гавана , Куба 1974 год
Офицер полиции Южной Кореи измеряет длину женской юбки, 1970-е годы
Фото сделано во времена общенациональных репрессий против мужчин с длинными волосами и женщин в коротких юбках в Южной Корее.
Турист из Саудовской Аравии молится на Северном полюсе на фоне советского атомного ледокол, 1990 год
После распада Советского Союза в 1991 году часть российского атомного флота занималась несвойственной ему работой, пытаясь заработать, в том числе доставкой богатых туристов на полюс.
Шведский полицейский в экспериментальном бронежилете и с автоматом Carl Gustav, 1970 год
Сандалии видимо также экспериментальные.
Спальня в «Понтиаке», Сан-Франциско, 1936 год
Сиденья автомобиля складывались, превращаясь в ровную мягкую поверхность, на которой можно было спать.
На кадре есть небольшой оптический обман. Машина заканчивается по ширине не там, откуда снимают, а там, где руль. Из-за этого ракурса кажется, как будто в салоне очень много места.
Девочка ест мороженое в компании своих домашних животных, пса и енота, США, 1930 год
Цирковая силачка Кейт Брумбах, больше известная, как Великая Сандвина (1884 - 1952) поднимает своего мужа над головой
Рекорд Сандвины в подъёме над головой в 296 фунтов (129 кг) сохранялся много лет, пока его не затмила тяжелоатлетка среди женщин Карин Маршалл в 1987 году.
Нянечка укрывает детей в шкафу во время немецкого авианалета. Лондон, 1943 год
Медсестры лечат болеющих желтухой детей под солнечными лучами, 1950-е годы
Индийские заклинатели змей, 1899 год
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