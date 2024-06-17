Разливное пиво на борту Lufthansa, 1960-е

На фото бортпроводник наливает свежее бочковое пильзенское пиво для пассажиров Boeing 707. Такая традиция была в 1960-е годы на рейсах авиакомпании Lufthansa.

Спустя почти 60 лет в 2018 году авиакомпания вернула на борт рейсов из Мюнхена в Нью–Йорк, Сингапур и Шанхай разливное пиво во время пивного фестиваля Октоберфест.