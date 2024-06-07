17 интересностей, найденных в волшебных песках бескрайних пустынь

В пустыне штата Юта появилась крайне загадочная штука — сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Скорее всего, её установил кто-то тайно. Сотрудники департамента общественной безопасности штата сочли нужным устранить объект, так как не понимали его назначения.

Лишь некоторое время спустя музыкальная группа The Most Famous Artist призналась, что это они решили установить арт-объект. Теория о коварных пришельцах вновь провалилась!