FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9575 постов • 873 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 интересностей, найденных в волшебных песках бескрайних пустынь

17 интересностей, найденных в волшебных песках бескрайних пустынь

Автор:
07 июня 2024 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   мире   подборка   пустыняя   удивительно   фото   
1012
18

Пустыня – это одно из самых суровых мест на планете. Минимум растений, животных, а в округе полное отсутствие признаков цивилизации. Она безлюдна, неприветлива и может заставить любого потеряться в бесконечных песчаных дюнах. Однако, несмотря на свой «сложный характер», она является удивительным местом, таящим в себе множество интересностей и тайн.

×

Конечно, это не настоящий магазин. Однако на момент «открытия» он был снабжён реальными товарами. К сожалению, их расхитили в первые дни после установки так называемой скульптуры.

Вероятно, на фотографии смогли запечатлеть месторождение каких-либо минералов или полезных ископаемых.

Кажется, никто не знает, как этот объект оказался на небольшой скале посреди пустыни. Теорий много, но ни одна из них не подтверждена.

Именно из него был сделан кулон, найденный в гробнице того самого Тутанхамона.

В пустыне Аризоны на земле можно увидеть огромные двадцатиметровые каменные стрелки. Довольно долгое время местные жители пытались понять для чего они нужны. Оказалось, что перед ними были своеобразные указатели, которые раньше помогали самолётам ориентироваться и летать в правильном направлении. Стрелки установили ещё в 1911 году.

Эта загадочная находка несколько лет назад вызвала настоящую бурю эмоций в сети. В 2014 году её обнаружили пользователи интернета, изучая Google-карты. Они увидели сложную фигуру, состоявшуюся из правильных геометрических частей. Она протянулась на многие километры, а поперечник ямы в центре составляет больше 30 метров. Конечно, многие сразу же приплели сюда инопланетян. Однако всё оказалось значительно проще. Столь необычную инсталляцию создала группа энтузиастов, потратив на неё несколько долгих лет.

В пустыне штата Юта появилась крайне загадочная штука — сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Скорее всего, её установил кто-то тайно. Сотрудники департамента общественной безопасности штата сочли нужным устранить объект, так как не понимали его назначения.

Лишь некоторое время спустя музыкальная группа The Most Famous Artist призналась, что это они решили установить арт-объект. Теория о коварных пришельцах вновь провалилась!

Если у вас всё в порядке с нервишками, отправляйтесь в клоунский мотель, который находится в пустыне штата Невада. Здесь всё украшено клоунами, начиная от стойки регистрации и заканчивая номерами гостей.

Это не цветок и даже не растение. Пустынная роза — это минеральный агрегат, образующийся из воды и песка. Однако формируется он при особых условиях. Чтобы на песке «вырос» подобный цветочек, над пустыней должен выпасть дождь и быстро испариться, приведя к процессу кристаллизации.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интересно   мире   подборка   пустыняя   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
787
Шурман 48 минут назад
Те кто из Алма-Аты поймут сразу что это , а для других описание это степи наши Баканас и вот так мы там грибы собираем :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sers 18 минут назад
Где то у меня валяется кусок ливийского стекла. Раньше и не знал что это минерал камень да камень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2310 постов (2213 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

867375



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Священник сравнил мигрантов с глистами
Священник сравнил мигрантов с глистами
Никколо Паганини: дьявольский скрипач
Никколо Паганини: дьявольский скрипач
Набирающие популярность в сообществах
Итоги рыбной недели «Москва – на волне». Много фото и немного цифр⁠⁠
Итоги рыбной недели «Москва – на волне». Много фото и немного цифр⁠⁠
В России испытали напечатанные на 3D-принтере космические двигатели малой тяги
В России испытали напечатанные на 3D-принтере космические двигатели малой тяги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#автомобили#интересно#кино#Юмор#фильм#аварии#забавно#Россия#СССР
#в мире#автомир#Прикол#Автовсячина#Китай#интересное#авто аварии#инцидент#Ynews#конфликт
#фото#машина#животные#история#ДТП#позитив#США#факты#улыбнуло#знаменитости
17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением 17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением Странные штуковины и их предназначение Странные штуковины и их предназначение Случаи, когда люди столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить в двух словах Случаи, когда люди столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить в двух словах 17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки 17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли... 12 раз люди нашли потрясающие предметы, о которых необходимо было рассказать 12 раз люди нашли потрясающие предметы, о которых необходимо было рассказать

На что жалуетесь?

Вернуться