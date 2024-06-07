17 интересностей, найденных в волшебных песках бескрайних пустынь

Пустыня – это одно из самых суровых мест на планете. Минимум растений, животных, а в округе полное отсутствие признаков цивилизации. Она безлюдна, неприветлива и может заставить любого потеряться в бесконечных песчаных дюнах. Однако, несмотря на свой «сложный характер», она является удивительным местом, таящим в себе множество интересностей и тайн.
Конечно, это не настоящий магазин. Однако на момент «открытия» он был снабжён реальными товарами. К сожалению, их расхитили в первые дни после установки так называемой скульптуры.
Вероятно, на фотографии смогли запечатлеть месторождение каких-либо минералов или полезных ископаемых.
Кажется, никто не знает, как этот объект оказался на небольшой скале посреди пустыни. Теорий много, но ни одна из них не подтверждена.
Австралийский прибрежный лес в пустыне. Выглядит чудесно. Там, где есть вода — есть жизнь
Именно из него был сделан кулон, найденный в гробнице того самого Тутанхамона.
В пустыне Аризоны на земле можно увидеть огромные двадцатиметровые каменные стрелки. Довольно долгое время местные жители пытались понять для чего они нужны. Оказалось, что перед ними были своеобразные указатели, которые раньше помогали самолётам ориентироваться и летать в правильном направлении. Стрелки установили ещё в 1911 году.
Эта загадочная находка несколько лет назад вызвала настоящую бурю эмоций в сети. В 2014 году её обнаружили пользователи интернета, изучая Google-карты. Они увидели сложную фигуру, состоявшуюся из правильных геометрических частей. Она протянулась на многие километры, а поперечник ямы в центре составляет больше 30 метров. Конечно, многие сразу же приплели сюда инопланетян. Однако всё оказалось значительно проще. Столь необычную инсталляцию создала группа энтузиастов, потратив на неё несколько долгих лет.
В пустыне штата Юта появилась крайне загадочная штука — сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Скорее всего, её установил кто-то тайно. Сотрудники департамента общественной безопасности штата сочли нужным устранить объект, так как не понимали его назначения.
Лишь некоторое время спустя музыкальная группа The Most Famous Artist призналась, что это они решили установить арт-объект. Теория о коварных пришельцах вновь провалилась!
Если у вас всё в порядке с нервишками, отправляйтесь в клоунский мотель, который находится в пустыне штата Невада. Здесь всё украшено клоунами, начиная от стойки регистрации и заканчивая номерами гостей.
Это не цветок и даже не растение. Пустынная роза — это минеральный агрегат, образующийся из воды и песка. Однако формируется он при особых условиях. Чтобы на песке «вырос» подобный цветочек, над пустыней должен выпасть дождь и быстро испариться, приведя к процессу кристаллизации.
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