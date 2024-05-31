А тех, кто устроил невольный стриптиз - отстранили от работы.
В России стартовал ЕГЭ и начались приключения. В этот раз все чудеса обрушились на воронежскую школу №62: 29 мая, перед одним из экзаменов, местных учениц раздевали до трусов и просили снять лифчики. Всё из-за того, что они начинали яростно пищать при проходе через рамку металлоискателя. Оказалось, что у них в нижнем белье полно всякого металла.
У нас вообще девять девочек, кому пришлось что-то снимать. У одной на трусах была какая-то брошка металлическая, типа украшение. Некоторые прям там футболки поднимали, показывали, щупали их. Потом были моменты, когда девочка срывала со своего бюстгальтера при всех какие-то украшения. На рубашках пуговицы были металлические, тоже прям срывали, ну то есть портили одежду, - рассказала очевидица.
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Был громкий скандал, школьные лифчики обсуждали на уровне Госдумы. Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин:
Кто это придумал? Кто разрешил?
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А сегодня в той же школе сдавали очередной экзамен. И обошлось без происшествий.
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Корректировки там были очень локальные. Изменили логистику расстановки предметов на пропуске. Чуть сместили рамку, чуть сместили лавку, сделали такое круговое движение, чтобы было быстрее. Волнения и ажиотажа, может быть, было, как ни странно, поменьше. Прошло всё штатно.
Инструктажи с охранниками были дополнительно проведены - по более спокойному поведению, по большей эмпатии. Но процедурно вот эти все вещи изменить нельзя, - заявили в администрации Воронежа.
И добавили, что у большинства никаких проблем с металлоискателем не было. Вероятно, заранее сняли с белья железные висюльки.
У тех, у кого было медицинское оборудование, приборы, условно глюкометр - со справкой они просто проходили все мимо рамок нормально. Может быть, больше времени потратили на напоминание, как надо проходить, что можно, что нельзя.
А тех, кто обыскивал школьниц 29 мая - отстранили от работы. А все видеоматериалы передали в СК, он проводит проверку инцидента.
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"Зашибись, устроился "
(школьный охранник)
Ровно как и охранники.
Кто это придумал? Кто разрешил?»
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Вот вчерашний пост на эту тему:
В Минобразования области настаивают на том, что всё делалось по регламенту.
и там прям первой строкой написано:
"В Минобразования области настаивают на том, что всё делалось по регламенту."
Так, собственно, почему в гд задаются подобными вопросами?
Здравый смысл устранили.?
Кто это придумал? Кто разрешил?" (с)
Есть такая организация. Госдума называется.