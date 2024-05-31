Корректировки там были очень локальные. Изменили логистику расстановки предметов на пропуске. Чуть сместили рамку, чуть сместили лавку, сделали такое круговое движение, чтобы было быстрее. Волнения и ажиотажа, может быть, было, как ни странно, поменьше. Прошло всё штатно. Инструктажи с охранниками были дополнительно проведены - по более спокойному поведению, по большей эмпатии. Но процедурно вот эти все вещи изменить нельзя, - заявили в администрации Воронежа.

И добавили, что у большинства никаких проблем с металлоискателем не было. Вероятно, заранее сняли с белья железные висюльки.

У тех, у кого было медицинское оборудование, приборы, условно глюкометр - со справкой они просто проходили все мимо рамок нормально. Может быть, больше времени потратили на напоминание, как надо проходить, что можно, что нельзя.

А тех, кто обыскивал школьниц 29 мая - отстранили от работы. А все видеоматериалы передали в СК, он проводит проверку инцидента.