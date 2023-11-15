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Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции

Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции

Автор:
15 ноября 2023 14:56
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Воронеж   Подмосковье   день рождения   молодожены   полиция   пушкино   свадьба   собр   стрельба   
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Вместе с ними туда же отправили ещё несколько горячих гостей.

В Подмосковном Пушкино справляли свадьбу. Счастливые молодожёны вышли из ЗАГСа и новоиспечённый супруг немедленно достал ствол и устроил стрельбу в стиле старых-добрых голливудских вестернов. Позже за пистолет взялась его жена и тоже невозмутимо шмальнула в возух.

На беглый огонь среагировали местные жители и вызвали полицейских. Ну а силовики не стали разбираться у кого там свадьба и какие бывают традиции, а просто изъяли два пистолета с холостыми патронами и забрали молодожёнов в отделение. С ними прихватили ещё 8 гостей.

И ещё один бодрый праздник из Воронежа - там отмечали день рождения в шикарном ресторане. Собралось множество азербайджанцев и они вовсю чествовали именинника. Но самые сердечные поздравления он получил от СОБРа - сотрудники появились в самый разгар веселья и устроили проверку документов. Тем, кто недавно получил российское гражданство, но почему-то забыл встать на учёт - вручили повестки в военкомат.

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Метки: Видео   Воронеж   Подмосковье   день рождения   молодожены   полиция   пушкино   свадьба   собр   стрельба   
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10  комментариев
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15k
Kucher 49 минут назад
Традиционная "московская" свадьба. Толпа чурбанья, пальба в воздух, харыпская музыка и барана на плов рядом режут.
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2k
Dimon 2 минуты назад
Как сказал бы Задорнов: Ну тупы-ы-ые! Знают же, что мордой на асфальт положат, так нет, надо пострелять! Грустно, что все равно тихой сапой, но черно#опые продавливают свои привычки и пытаются приучить местных, что лучше пройти мимо, промолчать, сделать вид что не услышал, не заметил, чем с ними связываться! И власти во всю им потакают!
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494
На хер ЗАПАД! 7 минут назад
И опять черножопые... На кой хрен,сюда их пускать,если они себя ведут хуже макак. Где родился,там и пригодился!!!
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7k
Echo 21 минуту назад
Хитрый ход, забронировал столик в отделении. Оттуда не заберут и военком повестку не вручит. Правда как там с первой брачной ночью хз как будет, но может на сайте МВД видео выложат
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7k
Mixalych 23 минуты назад
(Злорадствую) Интересно, у азеров от такого поворота событий глаза кровью наливаются в бессильной злобе или на все воля Аллаха?
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110
qwertykey Mixalych 11 минут назад
Теперь командир части для них будет аллахом
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10k
Billi_Bons 52 минуты назад
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