Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции

В Подмосковном Пушкино справляли свадьбу. Счастливые молодожёны вышли из ЗАГСа и новоиспечённый супруг немедленно достал ствол и устроил стрельбу в стиле старых-добрых голливудских вестернов. Позже за пистолет взялась его жена и тоже невозмутимо шмальнула в возух.

На беглый огонь среагировали местные жители и вызвали полицейских. Ну а силовики не стали разбираться у кого там свадьба и какие бывают традиции, а просто изъяли два пистолета с холостыми патронами и забрали молодожёнов в отделение. С ними прихватили ещё 8 гостей.