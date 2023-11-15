Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции

Вместе с ними туда же отправили ещё несколько горячих гостей.
В Подмосковном Пушкино справляли свадьбу. Счастливые молодожёны вышли из ЗАГСа и новоиспечённый супруг немедленно достал ствол и устроил стрельбу в стиле старых-добрых голливудских вестернов. Позже за пистолет взялась его жена и тоже невозмутимо шмальнула в возух.
На беглый огонь среагировали местные жители и вызвали полицейских. Ну а силовики не стали разбираться у кого там свадьба и какие бывают традиции, а просто изъяли два пистолета с холостыми патронами и забрали молодожёнов в отделение. С ними прихватили ещё 8 гостей.
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И ещё один бодрый праздник из Воронежа - там отмечали день рождения в шикарном ресторане. Собралось множество азербайджанцев и они вовсю чествовали именинника. Но самые сердечные поздравления он получил от СОБРа - сотрудники появились в самый разгар веселья и устроили проверку документов. Тем, кто недавно получил российское гражданство, но почему-то забыл встать на учёт - вручили повестки в военкомат.
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