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«Раз они едят друг друга, что с людьми могут сделать?»: жители Воронежа пожаловались на мужика, выгуливающего по 50 собак одновременно

«Раз они едят друг друга, что с людьми могут сделать?»: жители Воронежа пожаловались на мужика, выгуливающего по 50 собак одновременно

Автор:
09 февраля 2024 16:39
Сообщество : Животные
Метки: psy   Видео   Воронеж   выгул   приют   собаки   
830
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Все боятся, что однажды он просто не справится с такой сворой и будет беда.

Юрий Шамарин организовал в Воронеже приют для собак. Сейчас там находится 1,4 тысячи питомцев. На этом мужик не остановился - он по нескольку раз в день выгуливает псов возле местного водохранилища и наводит ужас на местных жителей. Те боятся не зря - в каждом «променаде» участвует до 50 собак.

О прогулках там с детьми и речи нет. Это берег водохранилища... Его приют находится на левом берегу. Но выгуливать собак по замёрзшему водохранилищу - это маразм. А потом каждое лето нам наши службы рапортуют, сколько заразы в нашем водохранилище.

Выгуливает он их не по правилам десятки собак без поводков и намордников. Раз они едят друг друга, что с людьми могут сделать?, - сообщают встревоженные очевидцы выгула собак.

Шамарин все обвинения отрицает. И говорит, что просил помощи у местных властей ещё в 1994 году. Ничего не получил и организовал приют за свой счёт - так продолжается до сих пор. Да и лишних сотрудников для выгула у него тоже нет.

В приюте 1,4 тыс. собак, ко мне всё несут и несут бездомных. Земля не оформлена по закону, а кто-нибудь дал мне законно кусок земли, когда я просил помочь? Я гуляю с 50 собаками... А им в клетках сидеть? Им надо резвиться, бегать…

Местные всё равно боятся гулять возле водохранилища и обращаются за помощью к губернатору области Александру Гусеву. Комментариев от него пока не было.

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Метки: psy   Видео   Воронеж   выгул   приют   собаки   
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8  комментариев
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758
дмитрий 58 минут назад
я понимаю что он за ними убирать не собирается даже! Но пусть хотя-бы в намордниках выгуливает! Хотя-бы!
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3k
Максим Макашев 13 минут назад
вскорости может появиться в местных газетах заметка под заголовком СОЖРАН СОБСТВЕННЫМИ СОБАКАМИ
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55k
Опиум для народа 17 минут назад
А местные не могут достать изониазид и крысиные яды? Никто о вас не позаботится кроме вас самих.
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5k
Ухалус Посовиномус 24 минуты назад
Про заразу в водоеме, куда сливается вся ливневка, промолчим...
Но вот мне интересно, что там в головах у родителей, которые детей на лед тащат выгуливаться? А потом вопли, мол ай-ай, дитачка под лед провалилась и утонула...
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11k
Клёст 52 минуты назад
Бедные люди.
Бедные собаки.
К губернатору с официальной бумагой обратились?
Если так, то писда ему, если псы какого-нибудь ребëнка куснут.
Впрочем и собакам, и дебильному хозяину писда тоже - сожгут всех на подворье без разбора.
Бедные..
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19k
Роберт Шекли 55 минут назад
А действительно, почему бы не организовать приют загородом
Получить госфинансирование
Я не думаю, что это будет баснословных денег стоить, раз он сейчас справляется
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