«Раз они едят друг друга, что с людьми могут сделать?»: жители Воронежа пожаловались на мужика, выгуливающего по 50 собак одновременно

Юрий Шамарин организовал в Воронеже приют для собак. Сейчас там находится 1,4 тысячи питомцев. На этом мужик не остановился - он по нескольку раз в день выгуливает псов возле местного водохранилища и наводит ужас на местных жителей. Те боятся не зря - в каждом «променаде» участвует до 50 собак.

О прогулках там с детьми и речи нет. Это берег водохранилища... Его приют находится на левом берегу. Но выгуливать собак по замёрзшему водохранилищу - это маразм. А потом каждое лето нам наши службы рапортуют, сколько заразы в нашем водохранилище.

Выгуливает он их не по правилам десятки собак без поводков и намордников. Раз они едят друг друга, что с людьми могут сделать?, - сообщают встревоженные очевидцы выгула собак.