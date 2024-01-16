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«Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС

«Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС

Автор:
16 января 2024 08:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Атака беспилотников   Видео   Воронеж   бпла   пво   прилет   разрушения   режим чс   
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Сработавшая система ПВО сбила БПЛА, обломки которого попали в жилой дом. Есть разрушения, пострадал ребёнок.

Сегодня ночью Воронеж подвергся атаке беспилотников. Средствам ПВО удалось уничтожить и пять и перехватить три БПЛА над Воронежской областью - сообщает агентство ТАСС.


Город проснулся от звуков взрывов. Обломки летательных аппаратов обрушились на жилые дома. Один из таких прилётов попал на видео. Предположительно, на видео - дом по ул. Тепличная.



Житель этого района находился в момент прилёта на улице, Говорит, что успел "нырнуть под машину". А в доме по ул. Тепличная 6 а загорелся балкон. В соседних с этой квартирой выбило стёкла.


Пожар был оперативно потушен.

Так выглядит квартира, в которую залетели обломки беспилотника. Именно там загорелся балкон. В жилище выбило окна и балконную дверь. Кроме того, пострадала мебель.




А во дворах домов после прилётов люди стали находить фрагменты БПЛА.


На некоторых - послания россиянам.



Так выглядит квартира после прилёта.



Окна были выбиты в двух многоэтажках по ул. Советской и ул. Тепличной и ряде частных строений. Мэр города Вадим Кстенин сообщил, что жильцов поврежденного дома в Советском районе эвакуировали в соседнюю школу, где они проведут остаток ночи в тепле.



А губернатор области Гусев сообщил, что после поквартирного обхода будут уточнены данные о повреждённом имуществе. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.


Также известно, что в результате атаки пострадала несовершеннолетняя девочка. У неё порезы рук, ног и шеи. Помощь ребёнку оказали на месте.


Источник:

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Метки: Ynews   Атака беспилотников   Видео   Воронеж   бпла   пво   прилет   разрушения   режим чс   
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23  комментария
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3k
portroy 45 минут назад
"«Если и есть о чём поговорить сегодня, так это о действиях систем украинской ПВО, размещённых в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права», сказал Небензя.

Он отметил, что «если бы не работа украинских сил противовоздушной обороны, то жертв среди жителей просто бы не было».

Заявление прозвучало на заседании СБ ООН." Газета АиФ
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2k
Digektor 7 минут назад
Не пора ли укрыть Пентагон ядерным пеплом?!
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3k
Pioner76 7 минут назад
Самое главное в СВО это гуманизм. А простые люди это так, ни кому не интересно.
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91
Александр Пистолетов Pioner76 Минуту назад
когда хозяин пошлет на убой трибалтийские лимитрофы, тогда вы быстро прочувствуете весь гуманизм на своей шкуре
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474
сергей миронов 23 минуты назад
"А нас-то за шо?"(с)
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4k
SmartCat101 47 минут назад
и с кем эти хохламрази воют то в жилом доме в Воронеже?
вот еще раз подтвердили правльность СВО , мочить их всех а остальных под присмотр посадить, свинорылые мрази
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84
Аврашалом Маркович SmartCat101 40 минут назад
Они в жилой дом попали потому что их сбили, а так летели бы себе к своим военным целям.
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422
SergVR SmartCat101 Полчаса назад
Они же говорили еще с 1990-х уничтожать всех русских. Значит нужно уничтожать всех тех кто этому потокает. А это сша и европа и тем более англия.
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84
Аврашалом Маркович SergVR 24 минуты назад
А почему тогда не с них начали денацификацию? Хлабысь по Вашингтону - и порядок!
Напоминает лечение насморка путем затыкания ноздрей.
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3k
lekha-fil 55 минут назад
По десять тысяч дадут и всё. Это не "беженцы". на большее рассчитывать наивно.
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0
2k
Жирный бот 2 часа назад
Идет война..Руководство 404 говорило, что будет стараться перенести боевые действия на нашу территорию..Нужно стараться замочить рук-во 404.. Что уж боятся то...
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422
SergVR Жирный бот Полчаса назад
Нет войны есть террорестическая угроза со сторы тварей из сша евпопы и украины. Мы эту нечисть уничтожаем раз в 1945 не успели
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