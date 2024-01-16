«Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС

Сработавшая система ПВО сбила БПЛА, обломки которого попали в жилой дом. Есть разрушения, пострадал ребёнок.
Сегодня ночью Воронеж подвергся атаке беспилотников. Средствам ПВО удалось уничтожить и пять и перехватить три БПЛА над Воронежской областью - сообщает агентство ТАСС.
Город проснулся от звуков взрывов. Обломки летательных аппаратов обрушились на жилые дома. Один из таких прилётов попал на видео. Предположительно, на видео - дом по ул. Тепличная.
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Житель этого района находился в момент прилёта на улице, Говорит, что успел "нырнуть под машину". А в доме по ул. Тепличная 6 а загорелся балкон. В соседних с этой квартирой выбило стёкла.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Нецензурная лексика!
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Пожар был оперативно потушен.
Так выглядит квартира, в которую залетели обломки беспилотника. Именно там загорелся балкон. В жилище выбило окна и балконную дверь. Кроме того, пострадала мебель.
А во дворах домов после прилётов люди стали находить фрагменты БПЛА.
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На некоторых - послания россиянам.
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Так выглядит квартира после прилёта.
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Окна были выбиты в двух многоэтажках по ул. Советской и ул. Тепличной и ряде частных строений. Мэр города Вадим Кстенин сообщил, что жильцов поврежденного дома в Советском районе эвакуировали в соседнюю школу, где они проведут остаток ночи в тепле.
А губернатор области Гусев сообщил, что после поквартирного обхода будут уточнены данные о повреждённом имуществе. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Также известно, что в результате атаки пострадала несовершеннолетняя девочка. У неё порезы рук, ног и шеи. Помощь ребёнку оказали на месте.
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Он отметил, что «если бы не работа украинских сил противовоздушной обороны, то жертв среди жителей просто бы не было».
Заявление прозвучало на заседании СБ ООН." Газета АиФ
бендеровцы недобитые
только я тут вижу прямое нарушение военской присяги? (защищать граждан своей страны)
вот еще раз подтвердили правльность СВО , мочить их всех а остальных под присмотр посадить, свинорылые мрази
Напоминает лечение насморка путем затыкания ноздрей.