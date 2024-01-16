«Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС

Сегодня ночью Воронеж подвергся атаке беспилотников. Средствам ПВО удалось уничтожить и пять и перехватить три БПЛА над Воронежской областью - сообщает агентство ТАСС.

Город проснулся от звуков взрывов. Обломки летательных аппаратов обрушились на жилые дома. Один из таких прилётов попал на видео. Предположительно, на видео - дом по ул. Тепличная.