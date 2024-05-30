В Минобразования области настаивают на том, что всё делалось по регламенту.
Вчера в сети появилась информация, что перед сдачей ЕГЭ учениц школы № 62 в Воронеже перед вынудили раздеться, т.к. металлоискатель звенел всякий раз, когда через него проходила школьница. Прибор реагировал на металлические детали на нижнем белье и даже брекеты, и некоторые девочки задержались перед рамкой почти на час. За это время кому-то пришлось снять лифчик, чтобы доказать, что звенят застёжки на бретелях, у кого-то, как поясняют школьники, с одежды срывали пуговицы.
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А кто-то просто поднимал кофты, чтобы доказать, что под одеждой находится только нижнее белье, и ничего более. Но даже после этого ребёнка не пропускали.
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Сведения об этих безобразиях разнеслись по всем соцсетям
История докатилась до Госдумы. «Кто это придумывает? Кто это разрешил?» — возмутился спикер Госдумы на заседании, дав поручение разобраться с ситуацией.
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Депутат Госдумы Нина Останина назвала тех, кто заставил школьниц раздеться перед экзаменами, преступниками.
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А председатель Комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что вся история требует дополнительной проверки,
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В мэрии Воронежа факт раздевания школьниц опровергли. Представитель пресс-службы заявил, что в процессе прохождения через рамку металлоискателя, "ни разу никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее. В этом нет никакой необходимости — независимо от этого, экзаменуемый в любом случае будет допущен в помещение для сдачи работы". А девушка, которая на видео подняла кофту, сделала эта сама по собственному желанию, тогда как проверяющие просто исполняли регламент.
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уверена, что столь рьяное исполнение регламента достойно другого применения. И ведь видео, появившееся в сети, не полное, и содержит лишь фрагмент досмотра.
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К ней тоже обратились школьницы из СШ №62, рассказавшие о происходившем перед экзаменами.
Между тем, инцидент, получивший огласку, начали проверять.
Делом заинтересовался А.Бастрыкин.
Непонятно одно: проверка металлоискателем должна подтвердить, что под одеждой у ученика нет ножей и другого оружия, и его нахождение в классе не станет опасным для остальных учеников и преподавателей. Как в этом могли помешать застёжки от лифчика или металлические украшения на трусах? А может, просто у кого-то внезапно сработал синдром вахтёра и он решил потешить чувство собственной важности?
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Также прошу заметить, одеты все как попало: кроссовки, джины, толстовки... в мое время к экзаменам относились иначе.
Учителя принимавшие в то время экзамены сразу видели кто знает предмет, а кто мухлюет. Да и с шпаргалки, это маленький конспект. В то время на твердую тройку, а то и четверку можно было сравнительно легко сдать.
С момента своего внедрения в систему образования, ЕГЭ стал самым трудным и самым изматывающим испытанием для российских школьников. Однако даже он не идет ни в какое сравнение с «сунын» -...
Вон, есть лезвия, размером с монету.
У нас например , в офисе окалиброван на затвор от ИЖ71
Отцы куда смотрели ?
Я бы этих охеранников на колени всех быстренько поставил за дочку.
Беспредел
Знаешь как это , когда твой ребенок тебя уважает ?
Моя до сих пор, хоть уже у самой семья и двое детей, папа , все порешает. И да, я порешаю...я жизнь положу за них. Ни одна тварь не смеет унижать мою семью. Вот,млять, так я и живу, может ты по другому, но то такое.....
Ты , видимо боишься всего...
Я плюсик тебе поставил. не огорчайся.
"Впрочем, знают даже дети,
Как прожить на белом свете,
Легче этого вопроса
Нету ничего.
Просто надо быть правдивым,
Благородным, справедливым,
Умным, честным, сильным, добрым
Только и всего. "
В Воронеже охранники абу-бандиты заставляли раздеваться школьниц перед экзаменами.
Всё в рамках программы культурного обмена. Рамка металлодетектора срабабатывала на железные вставки в бюстгалтерах и трусах, чем с удовольствием пользовались охранники абу-бандиты.
Многих учениц они заставляли поднимать майки, обнажая грудь в лифчике.
Публикуем рассказы школьниц, которых заставили раздеваться перед ЕГЭ в Воронеже. Девочки уверяют, что одной из них пришлось снимать лифчик, другой трусы:
«У нас вообще девять девочек, кому пришлось что-то снимать. У одной на трусах была какая-то брошка металлическая, типа украшение. Некоторые прям там футболки поднимали, показывали, щупали их. Потом были моменты, когда девочка срывала со своего бюстгальтера при всех какие-то украшения. На рубашках пуговицы были металлические, тоже прям срывали, ну то есть портили одежду».
«Мы начали проходить через металлоискатель. Мне сказали, чтобы я сняла бижутерию, ремень, обувь, но он всё равно пищал. В итоге сказали, что пищит в области груди возможно, косточки от бюстгальтера. Я говорю: "Вы мне предлагаете сейчас снять бюстгальтер или что?" Они молчат. Я говорю: "Ну что мне делать, вы меня не пропустите?" Они говорят: "Пока будет срабатывать металлоискатель, мы вас не пропустим».
Я в слезах выбегаю к классной руководительнице, я говорю: "Что мне делать?" Я говорю: "Они вообще там уже оборзели все". И учительница сказала: "Если ты хочешь пройти на экзамен, то тебе придётся, скорее всего, снять лифчик". И прошла с ним в руках, положила его на стол. У меня его отняли, проверяли, крутили своими руками, как бы нижнее бельё трогать это негигиенично. И вообще, какое они имели право раздевать нас! Понятно, что никто открыто не говорил, снимай лифчик и всё такое, но это, блин, понятно было".