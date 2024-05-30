



В мэрии Воронежа факт раздевания школьниц опровергли. Представитель пресс-службы заявил, что в процессе прохождения через рамку металлоискателя, "ни разу никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее. В этом нет никакой необходимости — независимо от этого, экзаменуемый в любом случае будет допущен в помещение для сдачи работы". А девушка, которая на видео подняла кофту, сделала эта сама по собственному желанию, тогда как проверяющие просто исполняли регламент.



