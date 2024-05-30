«Сунын» в Южной Корее, или пусть весь мир подождет…

С момента своего внедрения в систему образования, ЕГЭ стал самым трудным и самым изматывающим испытанием для российских школьников. Однако даже он не идет ни в какое сравнение с «сунын» -...