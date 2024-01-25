Зажатый лифтом поводок чуть не задушил собаку

Все флагманы Samsung Galaxy S24 сравнили по производительности и автономности (видео)

Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку

В Чите хозяин изувечил своего пса, выгнал его в подъезд и заявил, что тот был агрессивен

Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака

Хозяйка никак не отреагировала на то, что её собака укусила ребёнка

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...