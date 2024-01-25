Зажатый лифтом поводок чуть не задушил собаку

В Воронеже невнимательность хозяйки собаки чуть не погубила животное. Женщина с собакой на поводке зашла в кабину лифта, однако питомец выбежал в подъезд и двери закрылись.
Опасный инцидент случился в многоэтажке на улице Остужева. Хозяйка (на кадрах непонятно точно, ребенок это или женщина) с псом возвращались домой после прогулки, зашли в лифт, однако животное в последний момент выскочило на лестничную клетку. Двери закрылись, кабина лифта поехала вверх, а несчастный питомец повис на поводке.
Пëс безуспешно пытался освободиться, провисел на удавке почти минуту, но в итоге, к счастью, поводок отстегнулся и питомец освободился. Хозяйка и животное отделались испугом, всë закончилось хорошо.
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