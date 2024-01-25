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Зажатый лифтом поводок чуть не задушил собаку

Зажатый лифтом поводок чуть не задушил собаку

Автор:
25 января 2024 08:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Воронеж   Россия   животные   лифт   поводок   собака   
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В Воронеже невнимательность хозяйки собаки чуть не погубила животное. Женщина с собакой на поводке зашла в кабину лифта, однако питомец выбежал в подъезд и двери закрылись.

Опасный инцидент случился в многоэтажке на улице Остужева. Хозяйка (на кадрах непонятно точно, ребенок это или женщина) с псом возвращались домой после прогулки, зашли в лифт, однако животное в последний момент выскочило на лестничную клетку. Двери закрылись, кабина лифта поехала вверх, а несчастный питомец повис на поводке.

Пëс безуспешно пытался освободиться, провисел на удавке почти минуту, но в итоге, к счастью, поводок отстегнулся и питомец освободился. Хозяйка и животное отделались испугом, всë закончилось хорошо.

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Метки: Видео   Воронеж   Россия   животные   лифт   поводок   собака   
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9  комментариев
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7k
Alex 2 часа назад
Хозяйка - дура!
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Артур 7 секунд назад
Почему все дуры такие бабы? - Ф.Г. Раневская
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4k
Александр 37 минут назад
Нужно срочно создать спецзаседание госдумы по этому поводу.
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6k
livaneth 2 часа назад
А хозяйка свой конец поводка не просто держала а на руку намотала. Дальше рассказывать?
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729
дмитрий 2 часа назад
Хозяйка дура! собака без намордника!
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3k
Илья 2 часа назад
Интересно на неё заведут уголовное дело как на проводницу ?
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