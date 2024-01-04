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В Воронеже случилось ЧП: сначала люди три дня просидели без отопления, а потом их затопило

В Воронеже случилось ЧП: сначала люди три дня просидели без отопления, а потом их затопило

Автор:
04 января 2024 18:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   батареи   коммунальщики   пропыв   трубы   
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Новый год для них вышел не очень радостным.

Жители пятиэтажки на улице Кольцовской пожаловались, что провели новогодние праздники без отопления. Сегодня тепло стали давать, но тут уже подвели промёрзшие трубы - они прорвались и лихо затопили несколько квартир.

Несколько часов ушло на борьбу уже с этой напастью. Квартиры сильно пострадали, но сотрудники УК пообещали помочь людям с ремонтом.

Сегодня вновь попытаются дать отопление. Местные люди ждут новогоднего чуда что всё пройдёт в штатном режиме. Наконец-то.

Ну а вчера в Воронеже боролись с аварией, которая оставила без горячей воды 103 многоквартирных дома, несколько больниц и детских садов.

Сварочные работы на участке магистральной теплосети по улице 20-летия Октября завершены. Специалисты приступили к заполнению теплосети, на это потребуется порядка 2–2,5 часов. Далее непосредственно подключением домов займутся управляющие компании.

На устранение всех неполадок ушло несколько часов.



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Метки: Видео   Воронеж   батареи   коммунальщики   пропыв   трубы   
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