В Воронеже случилось ЧП: сначала люди три дня просидели без отопления, а потом их затопило

Несколько часов ушло на борьбу уже с этой напастью. Квартиры сильно пострадали, но сотрудники УК пообещали помочь людям с ремонтом.

Сегодня вновь попытаются дать отопление. Местные люди ждут новогоднего чуда что всё пройдёт в штатном режиме. Наконец-то.