В Воронеже случилось ЧП: сначала люди три дня просидели без отопления, а потом их затопило

Новый год для них вышел не очень радостным.
Жители пятиэтажки на улице Кольцовской пожаловались, что провели новогодние праздники без отопления. Сегодня тепло стали давать, но тут уже подвели промёрзшие трубы - они прорвались и лихо затопили несколько квартир.
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Несколько часов ушло на борьбу уже с этой напастью. Квартиры сильно пострадали, но сотрудники УК пообещали помочь людям с ремонтом.
Сегодня вновь попытаются дать отопление. Местные люди ждут
новогоднего чуда что всё пройдёт в штатном режиме. Наконец-то.
Ну а вчера в Воронеже боролись с аварией, которая оставила без горячей воды 103 многоквартирных дома, несколько больниц и детских садов.
Сварочные работы на участке магистральной теплосети по улице 20-летия Октября завершены. Специалисты приступили к заполнению теплосети, на это потребуется порядка 2–2,5 часов. Далее непосредственно подключением домов займутся управляющие компании.
На устранение всех неполадок ушло несколько часов.
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