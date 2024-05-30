«Здесь депутаты сидят - лучшие люди города»: перепалка чиновников в Екатеринбурге попала на видео

Представитель гордумы ругался и требовал «не кормить его помоями».
В думе Екатеринбурга шло заседание комиссии по бюджету. Слово взял депутат Александр Колесников и разразился гневной речью по поводу ремонта дорог. Ему до этого якобы обещали «проработать вопрос», но ответа он так и не получил. И возмутился.
Уважаемые представители администрации, хватит мне давать ответы… Такое ощущение, что они из палаты №6 идут. Вот пишут, что там дорога, она разделена на несколько земельных участков, которые принадлежат жителям… Дорога ведет к муниципальной школе! То, что администрация коряво намежевала в свое время… Так пусть она и исправляет свои ошибки. Вы меня зачем блевотиной-то кормите постоянно?
Как так? У нас Орлов (мэр Екатеринбурга, прим.) обещает, а замы, мягко говоря, лукавят. Товарищ Корюков (вице-мэр, прим.), у вас ведь нет этих денег, не заложено (в корректировку)? А когда вы собрались, зимой это (дорожные ремонты) делать?
Вам Благодаткова четко, внятно ответила, что данные работы заложены, проекты сделаны, идет контрактация. И то, что вы сейчас говорите, некорректно, - ответил вице-мэр. Металл в голосе уберите! - крикнул на это Колесников. Как у вас крики, так же у меня металл в голосе, - настаивал Корюков. Не надо мне врать и в таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят - лучшие люди города, а вы - чиновник назначенный, - продолжал гнуть свою линию депутат Колесников.
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«Шоу» транслировали на сайте местной думы, поэтому перепалка и попала в сеть. Чем закончилось общение чиновников и «лучших людей города» - осталось за кадром.
А вчера отличилась жена депутата из Новосибирска - она назвала город «Мухосранском». И пожаловалась на пыль, от которой у неё аллергия и сплошные мучения. Потом, конечно же, извинилась, но ей уже никто особенно не поверил.
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У разного рода существ, которые из себя ничего не представляют, самомнение и нарциссизм всегда просто зашкаливают.