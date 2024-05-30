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«Здесь депутаты сидят - лучшие люди города»: перепалка чиновников в Екатеринбурге попала на видео

«Здесь депутаты сидят - лучшие люди города»: перепалка чиновников в Екатеринбурге попала на видео

Автор:
30 мая 2024 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   депутат   дума   екатеринбург   мэр   чиновник   
1874
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Представитель гордумы ругался и требовал «не кормить его помоями».

В думе Екатеринбурга шло заседание комиссии по бюджету. Слово взял депутат Александр Колесников и разразился гневной речью по поводу ремонта дорог. Ему до этого якобы обещали «проработать вопрос», но ответа он так и не получил. И возмутился.

Уважаемые представители администрации, хватит мне давать ответы… Такое ощущение, что они из палаты №6 идут. Вот пишут, что там дорога, она разделена на несколько земельных участков, которые принадлежат жителям… Дорога ведет к муниципальной школе! То, что администрация коряво намежевала в свое время… Так пусть она и исправляет свои ошибки. Вы меня зачем блевотиной-то кормите постоянно?

Как так? У нас Орлов (мэр Екатеринбурга, прим.) обещает, а замы, мягко говоря, лукавят. Товарищ Корюков (вице-мэр, прим.), у вас ведь нет этих денег, не заложено (в корректировку)? А когда вы собрались, зимой это (дорожные ремонты) делать?

Вам Благодаткова четко, внятно ответила, что данные работы заложены, проекты сделаны, идет контрактация. И то, что вы сейчас говорите, некорректно, - ответил вице-мэр. Металл в голосе уберите! - крикнул на это Колесников. Как у вас крики, так же у меня металл в голосе, - настаивал Корюков. Не надо мне врать и в таком тоне мне не надо отвечать. Здесь депутаты сидят - лучшие люди города, а вы - чиновник назначенный, - продолжал гнуть свою линию депутат Колесников.

«Шоу» транслировали на сайте местной думы, поэтому перепалка и попала в сеть. Чем закончилось общение чиновников и «лучших людей города» - осталось за кадром.

А вчера отличилась жена депутата из Новосибирска - она назвала город «Мухосранском». И пожаловалась на пыль, от которой у неё аллергия и сплошные мучения. Потом, конечно же, извинилась, но ей уже никто особенно не поверил.

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Метки: Видео   депутат   дума   екатеринбург   мэр   чиновник   
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13  комментариев
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727
Funny Час назад
А с каких пор депутаты стали лучшими людьми? Оно как бы совсем наоборот
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12k
Vampire 5 минут назад
Руководители они, может быть, лучшие, только с народом им не повезло.
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328
Corkscrew 40 минут назад
"«Здесь депутаты сидят - лучшие люди города»"

У разного рода существ, которые из себя ничего не представляют, самомнение и нарциссизм всегда просто зашкаливают.
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2k
Baklanavr 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
Юрий 49 минут назад
«Это - не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!»

Ссылка www.youtube.com
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8k
Николай 52 минуты назад
Депутаты с чиновниками, это будет славная битва, самое главное вдвойне выиграет народ...
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43k
Example 6.2.6 53 минуты назад
Элитка.. поняли холопы? Он вам не уй собачий, а лучший человек города. Расступитесь люмпены, шапки снимите и поклонитесь в ноги, барин едет..
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1k
Андрей Граф 57 минут назад
говно вы а не люди
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Жабогадюкинг конченный....
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2990 постов (2944 в горячем)

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