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Румынский депутат укусил коллегу за&nbsp;нос на&nbsp;заседании парламента

Румынский депутат укусил коллегу за нос на заседании парламента

Автор:
22 мая 2024 10:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Румыния   в мире   депутат   люди   укусил за нос   
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Румынский депутат Дан Вылчан в пылу конфликта напал на коллегу из либеральной партии Флорина Романа и укусил его за нос.

«Он пытался каннибалистически укусить меня в область головы», — рассказал пострадавший парламентарий.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что укус пришелся в область носа. Кроме того, по словам Романа, оппонент также ударил его коленом.

После инцидента пострадавший отправился в Институт судебной медицины за медицинской справкой, на основании которой можно подать заявление о заведении уголовного дела.

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Метки: Видео   Румыния   в мире   депутат   люди   укусил за нос   
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Алексей 2 часа назад
Моя школа!

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Ви 2 часа назад
Да у них даже веселее, чем у нас в 90х.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3455 постов (3153 в горячем)

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