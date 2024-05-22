Румынский депутат укусил коллегу за нос на заседании парламента

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Румынский депутат Дан Вылчан в пылу конфликта напал на коллегу из либеральной партии Флорина Романа и укусил его за нос.
«Он пытался каннибалистически укусить меня в область головы», — рассказал пострадавший парламентарий.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что укус пришелся в область носа. Кроме того, по словам Романа, оппонент также ударил его коленом.
После инцидента пострадавший отправился в Институт судебной медицины за медицинской справкой, на основании которой можно подать заявление о заведении уголовного дела.
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