«Она вообще в адеквате?»: башкирский депутат возмутился откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в День защиты детей

Теперь готовит депутатский запрос местным властям. Парламентарий хочет знать: кто согласовал такой перформанс и выступление певицы в откровенном костюме. В сети её кожаные трусы уже прозвали «садо-мазо прикидом».

Ко мне обратились жители. Они водили на этот концерт своих внуков и были неприятно поражены. Там примерно в четыре часа дня, когда она вышла на сцену, было ещё очень много детей и подростков. Ну и в такой день в мусульманской преимущественно республике (у нас две трети мусульман) она вышла в таком наряде, ну конечно, мне показалось, что это очень неадекватно. Может, она, конечно, и отработала профессионально, но это вызвало бурю возмущения у моих избирателей.

Я считаю, что она выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона, где она выступает. Если бы это было 10-11 вечера - ещё куда ни шло. И само мероприятие - VK Fest был заявлен как 0+. Ну мы куда вообще катимся?! Я был шокирован. Мне прислали мои подписчики. Потом была бурная дискуссия, налетели боты Бузовой, которые объясняли, что она ездит на Донбасс, в Белгород. И что, она там все грехи прощает и давайте будем развращать нашу молодежь, наших детей в День детства?

Я сделаю депутатский запрос, были ли какие-то согласования городских властей по поводу её формы одежды и формата её выступления в такое дневное время. Мне просто было неприятно, что в такой день и в таком регионе было такое выступление.