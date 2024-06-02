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«Она вообще в адеквате?»: башкирский депутат возмутился откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в День защиты детей

«Она вообще в адеквате?»: башкирский депутат возмутился откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в День защиты детей

Автор:
02 июня 2024 19:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VK Fest   Башкирия   Видео   Ольга Бузова   УФА   депутат   наряд   
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И захотел выяснить - кто такое разрешил?

Вчера Ольга Бузова выступила на фестивале VK Fest в Уфе. Так уж вышло, что концерт совпал с Днём защиты детей и выглядело это как-то так:

Таким нарядом возмутился депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров:

Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!

Теперь готовит депутатский запрос местным властям. Парламентарий хочет знать: кто согласовал такой перформанс и выступление певицы в откровенном костюме. В сети её кожаные трусы уже прозвали «садо-мазо прикидом».

Ко мне обратились жители. Они водили на этот концерт своих внуков и были неприятно поражены. Там примерно в четыре часа дня, когда она вышла на сцену, было ещё очень много детей и подростков. Ну и в такой день в мусульманской преимущественно республике (у нас две трети мусульман) она вышла в таком наряде, ну конечно, мне показалось, что это очень неадекватно. Может, она, конечно, и отработала профессионально, но это вызвало бурю возмущения у моих избирателей.

Я считаю, что она выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона, где она выступает. Если бы это было 10-11 вечера - ещё куда ни шло. И само мероприятие - VK Fest был заявлен как 0+. Ну мы куда вообще катимся?! Я был шокирован. Мне прислали мои подписчики. Потом была бурная дискуссия, налетели боты Бузовой, которые объясняли, что она ездит на Донбасс, в Белгород. И что, она там все грехи прощает и давайте будем развращать нашу молодежь, наших детей в День детства?

Я сделаю депутатский запрос, были ли какие-то согласования городских властей по поводу её формы одежды и формата её выступления в такое дневное время. Мне просто было неприятно, что в такой день и в таком регионе было такое выступление.

В Правительстве Башкирии заявили, что концерт был коммерческим мероприятием и власти к его организации отношения не имеют.

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Метки: VK Fest   Башкирия   Видео   Ольга Бузова   УФА   депутат   наряд   
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42  комментария
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60k
zloykoyot 2 часа назад
Для начала надо поинтересоваться в адеквате ли организаторы концерта, пригласившие спеть Бузову, а как одета второй вопрос. Её вопли слушать в любой одежде так себе удовольствие.
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7k
Бу 7 минут назад
пляя
какая она страшная
и какие чмошники ей аплодируют
тьфу пля нах
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1k
Gamak 20 минут назад
Ольга Бузова сообщила о концертном туре по детским садам России.
С детьми уже работают психологи.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
ЗАЧЕМ САПОГИ ПРИШИЛИ К ТРУСАМ ?????????????????????
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−7
Viktor Полчаса назад
Наряд максимально шляпа
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35k
Korolev Полчаса назад
Зачётный туз!
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35k
Korolev 36 минут назад
Не показывайте ему это...
Ссылка www.youtube.com
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29k
Alex 41 минуту назад
Ну и блевота... дешёвая шмара
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908
zu4ara 42 минуты назад
жопа збс!
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5k
РАТНИК 45 минут назад
Перепутала клуб с детским праздником.
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3k
Aristarx 45 минут назад
Когда вообще певица станет певицей, а не чучелом втрусах и перьях. Дело вообще не в этой конкретной особи.
Совершенно утомили салонные ляди в трусах, татуированные выродки и т.п. на сцене.
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1k
Дмитрий 46 минут назад
Жалкая пародия....

ВОТ ОРИГИНАЛ!!!
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34k
Ashabad 48 минут назад
Речь не о Бузовой. Бузова сама дура и зарабатывает на дураках.
Речь о депутатах. Или о чиновниках. Те, которые своей головой не думают, а живут по принципу флюгера.
==========
…профессии как таковой не имеет руководитель. В настоящее время руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии… и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.
Так, сказал Феофил. Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?
Никак нет! сказал Хлебовводов весело. Разве что вот… орто… доро… орто-ксальный… не совсем ясно!
Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, сказала коза. Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?
Так точно, сказал Хлебовводов. Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди промахнешься.
( © Стругацкие. "Сказка о Тройке", глава 6)
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12k
Дмитрий 48 минут назад
Не особо слежу за этой недопевицей, но срачельник то разъела!
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11k
Юрий 51 минуту назад
Прежде чем начнется выступление артистов на сцене, организаторы должны полностью быть ознакомлены в чем и как будут выступать, о чем будут петь т.д., да, это в какой-то мере цензура, но посмотрите что сейчас льется со сцены. Время наступило такое, что бы потом организаторам не оправдываться и не выглядеть дураками. Уж тем более бузову знают многие, ее выходки не раз шокировали зрителей.
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9k
perekrestok 52 минуты назад
Ее наверное на закрытый корпоратив пригласили. Ну и попросили немного подработать. Вот она и помогла организаторам. Сами виноваты.
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2k
Александр Шевченко 52 минуты назад
Новая лолита подрастает , образ 100 % угадывается, теперь понятно почему оригинал на пенсию отправили. Дорогу - молодым
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1k
Уходим отсюда 52 минуты назад
Есть чему удивляться?)
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12k
Дмитрий 53 минуты назад
Да по...й на наряд! Это чудовище поёт только в плюс!!!! Как эта бездарность чего то там может "собирать"? С таким же успехом можно козу возить она тоже блеять будет в микрофон!!!!
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40k
russger 56 минут назад
А этим депутатам нечем больше заняться, чем осуждением одежды какой-то там певички? Если сравнить депутатский распил госбюджета и пошлую одежду певицы, то результат будет не в пользу моралистов-депутатов.
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5k
Fishki_surfer 58 минут назад
Чтобы защищать детей, их надо сперва сделать.
Наверное, Бузова попа кого-то должна на это вдохновить.
Все логично.
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