«Она вообще в адеквате?»: башкирский депутат возмутился откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в День защиты детей

И захотел выяснить - кто такое разрешил?
Вчера Ольга Бузова выступила на фестивале VK Fest в Уфе. Так уж вышло, что концерт совпал с Днём защиты детей и выглядело это как-то так:
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Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!
Теперь готовит депутатский запрос местным властям. Парламентарий хочет знать: кто согласовал такой перформанс и выступление певицы в откровенном костюме. В сети её кожаные трусы уже прозвали «садо-мазо прикидом».
Ко мне обратились жители. Они водили на этот концерт своих внуков и были неприятно поражены. Там примерно в четыре часа дня, когда она вышла на сцену, было ещё очень много детей и подростков. Ну и в такой день в мусульманской преимущественно республике (у нас две трети мусульман) она вышла в таком наряде, ну конечно, мне показалось, что это очень неадекватно. Может, она, конечно, и отработала профессионально, но это вызвало бурю возмущения у моих избирателей.
Я считаю, что она выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона, где она выступает. Если бы это было 10-11 вечера - ещё куда ни шло. И само мероприятие - VK Fest был заявлен как 0+. Ну мы куда вообще катимся?! Я был шокирован. Мне прислали мои подписчики. Потом была бурная дискуссия, налетели боты Бузовой, которые объясняли, что она ездит на Донбасс, в Белгород. И что, она там все грехи прощает и давайте будем развращать нашу молодежь, наших детей в День детства?
Я сделаю депутатский запрос, были ли какие-то согласования городских властей по поводу её формы одежды и формата её выступления в такое дневное время. Мне просто было неприятно, что в такой день и в таком регионе было такое выступление.
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В Правительстве Башкирии заявили, что концерт был коммерческим мероприятием и власти к его организации отношения не имеют.
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какая она страшная
и какие чмошники ей аплодируют
тьфу пля нах
С детьми уже работают психологи.
Совершенно утомили салонные ляди в трусах, татуированные выродки и т.п. на сцене.
ВОТ ОРИГИНАЛ!!!
Речь о депутатах. Или о чиновниках. Те, которые своей головой не думают, а живут по принципу флюгера.
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…профессии как таковой не имеет руководитель. В настоящее время руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии… и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.
Так, сказал Феофил. Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?
Никак нет! сказал Хлебовводов весело. Разве что вот… орто… доро… орто-ксальный… не совсем ясно!
Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, сказала коза. Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?
Так точно, сказал Хлебовводов. Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди промахнешься.
( © Стругацкие. "Сказка о Тройке", глава 6)
Наверное, Бузова попа кого-то должна на это вдохновить.
Все логично.