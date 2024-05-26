В Липецке уроженцы Узбекистана напали на местных активистов

В Липецке случилась драка между активистами Даниилом Бусловским, Александром Беленко и четырьмя узбеками. Активисты стояли возле «Чайхоны», к ним подошли парни из Узбекистана. Как сообщают общественники, их приняли за таксистов и потребовали развести по домам.

Вероятно, узбеки были пьяны, потому что сразу перешли к рукоприкладству. Но активисты оказались не пальцем деланные и обратили шпану в бегство.