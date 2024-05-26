В Липецке уроженцы Узбекистана напали на местных активистов

Позже мигранты заявили, что на них напали, а они защищались.
В Липецке случилась драка между активистами Даниилом Бусловским, Александром Беленко и четырьмя узбеками. Активисты стояли возле «Чайхоны», к ним подошли парни из Узбекистана. Как сообщают общественники, их приняли за таксистов и потребовали развести по домам.
Вероятно, узбеки были пьяны, потому что сразу перешли к рукоприкладству. Но активисты оказались не пальцем деланные и обратили шпану в бегство.
Ребята, всех приветствую! Ну что, ситуация анекдотичной, донельзя получилась, конечно. Мне кажется, даже если придумывать можно было бы, хрен бы ты такое придумал, что называется. История началась с того, что два руководителя славянских объединений региона встретились обговорить рабочие вопросы...
Ну и что началось там? «Эй ты, вези, как в этом по классике вези меня мразь, меня люди ждут». Ну и из там русский, не русский. Началось прям вот все вот, как вот мы читаем в телеграм-каналах, думаем что до нас это никогда не дойдет. Хренушки. Дошло и прям дошло вот до тех, что называется, до кого нужно было. Мы этого очередной раз вчера лицезрели.
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Во время потасовки, один из общественников сломал палец на ноге.
Наверное, задел бордюр. Насколько мне известно, дело не возбуждено, проводится проверка.
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Узбеки уже заявили, что это на них напали, а они якобы защищались. Полиция разберётся, кто на кого напал. Так что задержанные уроженцы Узбекистана могут стать фигурантами дела о хулиганстве. Ну или отделаются штрафом.
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Какой нахрен штраф? Сначала на нары, а после отсидки вон из России с концами.
Вообще по хорошему для них должно быть правило раз "на тебя напали" значит ты, скотина, что то не так сделал. Честь сука на дороге отдал. Ку не сделал. Ты гость в этой стране, сцуко, ты по хорошему должен сидеть в вахтенном поселке, работать и спать на кроватке, которую тебе предоставил добрый работодатель, раз в неделю баня. Если хорошо ведешь, то воду подогреют. И всё. Работа, покушал, спать, опять работа. Денежек заработал и в родной узбекистон, виллу себе строить. А они по улицам шляются..