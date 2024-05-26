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В Липецке уроженцы Узбекистана напали на местных активистов

В Липецке уроженцы Узбекистана напали на местных активистов

Автор:
26 мая 2024 21:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   активисты   драка   липецк   мигранты   общественники   приезжие   
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Позже мигранты заявили, что на них напали, а они защищались.

В Липецке случилась драка между активистами Даниилом Бусловским, Александром Беленко и четырьмя узбеками. Активисты стояли возле «Чайхоны», к ним подошли парни из Узбекистана. Как сообщают общественники, их приняли за таксистов и потребовали развести по домам.

Вероятно, узбеки были пьяны, потому что сразу перешли к рукоприкладству. Но активисты оказались не пальцем деланные и обратили шпану в бегство.

Ребята, всех приветствую! Ну что, ситуация анекдотичной, донельзя получилась, конечно. Мне кажется, даже если придумывать можно было бы, хрен бы ты такое придумал, что называется. История началась с того, что два руководителя славянских объединений региона встретились обговорить рабочие вопросы...

Ну и что началось там? «Эй ты, вези, как в этом по классике вези меня мразь, меня люди ждут». Ну и из там русский, не русский. Началось прям вот все вот, как вот мы читаем в телеграм-каналах, думаем что до нас это никогда не дойдет. Хренушки. Дошло и прям дошло вот до тех, что называется, до кого нужно было. Мы этого очередной раз вчера лицезрели.

Во время потасовки, один из общественников сломал палец на ноге.

Наверное, задел бордюр. Насколько мне известно, дело не возбуждено, проводится проверка.


Узбеки уже заявили, что это на них напали, а они якобы защищались. Полиция разберётся, кто на кого напал. Так что задержанные уроженцы Узбекистана могут стать фигурантами дела о хулиганстве. Ну или отделаются штрафом.

Источник:

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Метки: Видео   активисты   драка   липецк   мигранты   общественники   приезжие   
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12  комментариев
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10k
Maddy8 55 минут назад
Многие мигранты возмущаются, что русские все такие плохие, всех под 1 гребёнку. А вы видели, хоть 1 комментарий у приезжих, кто осуждает своих? Кто говорит ,что из-за них про нас плохо думают? нет. они будут друг друга защищать до последнего.
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132
kcu-nn 3 минуты назад
А вроде рядом с Липецком река Дон протекает аж до самого Ростова или ещё дальше, и берега у нее тихие и спокойные, особенно ранним утром. И не пишите об этом в интернете
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147
Corkscrew 4 минуты назад
«Так что задержанные уроженцы Узбекистана могут стать фигурантами дела о хулиганстве. Ну или отделаются штрафом.»
=======
Какой нахрен штраф? Сначала на нары, а после отсидки вон из России с концами.
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29k
Alex 9 минут назад
Ослойопы очередные
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16k
info-kozirev 18 минут назад
Вдвоем описдюлили четверых скотоепов,дело годное,но менты то куда смотрят,закрыть четверых по хулиганке.
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5k
Василий Афиногенов 20 минут назад
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Не удобно получилось. Приехали интуристы повысить свой культурный уровень. Сходить в театры, на влюблённых страусов посмотреть(честно с3.14....л название с интернета), а тут раз и 3.14.....лей получили! Надеюсь только в Липецке такие несознательные местные жители. Вот в остальных городах России всё наиборот! Чесслово!
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5k
Горожанин Полчаса назад
Наши общественники - хуже узбеков.
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33k
Владимир 49 минут назад
На узбеков напали.. Ну да.
Вообще по хорошему для них должно быть правило раз "на тебя напали" значит ты, скотина, что то не так сделал. Честь сука на дороге отдал. Ку не сделал. Ты гость в этой стране, сцуко, ты по хорошему должен сидеть в вахтенном поселке, работать и спать на кроватке, которую тебе предоставил добрый работодатель, раз в неделю баня. Если хорошо ведешь, то воду подогреют. И всё. Работа, покушал, спать, опять работа. Денежек заработал и в родной узбекистон, виллу себе строить. А они по улицам шляются..
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19k
GROMOZEKA Час назад
Узбекистонцы огребли пиз.д.ыкистонцев
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2972 поста (2924 в горячем)

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