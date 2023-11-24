В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе

Штрафом они не отделались.
В городе Курчатов есть ночной клуб «Абриколь». 14 июля туда пожаловали приезжие граждане и начали шуметь и ругаться с другими посетителями заведения. Дело дошло до вызова «Росгвардии».
Гопники встретили силовиков на входе в клуб и устроили суматоху - стали толкаться и бороться с росгвардейцами. А кончилось тем, что хулиганы спокойно ушли. Позже их конечно задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. При том, что у одного из них уже была судимость за вымогательство.
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Дело получилось скандальным, дошло даже до депутатов Госдумы. Спустя неделю после инцидента, гопников снова изловили.
Началось следствие и на скамью подсудимых отправились самые активные из бузитёров. Сейчас им вынесли приговор: Ербулат Тайпаков и Берс Зангиев признаны виновными в применении насилия против представителей власти. Первый получил два года колонии, второй - полтора. Других подробностей этого дела пока нет.
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это вообще ни о чем(
хватит это терпеть!!
админ который слил видос журнашлюшкам - огребет по голове 100%
мигрантов отпустить!! можно даже по айфону от Абрамовича подарить
полицаев - на СВО с черенками от лопат. как в антисоветских фильмах от "нашего" михалкова. пусть винтовки добудут в бою!
Бред, какой-то, ... чесслово...
автор, походу, тоже мигрант
одно дело, правоверные избиратели.
и совсем другое дело - пластиковый стаканчик в сторону полицаев, брошенный в поддержку натовского пса навального, или за гей-движение...
во втором случае, конечно, 5+ лет, без права на помилование.
а когда толпой двух гвардейцев помяли - это еще Д-Артаньян этих гвардейцев шпагами резал. по-любому, эти мигранты, русский язык не учат. сразу Дюма на Французском великом языке почитали. и айда гвардию нагибать. видел как он пальцами ловко гвардейцу все заяснил?
так что, друг, гвардейцы все правильно взвесили, и слились по-тихой печали. завтра зло сведут. какого-нибудь одинокого пикетчика за мир, дубинками отмудохают и баланс зла в природе восстановится.
Или не называйте их Росгвардией, позор один.
за это посадят
Главное, чтобы они обратно не смогли заехать в РФ.
Пусть кормят те, кто их так воспитал.
или изнасиловал ребенка
а ты его - без отсидки, отправляешь к нему на родину
а он там сидеть не будет - даст денег - и сразу выйдет.
.
и снова приедет к тебе....
тебе обидно не будет, что благодаря ТЕБЕ преступник уйдет от ответственности ?
.
это просто пример
соотнеси содеянное ими ЛИЧНО С СОБОЙ