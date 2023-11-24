В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе

В городе Курчатов есть ночной клуб «Абриколь». 14 июля туда пожаловали приезжие граждане и начали шуметь и ругаться с другими посетителями заведения. Дело дошло до вызова «Росгвардии».

Гопники встретили силовиков на входе в клуб и устроили суматоху - стали толкаться и бороться с росгвардейцами. А кончилось тем, что хулиганы спокойно ушли. Позже их конечно задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. При том, что у одного из них уже была судимость за вымогательство.