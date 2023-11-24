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В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе

В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе

Автор:
24 ноября 2023 16:09
Сообщество : Криминал
Метки: Абриколь   Видео   Курская область   драка   курчатов   мигранты   ночной клуб   приговор   приезжие   росгвардейцы   
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Штрафом они не отделались.

В городе Курчатов есть ночной клуб «Абриколь». 14 июля туда пожаловали приезжие граждане и начали шуметь и ругаться с другими посетителями заведения. Дело дошло до вызова «Росгвардии».

Гопники встретили силовиков на входе в клуб и устроили суматоху - стали толкаться и бороться с росгвардейцами. А кончилось тем, что хулиганы спокойно ушли. Позже их конечно задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. При том, что у одного из них уже была судимость за вымогательство.

Дело получилось скандальным, дошло даже до депутатов Госдумы. Спустя неделю после инцидента, гопников снова изловили.

Началось следствие и на скамью подсудимых отправились самые активные из бузитёров. Сейчас им вынесли приговор: Ербулат Тайпаков и Берс Зангиев признаны виновными в применении насилия против представителей власти. Первый получил два года колонии, второй - полтора. Других подробностей этого дела пока нет.

Источник:

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Метки: Абриколь   Видео   Курская область   драка   курчатов   мигранты   ночной клуб   приговор   приезжие   росгвардейцы   
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45  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
А чо не депортацию?
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7k
Бу 4 минуты назад
1,5
2
это вообще ни о чем(
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10k
Billi_Bons 7 минут назад
Пока эти сидят «на дорожку», изловить всех их родственников и в грузовом вагоне отправить на родину.
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4k
Сергей С 12 минут назад
А что насчет тех кто их первый раз отпустил? Так и продолжат отпускать других?
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27k
Сталкер 19 минут назад
бузитёры...
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1k
Алексей 23 минуты назад
мусора ваще попутали... на путенских избирателей напали!
хватит это терпеть!!
админ который слил видос журнашлюшкам - огребет по голове 100%
мигрантов отпустить!! можно даже по айфону от Абрамовича подарить
полицаев - на СВО с черенками от лопат. как в антисоветских фильмах от "нашего" михалкова. пусть винтовки добудут в бою!
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
заодно и русский язык подучат. В жизни пригодится...
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Я б ещё всю это "шайку-лейку" руководства перепроверил!... Что за сотрудники у них там работают, что таких "абизян" отпускают, а не в СИЗО отправляют!(??)...
Бред, какой-то, ... чесслово...
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Надо было их валить при оказании сопротивления!
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4k
Руслан 39 минут назад
Мало дали. Через 8 месяцев выйдут. Надо им по 10 и продажным мусорским, которые отпустили, тоже по 10 и в соседние камеры желательно.
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126k
parallax 49 минут назад
Псле отсидки, должна быть обязательная депортация без права возвращения. Причём это должно быть закреплено в законе.
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7k
Кружок Час назад
бузИтёров? (c) ???
автор, походу, тоже мигрант
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25k
Slawa49 Час назад
два года??? всего то ?? то есть как то за нападение на представителя власти еще и со стороны неграждан всего 2 года!!!
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5k
Alex Час назад
На кол черножопый
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
А как же в "святых омериках"? Пристрелили сразу нигера, и дело с концом - никаких судов не надо, вот ещё, время занимать.
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1k
vadimbar 2 часа назад
Почему у полиции нет баллончиков со слезоточивым газом и электрошокеров, чтобы эту черноту борзую усмирять ?! И упаковку стяжек, чтобы сразу с десяток этих чypoк повязать с руками за спиной !
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5k
Горожанин 2 часа назад
Видать, святой Бастрыкин мимо случайно проходил...
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41k
Сергей 2 часа назад
Не понимаю, на кой они автоматы с собой носят. Принёс применяй, раз на тебя напали. Не хватало ещё чтобы у них автоматы отобрали.
Или не называйте их Росгвардией, позор один.
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Надеюсь их вышлют в тюрьму их республики без права обратного въезда по освобождению.
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