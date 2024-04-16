В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания

К делу уже подключилась «Русская община».
В прошлую пятницу мать с детьми гуляла во дворе ЖК «Новоград Павлино». И её дочь обсыпал песком мальчик из семьи южан. Женщина сделала ему замечание, на что его родители среагировали очень бурно. Сообщают, что отец удерживал девушку, а мать таскала её за волосы и била.
Затем разгорячённый мужчина ещё и кричал ей вслед оскорбления.
Осторожно, мат:
Источник:
Пострадавшая написала заявление в полицию и продемонстрировала вырванный у неё в драке клок волос.
Также она обратилась в «Русскую общину» и попросила о помощи. Активисты сразу откликнулись, приехали к девушке и пообещали содействие и юридическую поддержку. Так что теперь дело на контроле и у общественников.
Источник:
Ранее активисты «Русской общины» общались с приезжим водителем из Обнинска, нахамившем пенсионерке. Такое же мероприятие провели и в дмитровском таксопарке.
Источник:
Источник:
- В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе
- Три метра настоящей прелести: выброшенного в лесу питона спасли в Подмосковье
- "Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой
- Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России
- «Скорую кто-нибудь вызовите, человек умирает»: в Питере мигранты устроили массовую драку, которая чуть не закончилась гибелью одного из «бойцов»