В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания

В прошлую пятницу мать с детьми гуляла во дворе ЖК «Новоград Павлино». И её дочь обсыпал песком мальчик из семьи южан. Женщина сделала ему замечание, на что его родители среагировали очень бурно. Сообщают, что отец удерживал девушку, а мать таскала её за волосы и била.

Затем разгорячённый мужчина ещё и кричал ей вслед оскорбления.

Осторожно, мат: