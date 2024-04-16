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В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания

В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания

Автор:
16 апреля 2024 17:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Русская община   балашиха   детская площадка   драка   мигранты   южане   
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К делу уже подключилась «Русская община».

В прошлую пятницу мать с детьми гуляла во дворе ЖК «Новоград Павлино». И её дочь обсыпал песком мальчик из семьи южан. Женщина сделала ему замечание, на что его родители среагировали очень бурно. Сообщают, что отец удерживал девушку, а мать таскала её за волосы и била.

Затем разгорячённый мужчина ещё и кричал ей вслед оскорбления.

Осторожно, мат:

Пострадавшая написала заявление в полицию и продемонстрировала вырванный у неё в драке клок волос.

Также она обратилась в «Русскую общину» и попросила о помощи. Активисты сразу откликнулись, приехали к девушке и пообещали содействие и юридическую поддержку. Так что теперь дело на контроле и у общественников.

Ранее активисты «Русской общины» общались с приезжим водителем из Обнинска, нахамившем пенсионерке. Такое же мероприятие провели и в дмитровском таксопарке.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Русская община   балашиха   детская площадка   драка   мигранты   южане   
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587
tokol 51 минуту назад
Пора гнать этих овцеепов давно
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Демьян Полчаса назад
6ля... как это всё [мат] в корень... Если власти не возьмутся, то возьмётся простой народ... Генерал Ермолов был прав.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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