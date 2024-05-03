"Когда надо, ты русский знаешь": в Мурманске поймали таксиста-мигранта, пристававшего к 14-летней девочке

В Мурманске 14-летняя девочка заказала поездку в такси. На вызов приехал луноликий иностранец, который всю дорогу интересовался личной жизнью ребёнка, а также задавал вопросы о том, будут ли её встречать и т.п. Девочка оказалась смышлёной и сообразила сказать, что её ждёт отец - тогда водитель даже изменил маршрут, чтобы доставить подростка в нужное место.

Однако в конце пути всё равно стал просить у школьницы телефон, предлагал подождать её, чтобы отвезти обратно, пообещал покатать по городу и т.д. Девочка, разумеется, на все предложения ответила отказом и рассказала о домогательствах своему отцу.