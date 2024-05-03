"Когда надо, ты русский знаешь": в Мурманске поймали таксиста-мигранта, пристававшего к 14-летней девочке

Уроженец Узбекистана сделал вид, что не понимает русского языка и вообще ни о чём таком не думал, но ребята из "Русской Общины" помогли ему понять правила пребывания в РФ.
В Мурманске 14-летняя девочка заказала поездку в такси. На вызов приехал луноликий иностранец, который всю дорогу интересовался личной жизнью ребёнка, а также задавал вопросы о том, будут ли её встречать и т.п. Девочка оказалась смышлёной и сообразила сказать, что её ждёт отец - тогда водитель даже изменил маршрут, чтобы доставить подростка в нужное место.
Однако в конце пути всё равно стал просить у школьницы телефон, предлагал подождать её, чтобы отвезти обратно, пообещал покатать по городу и т.д. Девочка, разумеется, на все предложения ответила отказом и рассказала о домогательствах своему отцу.
Тот написал в службу поддержки такси, а еще обратился в полицию. Но там его выслушали, а заявления не приняли, т.к. нет состава преступления. Тогда последовало обращение к парням из "Русской Общины".
Активисты сразу же откликнулись и уже через час после сигнала отыскали похотливого водителя такси, который мгновенно забыл русский язык и сделал вид, что не понимает, о чём идёт речь.
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Общественники сообщили в полицию о встрече с мигрантом, и к месту общения оперативно прибыли правоохранители.
Уроженец Узбекистана по традиции извинился, но пользователи соцсетей, которых уже раздражают эти натужные покаяния на камеру, уверены, что если его отпустить, мигрант продолжит действовать в том же духе.
А еще удивились, что в Мурманске мигранты до сих пор работают в такси, тогда как многие регионы отказались от их услуг в ряде сфер, включая общественное питание, службы такси, образование и т.д.
Впрочем, эти решения об ограничениях принимаются на уровне региональных властей, и распространены не везде.
В отношении таксиста-узбека из Мурманска сейчас проводится проверка, но местные жители уверены, что скорее всего его отпустят. Хотя, может, такое пристальное внимание общественников все-таки переключит тумблер в его голове и заставить вести себя по-человечески? А еще радует, что делом заинтересовался А.Бастрыкин - глядишь, правоохранители приложат больше усилий для проведения проверки.
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Приставал к девочке, пытался совратить... "Извините. Я не прав" - "Будешь еще так делать???" - " нет"...... Блть, будто он конфеты со стола стащил....