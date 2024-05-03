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"Когда надо, ты русский знаешь": в Мурманске поймали таксиста-мигранта, пристававшего к 14-летней девочке

"Когда надо, ты русский знаешь": в Мурманске поймали таксиста-мигранта, пристававшего к 14-летней девочке

Автор:
03 мая 2024 11:45
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Мурманск   Русская община   Такси   активисты   домогательство   мигранты   педофилия   
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Уроженец Узбекистана сделал вид, что не понимает русского языка и вообще ни о чём таком не думал, но ребята из "Русской Общины" помогли ему понять правила пребывания в РФ.

В Мурманске 14-летняя девочка заказала поездку в такси. На вызов приехал луноликий иностранец, который всю дорогу интересовался личной жизнью ребёнка, а также задавал вопросы о том, будут ли её встречать и т.п. Девочка оказалась смышлёной и сообразила сказать, что её ждёт отец - тогда водитель даже изменил маршрут, чтобы доставить подростка в нужное место.


Однако в конце пути всё равно стал просить у школьницы телефон, предлагал подождать её, чтобы отвезти обратно, пообещал покатать по городу и т.д. Девочка, разумеется, на все предложения ответила отказом и рассказала о домогательствах своему отцу.



Тот написал в службу поддержки такси, а еще обратился в полицию. Но там его выслушали, а заявления не приняли, т.к. нет состава преступления. Тогда последовало обращение к парням из "Русской Общины".


Активисты сразу же откликнулись и уже через час после сигнала отыскали похотливого водителя такси, который мгновенно забыл русский язык и сделал вид, что не понимает, о чём идёт речь.


Общественники сообщили в полицию о встрече с мигрантом, и к месту общения оперативно прибыли правоохранители.


Уроженец Узбекистана по традиции извинился, но пользователи соцсетей, которых уже раздражают эти натужные покаяния на камеру, уверены, что если его отпустить, мигрант продолжит действовать в том же духе.



А еще удивились, что в Мурманске мигранты до сих пор работают в такси, тогда как многие регионы отказались от их услуг в ряде сфер, включая общественное питание, службы такси, образование и т.д.



Впрочем, эти решения об ограничениях принимаются на уровне региональных властей, и распространены не везде.


В отношении таксиста-узбека из Мурманска сейчас проводится проверка, но местные жители уверены, что скорее всего его отпустят. Хотя, может, такое пристальное внимание общественников все-таки переключит тумблер в его голове и заставить вести себя по-человечески? А еще радует, что делом заинтересовался А.Бастрыкин - глядишь, правоохранители приложат больше усилий для проведения проверки.


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Метки: Видео   Мурманск   Русская община   Такси   активисты   домогательство   мигранты   педофилия   
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10  комментариев
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33k
Владимир 56 минут назад
Этих мастурбеков, дилдошонов и прочих уже хрен выгонишь, понапускали в страну и теперь будет.. Они еще и права сейчас начнут качать, типа "ми рюсские".
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13k
butata 5 минут назад
Ничего не покупай у обезьян.
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8k
Vladimir 9 минут назад
Когда на одной зоне будут сидеть чурки и крышующие их чиновники, тогда преступность станет меньше.
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18k
ron 9 минут назад
Есть два вопроса: почему он приносит извинения под диктовку и почему он на видео с обоими ушами?
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17k
Kostick 41 минуту назад
кстати, а почему в яндексе можно выбрать "эконом-комфорт-с детским креслом", а выбрать чтобы водитель был, как минимум россиянином - нельзя? и давно пора такси национализировать, не десятки мелких автопарков под яндексом, а как раньше было. с реальным медосмотром, своей рембазой. когда водитель был официально устроен. если 15 лет назад я шутил, что таксисты город учат по пиратскому навителу, то ныне они русский язык у яндекса учат. причем без особого успеха. и да, они нас ненавидят, как бы не пытались улыбаться.
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20k
Голос Вселенной 47 минут назад
Блть.... в угол его еще поставьте!.. Как детский сад, чесслово...
Приставал к девочке, пытался совратить... "Извините. Я не прав" - "Будешь еще так делать???" - " нет"......
Блть, будто он конфеты со стола стащил....
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10k
Maddy8 47 минут назад
Все мусульмане братья, по этой причине они будут прикрывать друг друга до последнего. Убийца, педофил, рэкетир, рабовладелец, вор, насильник, чтобы они не делали их "свои " не сдадут. Поэтому друг для друга они всегда будут выше закона. Будут молчат , не выдавать, даже если кто-то может пострадать. Отсюда вывод, что мы для них чужие и даже не совсем люди.
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Schreibikus
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