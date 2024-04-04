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«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами

«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами

Автор:
04 апреля 2024 19:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   геннадий зюганов   кирилл кабанов   мигранты   приезжие   
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И добавили, что этот вопрос должен быть решён.

На прошедшем заседании Госдумы слово взял лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В числе прочих тем, он рассказал, как обстоят дела с мигрантами в Белоруссии.

У Лукашенко нет этой проблемы. Ему нужны рабочие кадры - оформляют заявку на нужных специалистов. Те приехали, отработали, вот им билет - и домой. А у нас? Кого раньше в Москву везли? Самых талантливых, опытных, интересных. А сейчас смотрите, что делают.

О проблеме миграции ранее говорил и член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он прокомментировал статистику преступлений, совершённых приезжими - в прошлом году она выросла на 75%.

Есть три причины. Первая - увеличение количества приезжих. Мы не видим теневой сектор. Вторая - в странах Средней Азии значительно усилились меры противодействия радикализму и экстремизму. Из-за этого огромное количество людей, придерживающихся такой идеологии, приехали в Россию. Эти люди изначально имеют агрессивные русофобские настроения. А третья причина - крайне слабый контроль и слишком гуманный подход к мигрантам в ряде регионов России.

По его словам, ⅔ приезжих - нелегалы.

Президент РФ говорил, что у нас на рынке труда всего 3,7% мигрантов, почти 4%. Но это те, кто работает в легальном секторе. Свыше 70% общего числа приезжих - это нелегалы. Они работают в теневом секторе, то есть налоговая служба их не видит. И это мы ещё не берём членов семей этих людей и тех, кто в принципе ничем не занимается в России.

Далее Кабанов перечислил проблемы, связанные с миграцией. Он считает, что в Россию едут люди с низкой квалификацией для того «чтобы устроиться за наш счёт», получать пособия и «жить как вздумается».

Также мы сталкиваемся с людьми, которые имеют проработанную с начала 1990-х годов русофобскую идеологию. Часть мигрантов, которые к нам приезжают, являются носителями радикального ислама, это сторонники построения всемирного халифата. При этом они не признают законы других государств, в том числе нашего, потому что это законы «неверных», и мы «неверные».

Кабанов заявил, что чиновники, лоббисты и этнические анклавы зарабатывают на «завозе мигрантов».

А диаспоры? Они в том числе подмяли эту сферу под себя. Я считаю, что диаспоры - это в большинстве своем легализованные организованные преступные сообщества. Они порой заменяют приезжим государственную власть и стараются прикрыть этническую преступность.

А его решение проблемы - в целевом завозе мигрантов. Тут он сходится во мнении с Зюгановым.

Приезд мигрантов должен быть только целевой - под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никакие семьи не должны приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно. В частности, такие предложения подготовлены. Я надеюсь, что в ближайшее время всё-таки мы увидим, что они начнут реализовываться в рамках закона.


Источник:

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Метки: Видео   Госдума   геннадий зюганов   кирилл кабанов   мигранты   приезжие   
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10  комментариев
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42k
Сергей 52 минуты назад
Сколько же раз надо жареному петуху их в жопу клюнуть, чтоб они от слов делами занялись.
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5k
Двестиграмм 15 минут назад
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148
Аврашалом Маркович 20 минут назад
Все это очень сложно. Перенять опыт Беларуси гораздо проще - сделать среднюю зарплату 30 тысяч, а не 70.
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565
Владислав Грецов 22 минуты назад
этот вопрос должен быть решен еще лет этак 15 назад....уже решен...а для этого нужны радикальные изменения миграционных законов и правил...и правил получения гражданства РФ
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39k
Алексей 23 минуты назад
опять зюга проснулся) я вам страшную тайну открою - все законы для регулирования давно прописаны в законе - вам просто нужно заставить пару внутренних органов по ним нормально работать)
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12k
Федор Полчаса назад
в беларуси почти нет мигрантов, потому что зарплата ниже чем в россии, поэтому они все там а не тут
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23k
Shtoppi Полчаса назад
<<«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами>>
-------------
спохватились, блRть! сначала чинуши и пр. предприимчивые граждане, на этом потоке миграции хорошо карманы набивали, собственно и до сих пор этим занимаются, а теперь, когда в стране уже несколько миллионов не пойми кого пасется по их милости, эти фуфелы пучеглазые заерзали.
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50k
Сергей Час назад
Это все хорошо. А куда девать закон президента от упрощенном получении гражданства , и воссоединение семей рожденных на территории СССР ? Суть там проста, таджик, например, или не важно какой нацмен приезжает в россиию и на основании этого закона, типа он рождён на территории одной из республик СССР, то есть до 1992 года и сдав за небольшие деньги экзамен на знание русского и т.д. и т. п. и вуаля...таджик. ты киргиз или еще какой человек быстренько получаешь российское гражданство. Кстати русских проживающих в бывших республиках это не касается, у них другая процедура. Дальше вступает в силу вторая часть этого закона. И один , уже, обладатель гражданства нашей страны может завозить хоть миллион своих единоверцев, главное предьявить их местную таджикскую, бумажку что он брат, сват, жена, дядя и прочее. Они мгновенно получают все права что на пенсию, что на медицинский полис. Ну будем мы искать нелегальных...и что толку если они по этому закону такие же граждане как и мы...
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50k
Сергей Час назад
Это все хорошо. А куда девать закон президента от упрощенном получении гражданства , и воссоединение семей рожденных на территории СССР ? Суть там проста, таджик, например, или не важно какой нацмен приезжает в россиию и на основании этого закона, типа он рожден на территории одной из республик СССР, то есть до 1992 года и сдав за небольшие деньги экзамен на знание русского и т.д. и т. п. и вуаля...таджик. ты киргих или еще какой человек быстренько получаешь российское гражданство. Кстати русских проживающих в бывших республиках это не касается, у них другая процедура. Дальше вступает в силу вторая чать этого закона. И один обладатель гражданства нашей страны может завозить хоть миллион своих единоверцев, главное предьявить их местную бумажку сто он брат, сват, жена, дядя и прочее. Ну будем мы искать нелегальных...и что толку если они по этому закону такие же граждане как и мы...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2750 постов (2702 в горячем)

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