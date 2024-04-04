<<«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами>>

По его словам, ⅔ приезжих - нелегалы.

Президент РФ говорил, что у нас на рынке труда всего 3,7% мигрантов, почти 4%. Но это те, кто работает в легальном секторе. Свыше 70% общего числа приезжих - это нелегалы. Они работают в теневом секторе, то есть налоговая служба их не видит. И это мы ещё не берём членов семей этих людей и тех, кто в принципе ничем не занимается в России.

Далее Кабанов перечислил проблемы, связанные с миграцией. Он считает, что в Россию едут люди с низкой квалификацией для того «чтобы устроиться за наш счёт», получать пособия и «жить как вздумается».