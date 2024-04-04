<<«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами>>

И добавили, что этот вопрос должен быть решён.
На прошедшем заседании Госдумы слово взял лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В числе прочих тем, он рассказал, как обстоят дела с мигрантами в Белоруссии.
У Лукашенко нет этой проблемы. Ему нужны рабочие кадры - оформляют заявку на нужных специалистов. Те приехали, отработали, вот им билет - и домой. А у нас? Кого раньше в Москву везли? Самых талантливых, опытных, интересных. А сейчас смотрите, что делают.
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О проблеме миграции ранее говорил и член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он прокомментировал статистику преступлений, совершённых приезжими - в прошлом году она выросла на 75%.
Есть три причины. Первая - увеличение количества приезжих. Мы не видим теневой сектор. Вторая - в странах Средней Азии значительно усилились меры противодействия радикализму и экстремизму. Из-за этого огромное количество людей, придерживающихся такой идеологии, приехали в Россию. Эти люди изначально имеют агрессивные русофобские настроения. А третья причина - крайне слабый контроль и слишком гуманный подход к мигрантам в ряде регионов России.
По его словам, ⅔ приезжих - нелегалы.
Президент РФ говорил, что у нас на рынке труда всего 3,7% мигрантов, почти 4%. Но это те, кто работает в легальном секторе. Свыше 70% общего числа приезжих - это нелегалы. Они работают в теневом секторе, то есть налоговая служба их не видит. И это мы ещё не берём членов семей этих людей и тех, кто в принципе ничем не занимается в России.
Далее Кабанов перечислил проблемы, связанные с миграцией. Он считает, что в Россию едут люди с низкой квалификацией для того «чтобы устроиться за наш счёт», получать пособия и «жить как вздумается».
Также мы сталкиваемся с людьми, которые имеют проработанную с начала 1990-х годов русофобскую идеологию. Часть мигрантов, которые к нам приезжают, являются носителями радикального ислама, это сторонники построения всемирного халифата. При этом они не признают законы других государств, в том числе нашего, потому что это законы «неверных», и мы «неверные».
Кабанов заявил, что чиновники, лоббисты и этнические анклавы зарабатывают на «завозе мигрантов».
А диаспоры? Они в том числе подмяли эту сферу под себя. Я считаю, что диаспоры - это в большинстве своем легализованные организованные преступные сообщества. Они порой заменяют приезжим государственную власть и стараются прикрыть этническую преступность.
А его решение проблемы - в целевом завозе мигрантов. Тут он сходится во мнении с Зюгановым.
Приезд мигрантов должен быть только целевой - под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никакие семьи не должны приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно. В частности, такие предложения подготовлены. Я надеюсь, что в ближайшее время всё-таки мы увидим, что они начнут реализовываться в рамках закона.
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спохватились, блRть! сначала чинуши и пр. предприимчивые граждане, на этом потоке миграции хорошо карманы набивали, собственно и до сих пор этим занимаются, а теперь, когда в стране уже несколько миллионов не пойми кого пасется по их милости, эти фуфелы пучеглазые заерзали.