Скупой Джек и история фонаря Джек-о'-Лантерн

Это лишь одна из множества вариаций старой сказки о пьянице-кузнеце по прозвищу Скупой Джек. Джек был двуличным, коварным интриганом, которому нравилось манипулировать людьми. Его эгоистичная душа напрочь была лишена сострадания или доброты. Бездомные и нищие вызывали у него лишь отвращение. Слухи о его мерзопакостной репутации дошли до сатаны, который проявил к этому злодею более чем мимолётный интерес. И он задумал встретиться с пьянчугой.

Однажды вечером в закоулках среди тёмных холмов Ирландии сатана прикинулся мертвецом, ожидая, когда Скупой Джек наткнётся на него. Когда Джек увидел живой труп, его безумное лицо с широко раскрытыми глазами и злобной ухмылкой, то мгновенно понял, что его время вышло, и что дьявол пришёл за его душой. Он обратился к тому с последней просьбой. Отказывать в такой мелочи, вроде как, не принято. Тем более что Джек попросил о сущей ерунде – ещё раз выпить перед тем, как покинуть этот мир. И парочка отправилась ближайшую таверну.