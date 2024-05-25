Скупой Джек и история фонаря Джек-о'-Лантерн

Главный символ Хэллоуина – красавица-тыква, изуродованная зверской рожей. Внутрь принято ставить горящую свечу, чтобы обеспечить овощу потустороннее зловещее мерцание. А откуда вообще появилась традиция уродовать бедные тыквы?
Сами традиции этого праздника связаны с сочетанием Самайна – кельтского торжества, знаменующего окончание летнего сбора урожая, и христианских традиций почитания святых и мучеников. Угощение и страшные костюмы – это лишь два отголоска. Вырезание зловещих физиономий на овощах существует в Ирландии уже много веков. Только там для этого используют репу и брюкву. Старая ирландская сказка объясняет происхождение Джека-о'-лантерна и то, как страшные тыквы получили своё название. Все началось с одного ужасного человека, которого люди называли Скупым Джеком.
Это лишь одна из множества вариаций старой сказки о пьянице-кузнеце по прозвищу Скупой Джек. Джек был двуличным, коварным интриганом, которому нравилось манипулировать людьми. Его эгоистичная душа напрочь была лишена сострадания или доброты. Бездомные и нищие вызывали у него лишь отвращение. Слухи о его мерзопакостной репутации дошли до сатаны, который проявил к этому злодею более чем мимолётный интерес. И он задумал встретиться с пьянчугой.
Однажды вечером в закоулках среди тёмных холмов Ирландии сатана прикинулся мертвецом, ожидая, когда Скупой Джек наткнётся на него. Когда Джек увидел живой труп, его безумное лицо с широко раскрытыми глазами и злобной ухмылкой, то мгновенно понял, что его время вышло, и что дьявол пришёл за его душой. Он обратился к тому с последней просьбой. Отказывать в такой мелочи, вроде как, не принято. Тем более что Джек попросил о сущей ерунде – ещё раз выпить перед тем, как покинуть этот мир. И парочка отправилась ближайшую таверну.
Одна рюмка сменялась другой, потом ещё одной. Так повторялось бесчисленное количество раз. Пока выпивка не закончилась. Тут выяснилось, что у Джека и денег столько не было. Он небрежно обратился к своему новому собутыльнику и предложил решение. Поскольку тот является дьяволом с магическими способностями, он может просто превратиться в кусок серебра, чтобы оплатить им счёт. Дьявол не почувствовал подвоха.
Но вместо того чтобы заплатить, Джек сунул монету в карман. Осознав, что Скупой Джек обманул его, дьявол попытался выбраться наружу. Однако распятие в кармане зажало его. И хитрец заключил с дьяволом новую сделку: если он оставит Джека в покое на десять лет, то он освободит пленника от монеты.
После того как время вышло, дьявол снова нашёл Джека и приготовился забрать его в ад. Однако на этот раз Джек попросил яблоко с ближайшего дерева, чтобы утолить голод во время долгого путешествия. Пока дьявол выбирал яблоко, Джек вырезал на коре четыре распятия, заманив исчадие в ловушку. При условии, что не попадёт в ад, Джек снова предложил демону свободу. И снова ему ничего не оставалось, как подчиниться. Скупой Джек прожил остаток своей жизни в уверенности, что перехитрил дьявола не раз, а два.
Долгие годы алкоголизма в результате ожидаемо взяли своё. Казалось, что Скупой Джек смог перехитрить дьявола, но он не смог перехитрить саму смерть, когда оказался перед Жемчужными вратами. Святой Пётр отказал ему. Небеса, что логично, не приняли лживого и коварного пьяницу. Не теряя надежды, Джек направился в ад, где его заклятый враг выжидал момент, чтобы отомстить. Сатана тоже отказал ему во входе, сославшись на соглашение, которое они заключили, когда Джек был ещё жив.
Хотя ни рай, ни ад не пустили Джека, Сатана исполнил одно последнее желание. Джек попросил уголёк из огненных глубин, чтобы дать ему немного света, пока он бродит по миру во тьме. Сатана выбрал один крохотный раскалённый уголёк. Чтобы нести его, изгой взял репу и выдолбил её, превратив в импровизированный фонарь. С тех пор призрак Джека можно было увидеть бесцельно бродящим по ирландской земле. Когда местные жители видели таинственные огни, они говорили: «Это просто Джек из фонаря». Позже этот термин стал синонимом названия блуждающего духа Скупого Джека – jack-o'-lantern.
Поскольку злой Джек проклят и обречён скитаться по миру до Судного дня, гэльские ирландцы не горели желанием видеть его дух в своих домах. И приняли меры предосторожности 31 октября – в день кельтского праздника Самайн. В этот день духи тёмного мира могли переходить в мир живых. Призраков привлекали живые, поэтому в каждом доме вырезали из репы и брюквы грозное лицо и выставляли его на пороге с горящим угольком (или свечой). Они надеялись, что это отпугнёт духов, в том числе и Джека.
В XIX и начале XX века ирландцы переселились в Штаты и привезли с собой свои верования, праздники и традиции.
Они быстро поняли, что в Америке есть плод, который больше и лучше подходит для вырезания джеков-о'-лантернов. Конечно же, это была тыква. И в один день с Самайном, 31 октября, миллионы не знающих об истинной традиции граждан приобретают тыквы и вырезают в них злобную маску, чтобы выставить на пороге своего дома.
Источник:
- Поношенную одежду и салатник из своего сервиза на рождение внука: топ подарков от свекровей
- В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
- "Я была одна, но чувствовала, как кто-то смотрит из темноты": 13 раз, когда люди столкнулись с мистическим у себя дома
- "Загулялись в Дьюти Фри": пользователи рассказали, почему опоздали на рейс
- Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу