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Дюрандаль – легендарный меч Средневековья

Дюрандаль – легендарный меч Средневековья

Автор:
14 мая 2024 11:03
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Paladin   Дюрандаль   Оружие   Роланд   версия   история   карл великий   легенда   меч   рыцарь   
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Меч – это не просто оружие, а сакральный предмет, который воины прошлого берегли пуще жизни. Но не одним только Экскалибуром жив мир великих легендарных рыцарей.

В перечне оружия лишь немногое может похвастаться такой богатой и долгой историей как Дюрандаль, история которого превышает 1000 лет.

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В эпической французской литературе он был мечом Роланда, легендарного паладина, но также и реальной фигуры. Роланд был офицером и племянником Карла Великого – короля франков, лангобардов и императора римлян.

Меч появляется в средневековой поэме «Песнь о Роланде», где его дарит Карлу Великому ангел в долине Морен в Англии. Артефакты – частицы святых наделяют меч магическими свойствами, делая его самым острым клинком во всем мироздании и при этом абсолютно несокрушимым.

В этом повествовании Карл Великий незамедлительно отдаёт меч своему величайшему паладину Роланду.

Роланд использует Дюрандаль, чтобы задержать армию противника и дать возможность Карлу Великому и его войскам отступить во Францию. С помощью легендарного меча он уничтожает несметное количество сарацин, даже отрубает руку королю Марсилию и обезглавливает его сына.

Позже в поэме Роланд понимает, что не сможет вечно сдерживать врагов, и решает уничтожить меч, чтобы он не попал в их руки. Он изо всех сил бьёт им о глыбы, но Дюрандаль расщепляет их на две части. В конце концов, Роланд получает смертельное ранение и прячет меч под своим телом вместе с олифантом – волшебным рогом, который он использовал, чтобы предупредить Карла Великого.

Но это только одна история, есть и другие, связанные с Дюрандалем. Согласно одному средневековому рассказу, Дюрандаль не был подарен Карлу Великому ангелом. Вместо этого в этом повествовании рассказывается о том, как в молодости Карл Великий бежал в Испанию и раздобыл там меч.

Затем Карл каким-то образом теряет Дюрандаль, и он попадает в руки сарацина по имени Аумон, который был сыном короля Аголанта (вымышленного короля из романтических эпосов Средневековья и Ренессанса). В этой сказке Роланд побеждает Аумона лишь металлическим прутом, забирая себе меч и коня Вейлантифа.

В XIV и XV веках писатели приложили немало усилий, чтобы заполнить пробелы в истории владения мечом Карлом Великим и Аумоном. В итальянском тексте «Аспрамонте» Андреа де Барберино Карл Великий дарит меч женщине по имени Глизиелла, дочери короля Аголанта. Затем она отдаёт его своему сводному брату Аумону.

Меч в разных источниках также имел различное происхождение. В рассказе Orlando innamorato говорится, что меч когда-то принадлежал Гектору из Трои и был передан Пантасилее, королеве амазонок, прежде чем попасть в Европу. Другие авторы утверждали, что он был выкован легендарным кузнецом Вейландом. Кузнецом, который, по преданию, выковал многое легендарное оружие германской мифологии.

Поскольку и Карл Великий, и Роланд были реальными историческими личностями, некоторые люди давно верят, что Дюрандаль существовал на самом деле.

Легенда из Рокамадура на юго-западе Франции гласит, что настоящий Дюрандаль когда-то хранился в часовне Святой Марии. Согласно этой легенде, меч был украден в 1183 году Генрихом Молодым, старшим сыном Генриха II Английского.

Другая местная легенда гласит, что Дюрандаль до сих пор существует и вмурован в скалу в Рокамадуре. По мнению монахов XII века, Роланд бросил меч перед смертью (вместо того, чтобы спрятать его), и он попал в скалу из-за своей фантастической остроты. Однако местное туристическое бюро с этим не согласно, называя меч всего лишь копией: настоящий клинок несколько лет назад извлекли и отправили в парижский музей.

Повесть о Дюрандале захватывала воображение людей на протяжении всей истории человечества. Она продолжает восхищать и вдохновлять и по сей день. От могущественного Карла Великого до отважного Роланда – этим мечом владели величайшие герои европейской истории.

Но помимо легендарного происхождения и богатого исторического прошлого, Дюрандаль остаётся символом мужества, силы и упорства - качеств, которые продолжают вдохновлять людей даже в современном мире. Заглядывая в прошлое, мы можем черпать вдохновение в наследии этого меча и стремиться охранять те же ценности – честь, храбрость и стойкость, которые он олицетворяет. История Дюрандаля может быть легендой, но её смысл так же реален и актуален сегодня, как и тысячу лет назад.

Источник:

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Метки: Paladin   Дюрандаль   Оружие   Роланд   версия   история   карл великий   легенда   меч   рыцарь   
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DuckTales 2 часа назад
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Gatsby
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