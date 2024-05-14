Дюрандаль – легендарный меч Средневековья

В эпической французской литературе он был мечом Роланда, легендарного паладина, но также и реальной фигуры. Роланд был офицером и племянником Карла Великого – короля франков, лангобардов и императора римлян.

Меч появляется в средневековой поэме «Песнь о Роланде», где его дарит Карлу Великому ангел в долине Морен в Англии. Артефакты – частицы святых наделяют меч магическими свойствами, делая его самым острым клинком во всем мироздании и при этом абсолютно несокрушимым.