Легенда о золотой ели

Практически сразу Хэдвин был арестован. Ему предъявили обвинение, обязали явиться в суд и выпустили под залог. Он спокойно мог бы прибыть на слушания на пароме со своего острова. Но Хэдвин обожал активный отдых и заявил, что легко проплывёт на байдарке без малого 100 километров по коварному проливу Геката. Последний раз его видели плывущим на байдарке на север, в сторону Аляски. На суд он так и не явился.

В июне 1997 года были обнаружены обломки его лодки. Никто точно не знает, была ли это попытка сбежать, или он действительно планировал прибыть в суд и понести наказание. Но местные склонялись к мысли, что так сама мать-природа отомстила тому, кто погубил её особенное дитя. Конечно, нельзя исключать, что он инсценировал собственную смерть и затерялся в канадской глуши. Однако никто никогда больше не видел никаких следов Хэдвина.