Легенда о золотой ели

Деревья не обладают даром речи и не могут поведать нам о событиях, свидетелями которых стали. История этого исполина известна, и она весьма увлекательная и местами печальная.
Это почитаемое дерево было срублено в результате акта экотерроризма, оставив после себя наследие в виде мифов а, возможно, и не только.
Воды реки Юкон в районе Хайда-Гвайи (Острова Королевы Шарлотты) текут между северным побережьем Британской Колумбии и южным побережьем Аляски. Вдоль берегов реки доживает свои последние годы постепенно редеющий старый лес. Именно он когда-то был домом великолепной ситхинской ели. Индейцы племени хайда почтительно называли её Kiidk'yaas (Киидк'яас), что означает «Древнее дерево».
Исключительная генетическая мутация заставляла её выпускать чудесные золотистые иголки. Казалось, что когда на них попадали солнечные лучи, они начинали светиться изнутри собственным волшебным светом. На протяжении веков легенда появлении этого дерева оставалась священной частью наследия племени хайда.
По трагической случайности 20 января 1997 года один безработный инженер-лесовод по имени Грант Хэдвин решил погубить это удивительное дерево. Мужчина прорезал бензопилой его ствол до сердцевины. Так ель стала слабеть и потеряла возможность противостоять сильным ветрам.
После этого неблаговидного поступка Грант отправил письмо с объяснениями в различные организации, включая Гринпис. И направил обращение народу хайда. Экотеррорист попытался объяснить свой поступок, объявив его вынужденным, поскольку им руководили гнев и ярость, которые он испытывал в отношении властей. И дерево погубил без особой радости и желания.
Буквально через несколько дней порывы ветра повалили великое дерево. Местные были охвачены горем и чувством вины за то, что не смогли обеспечить древнему исполину защиту. Люди провели поминальные службы. Они скорбели так сильно, будто потеряли близкого человека, который их всех объединял.
Практически сразу Хэдвин был арестован. Ему предъявили обвинение, обязали явиться в суд и выпустили под залог. Он спокойно мог бы прибыть на слушания на пароме со своего острова. Но Хэдвин обожал активный отдых и заявил, что легко проплывёт на байдарке без малого 100 километров по коварному проливу Геката. Последний раз его видели плывущим на байдарке на север, в сторону Аляски. На суд он так и не явился.
В июне 1997 года были обнаружены обломки его лодки. Никто точно не знает, была ли это попытка сбежать, или он действительно планировал прибыть в суд и понести наказание. Но местные склонялись к мысли, что так сама мать-природа отомстила тому, кто погубил её особенное дитя. Конечно, нельзя исключать, что он инсценировал собственную смерть и затерялся в канадской глуши. Однако никто никогда больше не видел никаких следов Хэдвина.
Ещё до его смерти черенки Золотой ели были привиты к обычным ситхинским елям и дали саженцы. Но один, отправленный народу хайда на замену Киидк'яасу, погиб, ещё до того, как оказался в земле. Оставшаяся от погибшего деревца древесина была использована для изготовления гитары, ставшей символом истории Канады. Но некоторые саженцы выжили. В том числе посаженный в 2001 году в Порт-Клементсе как символ нового начала.
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