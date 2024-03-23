Добхар-чу: повелитель выдр из озёр Ирландии

Ирландский фольклор сам по себе довольно жуткий. В нём масса странных мифических существ, и среди них выделяется ужасающий Добхар-чу – мифическое создание, захватившее воображение многих поколений. Считается, что этот странный зверь обитает в озёрах и водоёмах Ирландии, и за многие годы его видели множество раз.

Однако один из случаев выделяется среди других: это трагическая история о смерти женщины и последующей мести её мужа. Интересно, что, в отличие от большинства фольклорных историй, существуют доказательства того, что она имела место. И что Добхар-чу действительно может существовать.