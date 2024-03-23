Добхар-чу: повелитель выдр из озёр Ирландии

В народном фольклоре разных стран присутствуют персонажи, объединяющие черты разных животных. Чего больше у этого загадочного героя ирландского фольклора – сразу и не определить.
Когда человек представляет себе страшных водоплавающих существ, выдры, как правило, не лидируют в списке. Ведь они милахи, хоть и хищники. Но как насчёт гибрида выдры и волка, который достаточно силён, чтобы разбивать камни своей головой? Это уже настоящая жуть.
Ирландский фольклор сам по себе довольно жуткий. В нём масса странных мифических существ, и среди них выделяется ужасающий Добхар-чу – мифическое создание, захватившее воображение многих поколений. Считается, что этот странный зверь обитает в озёрах и водоёмах Ирландии, и за многие годы его видели множество раз.
Однако один из случаев выделяется среди других: это трагическая история о смерти женщины и последующей мести её мужа. Интересно, что, в отличие от большинства фольклорных историй, существуют доказательства того, что она имела место. И что Добхар-чу действительно может существовать.
Истории о Добхар-чу рассказывают много веков. Поскольку речь идёт об ирландском фольклоре и устных рассказах, детали меняются от истории к истории. Добхар-чу обычно изображают как своего рода гибрид собаки и оленя или собаки и рыбы.
Очевидцы часто описывают его как собаку с чёрным или коричневым склизким мехом. Другие говорят, что он белый с черными ушами или даже полосатый. Относительно недавно, в 2000 году, на острове Оуэй в Коннемаре была замечена королевская выдра – крупное животное с тёмным мехом и ярко-оранжевыми ластами.
По оценкам, длина зверя составляет около 2 метров, поэтому некоторые называют его ирландским крокодилом. Однако это прозвище немного вводит в заблуждение, поскольку, как утверждается, у этого существа нет никаких других черт рептилии.
Согласно легенде, кожа зверя обладает магическими свойствами. Считается, что всего один клочок шкуры защитит корабль от затопления, не даст дому рухнуть и защитит владельца от любого вреда.
К сожалению, получить эту шкурку не так-то просто. Житель глубин очень живучий, и Добхар-чу можно убить только серебряной пулей. И, к сожалению, тот, кто убьёт его, сам погибнет ровно через 24 часа.
Это ещё не самое худшее. Если в ваши планы входит охота на Добхар-чу даже при таком раскладе, вам понадобится серьёзная защита.
Легенда гласит, что они не прочь полакомиться человеческой плотью и всегда живут парами. Хотя они живут в воде, но с удовольствием преследуют двуногую добычу на суше и невероятно быстры.
А ещё они достаточно сильны, чтобы пробивать головой огромные валуны. При этом парочки верны друг другу на протяжении всей жизни. И горе тому, кто убьёт одного из Добхар-чу.
Эти существа были замечены по всей Ирландии, и некоторые считают, что они мигрируют. Их видели в озёрах, реках и на побережье Ирландии. Например, 1 мая 1968 года двое местных жителей заметили одного из них на острове Ахилл. Британский фольклорист доктор Кэтрин Бриггс также нашла сообщение о том, что Добхар-чу видели в Дху-Хилл. Предположительно, его сопровождали более сотни других обычных выдр.
Несмотря на то, что за годы существования Добхар-чу было замечено множество случаев, легенд, связанных с ним, не так уж и много. На самом деле существует только одна, хорошо задокументированная, хотя у неё есть несколько различных вариаций.
Эта история о том, как 22 сентября 1722 года на женщину по имени Грейс Коннолли напали, когда она стирала одежду в Гленейд-Лаф, озере в графстве Антрим. Из воды выскочило огромное чудовище и напало на неё. Вскоре после этого её обеспокоенный муж Теренс отправился на поиски и обнаружил Добхар-чу, отдыхающего рядом с полусъеденным телом жены.
Разъярённый муж набросился на тварь и то ли пронзил её кинжалом, то ли застрелил из ружья. С предсмертным вздохом чудовище издало леденящий кровь вопль, который эхом разнесся по округе. Этот крик вызвал из озера второе чудовище, готовое полакомиться человеком.
Вот здесь-то и возникает путаница в деталях истории. В некоторых версиях сказки зверь нападает на Теренса. Он пытается бежать, но его испуганная лошадь уносится прочь. И Теренс вынужден сражаться со вторым, более крупным Добхар-чу.
Однако в самой известной версии этой истории, рассказанной фольклористу Джо Макгоуэну местным жителем Патриком Доэрти, всё происходило иначе. Во-первых, у Теренса был спутник (либо друг, либо брат), а во-вторых, его лошадь не убежала.
Терренс выхватил свой клинок и пронзил им шею чудовища, когда оно попыталось напасть на коня.
Это, конечно, забавная история, но самое интересное в легенде то, что у неё есть доказательства. На кладбище Конволл в Гленаде, графство Лейтрим, можно найти надгробие, на котором изображён Добхар-чу в его последние мгновения.
Надгробие посвящено Грейс, а её муж записан как Тер Маклохлин (сокращение от Теренса). Предположительно, у Теренса было такое же надгробие, но в какой-то момент оно было утеряно.
Кроме надгробия Грейс нет никаких веских доказательств. В 2000 году ирландский художник Шон Коркоран утверждал, что заметил и сфотографировал Добхар-чу на острове Овей, когда готовил туристический путеводитель по этому району. Он был настолько убеждён в том, что видел, что включил свою историю в путеводитель, который был выпущен на DVD в 2009 году.
В последние годы Добхар-чу привлёк внимание криптозоологов, которые выдвинули свои собственные теории. Некоторые из них довольно надуманны и включают в себя путешествия во времени, перемещенных лох-несских малышей и даже фей. Однако одна из популярных теорий не так уж безумна.
Было высказано предположение, что Добхар-чу – потомок Siamogale melilutra – древнего родственника современной выдры. Эти ужасающие гигантские выдры были размером с крупного волка, весили около 50 кг и обладали мощной пастью, которой легко дробили кости или панцирь их добычи.
Единственная проблема с этой теорией заключается в том, что Siamogale melilutra существовал около 6 миллионов лет назад, а его окаменелости найдены только в Китае. Добхар-чу должен быть мигрирующим, но, конечно, не до такой степени.
В Амазонии до сих пор живут гигантские выдры. Однако они не настолько велики, чтобы быть Добхар-чу, и к ним применима та же проблема географии: они обитают в Южной Америке, а не в Ирландии.
К сожалению, несмотря на все случаи наблюдений, кажется совершенно очевидным, что Добхар-чу – это всего лишь очередная забавная легенда. Настоящий или выдуманный, Добхар-чу вплетён в полотно ирландских легенд, и история о нём передаётся из поколения в поколение, пленяя сердца и умы тех, кто осмеливается погрузиться в царство неизведанного.
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