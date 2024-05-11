Несчастная любовь и вечная хранительница пещер Вуки-Хоул

В 1484 году папа Иннокентий VIII осудил колдовство и объявил любые колдовские действия ересью. В течение следующих трёхсот лет более 200 000 женщин и мужчин были замучены, повешены или сожжены заживо по всей Западной Европе. Одним из мест, которое на протяжении веков было известно своей давней связью с ведьмами и колдовством, является Британия.
А одной из самых печально известных была местная ведьма, которая обитала в тени пещер Вуки-Хоул недалеко от Сомерсета.
Некоторые считают, что она никогда не выходила оттуда. Охраняет ли ведьма Вуки-Хоул пещеры по сей день?
Существует несколько версий легенды о ведьме из Вуки-Хоул. Но ключевые детали всегда одинаковы. Давным-давно ведьма поселилась в пещерах Вуки-Хоул близ Сомерсета после того, как её сердце разбил возлюбленный. В гневе и печали она наложила проклятие на близлежащую деревню Вуки и окрестности, чтобы все любовные истории и романы были обречены на неудачу.
Однажды молодой человек из близлежащего Гластонбери обручился с девушкой из Вуки. Из-за проклятия ведьмы из Вуки-Хоул их отношения распались, и он был опустошён. Его сердце разбилось. И чтобы никогда не испытывать боль от любви, он решил стать монахом.
После долгих лет жизни под проклятием ведьмы из Вуки-Хоул жители Вуки устали. Они обратились к аббату Гластонбери с просьбой о помощи. Аббат назначил монаха (иногда его называли отец Бернард) для разрешения ситуации.
Согласно легенде, этим монахом был тот самый юноша, чью любовь много лет назад разрушила ведьма из Вуки-Хоул. Преданный своему делу и жаждущий расплаты, монах вошёл в пещеры, но не смог разглядеть ведьму во тьме.
Внезапно та выскочила из своего укрытия и осыпала монаха заклинаниями и проклятиями. Но они не имели никакого эффекта: каждое заклинание и проклятие, посланное ведьмой, блокировалось чистотой души доброго монаха.
Говорят, что он благословил воды реки Экс или принёс свою собственную святую воду, которой и обрызгал ведьму. Когда святая вода коснулась её кожи, злодейка мгновенно окаменела, сморщилась и умерла, превратившись в валун. По легенде, её окаменевшее тело до сих пор находится где-то во мраке пещер.
Пещеры Вуки-Хоул представляют собой цепь известняковых пещер и своего рода парадную, где туристы могут побывать на экскурсии. Через пещеры протекает река Экс, которая была объявлена объектом особого научного интереса.
Помимо легенд и интересных природных особенностей, сеть привлекательна тем, что люди жили в пещерах Вуки-Хоул более 45 000 лет. Внутри были найдены орудия труда эпохи палеолита, неолита и железного века, а также окаменелые останки животных.
Среди окаменелостей европейские барсуки, вымерший плейстоценовый лев (евразийский пещерный лев или ледниковый лев) и останки плейстоценовой пещерной гиены (пятнистой гиены ледникового периода).
Вода из реки Экс используется в процессе производства бумаги на старейшей бумажной фабрике страны. В пещерах выдерживают различные сыры, в том числе чеддер, грюйер и пармезан. Это связано с тем, что в них поддерживается постоянная температура 52℉ (11 ℃) и высокий уровень влажности. Компания Ford Farms из Дорсета использует пещеру и её меткое название «Сырный туннель» для выдержки своего восхитительного сыра чеддер.
А как же ведьма? Как оказалось, есть некоторые вещественные доказательства, подтверждающие легенду. В 1912 году Герберт Э. Балч, английский археолог, спелеолог и геолог, обнаружил в пещерной системе останки скелета.
Учёные проанализировали кости и пришли к выводу, что останки пролежали более 1 000 лет. Вместе с костями ведьмы из Вуки-Хоул были обнаружены кости козла, кинжал и шар из полированного камня.
Скелет и другие найденные при нём предметы заставили многих поверить, что ведьма из Вуки-Хоул существовала на самом деле. Сегодня кости можно увидеть на выставке в музее Уэллса и Мендипа в Уэллсе, Сомерсет.
Останки скелета, безусловно, интересны, но в конечном итоге ставят под сомнение легенду о ведьме. Ученые проанализировали останки, найденные в 1912 году, и большинство из них принадлежали мужчине в возрасте от 25 до 35 лет.
Одна из частей легенды, которая была забыта после того, как обнаружили кости, – это то, как монах (отец Бернард) превратил ведьму из Вуки-Хоул в камень.
На самом деле ведьму из Вуки-Хоул можно встретить и сегодня, посетив пещеры. Это крупный сталагмит, напоминающий женский силуэт
Блуждает дух ли ведьмы в пещерах Вуки-Хоул? Конечно, нет. Но в 2013 году был организован кастинг на роль ведьмы из Вуки-Хоул. Тысячи потенциальных ведьмочек пришли в пещеры, чтобы принять участие в прослушивании.
Роль ведьмы из Вуки-Хоул является частью туристического аттракциона в рамках пещерного шоу, которое организуется в поселении, с подсветкой, разного рода выставками, классическими игровыми автоматами, киоском, кафе и кинотеатром. Здесь очень нравится детям.
Всё-таки от любой, даже самой неправдоподобной легенды есть толк – на ней можно неплохо заработать.
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Кстати, в СССР тоже на этом зарабатывали. В Новоафонской пещере даже железную дорогу проложили.