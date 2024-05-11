Несчастная любовь и вечная хранительница пещер Вуки-Хоул

А одной из самых печально известных была местная ведьма, которая обитала в тени пещер Вуки-Хоул недалеко от Сомерсета.

Некоторые считают, что она никогда не выходила оттуда. Охраняет ли ведьма Вуки-Хоул пещеры по сей день?