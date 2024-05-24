Что стало с потомками "кровавой барыни" Салтычихи

Одна из самых известных серийных убийц в царской России, отправленная доживать свой срок в клети без света и человеческого отношения. А ведь у неё было двое сыновей...
В своё время Дарья Салтыкова, когда отец вернул её домой из монастыря, была выдана замуж за богатейшего лейб-гвардейца Глеба Салтыкова. Дарья, в девичестве Иванова, также происходила из обеспеченной семьи и замужество это было с целью приумножения богатства. У пары через два года один за другим родились двое наследников - Фёдор и Николай.
После смерти мужа (вроде бы от горячки, но помятуя о дальнейшем поведении вдовы, сомнительная версия) Салтыкова развернулась по полной программе.
Она не скрывалась от детей, во время своих "наказаний". Старшему было пять лет, а младшему без малого 4 годика. Дети видели, что творила их мать долгие годы. Как это отразилось на них?
После ареста Салтычихи Николай и Фёдор были отданы на попечение родственнику с отцовской стороны - генералу-губернатору Ярославля Алексею Мельгунову. Они жили в его доме до самого совершеннолетия, не нуждаясь ни в чём. Жена Алексея Наталья, несмотря на то, что обожала вечеринки и балы, прекрасно справилась с ролью названной матери - ей было важно, чтобы Федя и Коля получали всё, что им необходимо и даже свыше этого.
Также суд назначил мальчикам ещё одного опекуна - Ивана Тютчева, бывшего супругом старшей сестры Салтычихи - Аграфены. Ему было дозволено не только воспитывать мальчиков, но и распоряжаться их унаследованным имуществом. Именно он настоял на продаже залитого кровью крестьян имения Троицкого. Его Дарья получила в дар от своего отца.
Мальчикам было по 17 лет, когда они вступили в права наследования, поделенного поровну. Имения, земли и активы, полученные Фёдором и Николаем, были огромны - их мать недаром была одной из богатейших помещиц Российской империи.
В дополнение к наследству, мальчики были с самого детства зачислены в лейб-гвардейский полк. К моменту возраста, когда они могли заступать на службу, числились уже практически полководцами.
Ну что ж. Несмотря на отсутствие родителей и все кошмары, увиденные ими в детстве, их ждала карьера и неплохая.
Вот только их психика была навсегда искалечена. Да, никто и подумать не мог, чтобы как-то упрекать мальчиков в деяниях матери, но сами они всё помнили и это мучило их.
Но и от людской молвы не скрыться... Те, кто знали о происхождении братьев Салтыковых, старались сохранить корректное отношение при встрече, но всё равно давали понять, что презирают детей психопатки. Ведь дело Салтыковой гремело на всю страну.
Фёдор Салтыков
Практически нет никаких упоминаний о том, как провёл жизнь старший из сыновей Салтычихи. Но известно, что он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1801 году, в тот же год, что и его мать, отсидевшая к тому моменту уже 30 лет.
Детей у него не было и, возможно, всё увиденное им в детстве, стало барьером для создания семьи. Его похоронили в родовом саркофаге на Донском кладбище.
Николай Салтыков
Младший сын стал подпоручиком и даже женился - Анастасия Головина была из семьи графа. Но через три года после венчания, в 1775 году, Николай скончался, в возрасте 24 лет. У пары к тому моменту было уже двое детей - Елизавета и Фёдор.
Фёдор, как и дядя, не женился и не оставил после себя наследников, а вот Елизавета вышла замуж. Причём выбор её был весьма необычен - Шарль де Раймон Мормуарон де Моден, французский революционер, переехавший в Россию, где и встретил свою любовь. На родине он воевал против Франции, в числе освободительной армии. В браке у Елизаветы и Шарля родилось четверо детей, которые, кстати, стали детьми Гавриила Карловича, так как Шарль сменил имя.
Он обожал свою семью.
Современники рассказывали, что и внучка, и правнучки маньячки были очень добрыми, искренними и обаятельными. Первый ребёнок Елизаветы и Шарля/Гавриила, к несчастью, не прожил долго, но зато все остальные и жили долго, и семьи создавали удачно.
Есть, конечно, ещё один слух и довольно устойчивый, о котором важно сказать.
Будто бы, когда Салтычихе было уже почти 50 лет, её изнасиловал один из охранников, от которого она понесла. Дарья родила мальчика, но куда его дели, где он вырос (и вырос ли вообще) - нет никаой информации. Даже об имени было ни слова.
Кто-то может подумать, что в те времена женщина в 50 лет вряд ли уже могла бы родить, но Салтыкова, по свидетельствам современников, была здоровой женщиной, даже после стольких лет в одиночной темнице. Так что всё могло быть, кто знает.
Источник:
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