Что стало с потомками "кровавой барыни" Салтычихи

Вот только их психика была навсегда искалечена. Да, никто и подумать не мог, чтобы как-то упрекать мальчиков в деяниях матери, но сами они всё помнили и это мучило их.

Но и от людской молвы не скрыться... Те, кто знали о происхождении братьев Салтыковых, старались сохранить корректное отношение при встрече, но всё равно давали понять, что презирают детей психопатки. Ведь дело Салтыковой гремело на всю страну.





Фёдор Салтыков

Практически нет никаких упоминаний о том, как провёл жизнь старший из сыновей Салтычихи. Но известно, что он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1801 году, в тот же год, что и его мать, отсидевшая к тому моменту уже 30 лет.

Детей у него не было и, возможно, всё увиденное им в детстве, стало барьером для создания семьи. Его похоронили в родовом саркофаге на Донском кладбище.





Николай Салтыков

Младший сын стал подпоручиком и даже женился - Анастасия Головина была из семьи графа. Но через три года после венчания, в 1775 году, Николай скончался, в возрасте 24 лет. У пары к тому моменту было уже двое детей - Елизавета и Фёдор.