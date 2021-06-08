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"Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок

"Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок (10 фото)

Автор:
08 июня 2021 19:13
Сообщество : Истории
Метки: женщина   знаменитости   интересное   история   личность   маньяки   преступления   факты   
2931
10
XVIII век - это было время ужесточения крепостного права в России. Самоуправство поощрялось, выходили законы, которые были направлены на суровые правил владения крестьянами, телесные наказания. У помещиков были развязаны руки...
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Метки: женщина   знаменитости   интересное   история   личность   маньяки   преступления   факты   
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Чекисты пытали и убивали так,что Салтычиха нервно курила бы в сторонке
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414
a_komolow 9 минут назад
Как она в яме выжила и не утонула в собственном дерьме?
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42k
Цыц тут у меня 20 минут назад
Минус исключительно за последний абзац. Конечно, мы понимаем, как же к этому не притянуть "кровавую гэбню". Тьфу, блять...
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3k
Zhora 23 минуты назад
Тут надо сказать уважуха Екатерине, которая не стала закрывать глаза на её зверства, а велела провести расследование и судить её.
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542
Олег Полчаса назад
познавательный рассказ, но автор жидко обосрался последним абзацем
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120
Neitron Полчаса назад
Вот это я понимаю, "Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта и хруст французской булки", вот это Россия, которую мы потеряли... И потом ещё кто- то спрашивает, а почему это произошла революция, чем это народ был так недоволен. Царя, который, как всегда , ничего не знал, за что расстреляли....
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16k
Александр Сучков Час назад
вот же сука какая...
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393
Сергей Ковалев Час назад
Михалков напомнил о выдающейся духовности русских крестьян, особо подчеркнув любовь русского человека к «твердой руке»: "С подачи большевиков сейчас в России думают, что крепостное право было чем-то вроде североамериканского рабства. Но это были отнюдь не отношения раба и хозяина, а сыновей и отца. Многие крестьяне не хотели никакой «свободы». Да, иногда помещик порол крестьянина; так и отец же порет свое непослушное чадо".

Режиссер поведал также об истинной сути крепостного права и его значении для народа: "Ведь что такое было крепостное право? Крепостное право - это патриотизм, закрепленный на бумаге. Человек был связан со своей землей-матушкой не только чувством долга, но и документально. Крепостное право - это мудрость народа, это четыреста лет нашей истории. И теперь, когда мне предлагают вычеркнуть эти четыреста лет из нашей истории вычеркнуть, я говорю «Братцы, так вы что же думаете, наши предки дураками были?»
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393
Сергей Ковалев VM Varga 16 минут назад
Ничего не понял,но очень интересно. Спокойной ночи..Хотя через три часа один фиг проснетесь.
. Даже не спорьте-проверенно. Завтра вечером напишите свой вариант,но уже не в сонном состоянии
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Сергей Ковалев Сергей 6 минут назад
Хотя бы потому,что он вкинул эту "мыслю"
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8k
Sasa Час назад
Ну как же! НКВД то обязательно сюда надо притянуть! А что не Сыскное управление Российской Империи? Или КГБ? Хоспади, хорошо, что Сталин там не подзаряжался энергией убиенных...
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27k
Антон Час назад
Это лицо всех мракобесов: Внешнее смирение, богобоязненность, неистовое верование - и ненависть, доходящая до животной ярости ко всем, кто не разделяет их "ценности".
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2k
Mellivora 2 часа назад
Один вопрос, какого хрена среди челяди не нашлось Раскольникова?
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