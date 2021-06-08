"Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок

Исследователи и ученые утверждают, что первые приступы агрессии стали проявляться у Дарьи примерно через полгода после смерти Глеба Алексеевича. Скорее всего это было расстройство психики, которое развилось после потери близкого человека. В современной науке это называется эпилептоидная психопатия, при которой проявляются бесконтрольные вспышки ярости и насилие.

Впервые о жестокости Салтыковой (ее называли Салтычихой) было заявлено еще в 1757 году. Несколько отчаявшихся крепостных написали властям жалобу, в надежде, что будет расследование и зверства помещицы прекратятся.



Крестьяне говорили, что Дарья Николаевна наказывает их буквально за все, даже за "неправильный взгляд", или тон, или улыбку. Наказания были сверхжестокими: порка плетью, вырывание волос у крестьянок, избивала их поленом, морила голодом и жаждой, прижигала уши, выгоняла голыми на мороз.

Но что такое слова нескольких рабов в сравнении со связями и влиятельностью Дарьи Салтыковой?

"Доносчики" исчезли без следа, что, к слову, в ее поместье было делом рядовым: кого-то, якобы, отпустили, кто-то сбежал и пропал, кто-то умер естественной (ой ли?) смертью. Но так значилось в "подушных" книгах, а в действительности все крестьяне были жертвами Салтычихи, которая мастерски скрывала следы.

А особенную ненависть питала помещица к молодым девушкам. Их пытали дольше, изощреннее, мучительнее. Гайдуки, которые ходили у Дарьи Николаевны, в помощниках были также натасканы на жестокость и с радостью выполняли любые приказы своей хозяйки.