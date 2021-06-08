"Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок

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XVIII век - это было время ужесточения крепостного права в России. Самоуправство поощрялось, выходили законы, которые были направлены на суровые правил владения крестьянами, телесные наказания. У помещиков были развязаны руки...
Но даже самые строгие законные наказания не шли ни в какое сравнение с тем, что творила помещица Дарья Николаевна Салтыкова, бывшая богомолица, чья жестокость стала известна почти на всю Россию.
Девочка Даша родилась 11 марта 1730 года в семье Николая Автономовича Иванова и Анны Петровны Давыдовой. Дед Дарьи был думным дьяком Поместного приказа, у него было просто огромное состояние и 16 тысяч крестьянских душ, которые перешли потом в наследство Николаю, а за ним и Дарье.
Девочка Даша родилась 11 марта 1730 года в семье Николая Автономовича Иванова и Анны Петровны Давыдовой. Дед Дарьи был думным дьяком Поместного приказа, у него было просто огромное состояние и 16 тысяч крестьянских душ, которые перешли потом в наследство Николаю, а за ним и Дарье.
Мало фактов о ее детстве, но доподлинно известно, что отец отправил ее в монастырь девочкой. По слухам он ее не любил и хотел держать подальше и в монастырь отправил с формулировкой "одержима бесами". Но так или иначе, образование у Дарьи было хорошим, она была воспитана, вежлива и о красоте ее ходили легенды. Поэтому, когда она вошла в возраст замужества, то жениха найти труда не составило.
В 1750 году Дарью выдают замуж за Глеба Алексеевича Салтыкова, а его семья считалась еще богаче, чем семья Ивановых. Брак, по рассказам историков, был вполне неплохим, у пары родилось двое здоровых сыновей, которых растили в любви и Дарья тогда не проявляла никакой агрессии ни к семье, ни к крепостным, которые были в ее власти.
В 1750 году Дарью выдают замуж за Глеба Алексеевича Салтыкова, а его семья считалась еще богаче, чем семья Ивановых. Брак, по рассказам историков, был вполне неплохим, у пары родилось двое здоровых сыновей, которых растили в любви и Дарья тогда не проявляла никакой агрессии ни к семье, ни к крепостным, которые были в ее власти.
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И все бы хорошо, но в 1756 году по неясной причине умер супруг Дарьи. Женщина в 26 лет осталась с двумя маленькими детьми на руках и просто невероятно огромным состоянием, наследуя его от родителей и покойного мужа. Она стала одной из самых богатых вдов (а вдобавок молодой и красивой) Москвы, с многочисленными связями в высоких кругах. Положение ее в обществе было значительным. Несколько поместий в Вологодской, Костромской и Московской губерниях. Огромная усадьба в Троицком (сегодняшней Теплый Стан и Мосрентген) и имение на Большой Лубянке. И 1200 крепостных.
Дарья Николаевна любила появляться на официальных мероприятиях, там она не только заводила влиятельные знакомства, но и искала романтических приключений. Был даже слух, что у нее был роман с родственником покойного мужа Сергеем Салтыковым (позже он стал одним из фаворитов императрицы Екатерины II).
Также помещица была щедра к церкви, отдавала много денег на благотворительность. О ней говорили как о доброй женщине, с идеальной репутацией. Но это было то, что видело общество, а за закрытыми воротами имения в Троицком творилось совершенно противоположное.
Также помещица была щедра к церкви, отдавала много денег на благотворительность. О ней говорили как о доброй женщине, с идеальной репутацией. Но это было то, что видело общество, а за закрытыми воротами имения в Троицком творилось совершенно противоположное.
Исследователи и ученые утверждают, что первые приступы агрессии стали проявляться у Дарьи примерно через полгода после смерти Глеба Алексеевича. Скорее всего это было расстройство психики, которое развилось после потери близкого человека. В современной науке это называется эпилептоидная психопатия, при которой проявляются бесконтрольные вспышки ярости и насилие.
Впервые о жестокости Салтыковой (ее называли Салтычихой) было заявлено еще в 1757 году. Несколько отчаявшихся крепостных написали властям жалобу, в надежде, что будет расследование и зверства помещицы прекратятся.
Крестьяне говорили, что Дарья Николаевна наказывает их буквально за все, даже за "неправильный взгляд", или тон, или улыбку. Наказания были сверхжестокими: порка плетью, вырывание волос у крестьянок, избивала их поленом, морила голодом и жаждой, прижигала уши, выгоняла голыми на мороз.
Но что такое слова нескольких рабов в сравнении со связями и влиятельностью Дарьи Салтыковой?
"Доносчики" исчезли без следа, что, к слову, в ее поместье было делом рядовым: кого-то, якобы, отпустили, кто-то сбежал и пропал, кто-то умер естественной (ой ли?) смертью. Но так значилось в "подушных" книгах, а в действительности все крестьяне были жертвами Салтычихи, которая мастерски скрывала следы.
А особенную ненависть питала помещица к молодым девушкам. Их пытали дольше, изощреннее, мучительнее. Гайдуки, которые ходили у Дарьи Николаевны, в помощниках были также натасканы на жестокость и с радостью выполняли любые приказы своей хозяйки.
Впервые о жестокости Салтыковой (ее называли Салтычихой) было заявлено еще в 1757 году. Несколько отчаявшихся крепостных написали властям жалобу, в надежде, что будет расследование и зверства помещицы прекратятся.
Крестьяне говорили, что Дарья Николаевна наказывает их буквально за все, даже за "неправильный взгляд", или тон, или улыбку. Наказания были сверхжестокими: порка плетью, вырывание волос у крестьянок, избивала их поленом, морила голодом и жаждой, прижигала уши, выгоняла голыми на мороз.
Но что такое слова нескольких рабов в сравнении со связями и влиятельностью Дарьи Салтыковой?
"Доносчики" исчезли без следа, что, к слову, в ее поместье было делом рядовым: кого-то, якобы, отпустили, кто-то сбежал и пропал, кто-то умер естественной (ой ли?) смертью. Но так значилось в "подушных" книгах, а в действительности все крестьяне были жертвами Салтычихи, которая мастерски скрывала следы.
А особенную ненависть питала помещица к молодым девушкам. Их пытали дольше, изощреннее, мучительнее. Гайдуки, которые ходили у Дарьи Николаевны, в помощниках были также натасканы на жестокость и с радостью выполняли любые приказы своей хозяйки.
Салтыкова не останавливалась только на крестьянах. Ее психопатическое расстройство укреплялось безнаказанностью и жертвами становились и представители дворянства. Некоторе время у помещицы был роман с Николаем Тютчевым (дед поэта Федора Тютчева), но он быстро узнал о жестоком характере своей любимой он испугался и оставил ее. Вскоре после разрыва он обручился с юной девушкой из рода Панютиных - Пелагеей.
Салтыкова такого унижения стерпеть не могла и в 1762 года задумала жестоко отомстить бывшему любовнику. Она отправила к его дому крепостных, чтобы те сожгли его вместе с жильцами. Но крестьяне вместо того, чтобы сжечь дом предупредили Тютчева и его семью о плане Дарьи.
Узнав о том, что ее план сорвался Салтыкова была в бешенстве и останавливаться не собиралась. Она узнала, что Тютчев поедет с супругой в путешествие и ехать будет неподалеку от ее усадьбы в Троицком. Помещица повелела своим рабам напасть на них и убить. Но и тут крестьяне на свой страх и риск предупредили Николая о плане своей экс-возлюбленной и снова избежал гибели.
Салтыкова такого унижения стерпеть не могла и в 1762 года задумала жестоко отомстить бывшему любовнику. Она отправила к его дому крепостных, чтобы те сожгли его вместе с жильцами. Но крестьяне вместо того, чтобы сжечь дом предупредили Тютчева и его семью о плане Дарьи.
Узнав о том, что ее план сорвался Салтыкова была в бешенстве и останавливаться не собиралась. Она узнала, что Тютчев поедет с супругой в путешествие и ехать будет неподалеку от ее усадьбы в Троицком. Помещица повелела своим рабам напасть на них и убить. Но и тут крестьяне на свой страх и риск предупредили Николая о плане своей экс-возлюбленной и снова избежал гибели.
Разумеется, все случившееся довели Дарью Николаевну до неистовой ярости. Новые вспышки агрессии не заставили себя долго ждать и через несколько дней она собственноручно убила одного из детей крепостных за слишком громкий смех, попутно пригрозив родителям, что сделает с ними то же самое, если они вздумают подать на нее жалобу.
Но двое крепостных, Ермолай Ильин и Савелий Мартынов, чьих жен Салтычиха жестоко убила, отчаянно пошли на решительный шаг - написали письмо напрямую Екатерине II, в обход всех купленных помещицей полицейских и губернаторов.
Но двое крепостных, Ермолай Ильин и Савелий Мартынов, чьих жен Салтычиха жестоко убила, отчаянно пошли на решительный шаг - написали письмо напрямую Екатерине II, в обход всех купленных помещицей полицейских и губернаторов.
Императрица была в ужасе, узнав о злодеяниях "богомолицы" и назначила официальное расследование, которое вели Степан Волков и Дмитрий Цицианов на протяжении шести лет. Было установлено, что Салтыкова виновна в 38 смертях и подозревалась еще в 26, но их не доказали. А в целом ей вменяли подозрение в 138 убийствах.
Сама Салтыкова проявила выдержку и хладнокровие - вела себя на следствии надменно и так и не признавалась в своих преступлениях даже под угрозой пыток.
Сама Салтыкова проявила выдержку и хладнокровие - вела себя на следствии надменно и так и не признавалась в своих преступлениях даже под угрозой пыток.
В 1768 году Сенат возложил на Екатерину II обязанность по вынесению приговора помещице Дарье Николаевне Салтыковой и императрица отправила 2 октября указ с приговором.
Дарья Салтыкова была лишена всех званий, лишена права упоминать свое дворянское происхождение, и лишена всего имущества . Она должна была час стоять на эшафоте с табличкой, на которой было написано "мучительница и душегубица".
Но главное ее наказание было - пребывание в "покаянной камере" Иоанно-Предтеческого монастыря. Яма, вырытая на глубине трех метров, без света, с подстилкой из соломы, без свежего воздуха и с маленьким отверстием для передачи еды. Сырость, вонь от испражнений и крысы, которые нередко съедали заживо обессилевших пленников. К этой яме прибегали дразнить знаменитую Салтычиху мальчишки, да и просто приходили поглазеть зеваки, как на дикое животное. Кем она, в общем, и была...
Дарья Салтыкова была лишена всех званий, лишена права упоминать свое дворянское происхождение, и лишена всего имущества . Она должна была час стоять на эшафоте с табличкой, на которой было написано "мучительница и душегубица".
Но главное ее наказание было - пребывание в "покаянной камере" Иоанно-Предтеческого монастыря. Яма, вырытая на глубине трех метров, без света, с подстилкой из соломы, без свежего воздуха и с маленьким отверстием для передачи еды. Сырость, вонь от испражнений и крысы, которые нередко съедали заживо обессилевших пленников. К этой яме прибегали дразнить знаменитую Салтычиху мальчишки, да и просто приходили поглазеть зеваки, как на дикое животное. Кем она, в общем, и была...
В этой яме Салтычиха умудрилась выжить и через 11 лет ее перевели в каменную пристройку монастыря с окном. К этом окну уже могли подходить посетители храма и даже говорить с ней. Но, как пишут историки, Дарья Николаевна ругалась и плевала в окно на зрителей и даже пыталась дотянуться до них палкой.
В заключении "душегубица" провела 33 года, умерла в 1801 году 27 ноября в возрасте 71 года.
Ее похоронили на кладбище Донского монастыря.
В заключении "душегубица" провела 33 года, умерла в 1801 году 27 ноября в возрасте 71 года.
Ее похоронили на кладбище Донского монастыря.
История преступлений Салтычихи не забыта, ученые продолжают изучать психологию "монстра", а писатели не раз вдохновлялись ее жизнью, используя образ Дарьи Николаевны в своих произведениях.
Иронично-печальный факт: в 30-е годы прошлого века в бывшем имении Салтыковой находилось управление НКВД СССР. Да уже, место, где проливается кровь, явно пусто не бывает.
Иронично-печальный факт: в 30-е годы прошлого века в бывшем имении Салтыковой находилось управление НКВД СССР. Да уже, место, где проливается кровь, явно пусто не бывает.
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Режиссер поведал также об истинной сути крепостного права и его значении для народа: "Ведь что такое было крепостное право? Крепостное право - это патриотизм, закрепленный на бумаге. Человек был связан со своей землей-матушкой не только чувством долга, но и документально. Крепостное право - это мудрость народа, это четыреста лет нашей истории. И теперь, когда мне предлагают вычеркнуть эти четыреста лет из нашей истории вычеркнуть, я говорю «Братцы, так вы что же думаете, наши предки дураками были?»
Но Пётр был реформатором, это ЧЕЛОВЕК, который из феодализма за несколько лет ввел страну в капитализм. И это было хорошо!
Дальше был Ленин, который развалил империю, созданную Петром; дальше был Сталин, который создал заново империю, основанную на основных постулатах Римской империи, конца Упадка. Тем не менее Сталин оказался прав более, чем Ленин (Троцкий был в чем-то сходен с Лениным, но совсем не в ту дугу).
Хрущева и Брежнева я в расчет не беру, поскольку никакие они не "твердые руки"...
А вот Андропов пытался... Жаль, не получилось. Черненко - был просто чувак на отъебись... Горби пытался... Мы все свидетели, чего из вышло...
В итоге все зря.
Русскому человеку завсегда нужен кнут, так уж повелось видать. И это не крепостное право, здесь гораздо глубже. Это в языческую Русь уже уходит, ...
Короче я реально пян уже и спать хочу. Если есть мысли, завтра отвечу, так-то я не зря, портянку своих мыслей написал? Если чего, блять, я не знаю, как закончить разговор. Получается, как-то все по пидорски, да и сейчас блять.... ААААААААА.
Всем спокойной ночи.
Во время Стоглавого собора царь Иван IV характеризовал деятельность служителей культа таким образом:
«Вы захватили себе в собственность третью часть, как оказывается, городов, посадов и деревень нашего государства… вы продаете и покупаете души нашего народа. Вы ведете жизнь праздную, утопаете в удовольствиях и наслаждениях: дозволяете себе ужаснейшие грехи, вымогательства, взяточничество и непомерные росты . Ваша жизнь изобилует кровавыми и вопиющими грехами: грабительством, обжорством, праздностью, содомским грехом. Вы хуже, гораздо хуже скотов!»
Преподобный Максим Грек обличает коллег: «Священники мои, наставники нового Израиля! Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете; во дни божественных праздников вместо того, чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству».
В 1681 году церковный Собор, подчиняясь требованиям царя Федора Алексеевича , постановляет: «Соборно утверждаем: во всех монастырях повелеваем пития не держать, а которые чернцы в монастырях не живут в послушании и бесчинно живут в Москве и в городах, ходят по кабакам и по корчмам и по мирским домам, упиваются допьяна и валяются по улицам, и на таких бесчинников, Великого Государя повелением и святейшего Патриарха благословением, Живоначальные Троицы Серги-ева монастыря властям построить прежде бывший Пятницкий монастырь, огородить стоячим высоким тыном и построить четыре кельи с сенями по монастырскому чину, и таких бесчинников в тот монастырь с Москвы ссылать».
1621 год, архиепископу Сибири Киприану: «По которым городам ты ехал и попов видел, и по городам попы воры и бражники…»
Грамота 1636 года: «В Соловецкий монастырь с берега привозят вино горячее, красное немецкое питье и мед красный, и держат это питье всякое старцы по кельям».
1668 год, митрополит Новгородский Питирим о подчиненных: «Игумены, и черные и белые попы, и диаконы питья допьяна упиваются и о церкви божией не радят…»
Протопоп Аввакум на Соборе 1667 года обличает коллег: «Нечего у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как покупать, как есть, как пить, как баб блудить, как ребят в алтаре за афедрон (задницу) хватать. А иное мне и молвить стыдно тот срам, что вы делаете: знаю все ваше злохитрство, собаки, б…, митрополиты, архиепископы».
Указ императрицы Анны Иоанновны от 1733 года: монахи «имеют житие невоздержанное и употребляют ссоры и драки и безмерно упиваются…»
Ростовский митрополит Георгий пишет о российских монахах XVIII века: «спились и изворовались».
Следствие, проведенное против монахов Пискаревского монастыря, показало, что монастырь, по сути, являлся бандитским притоном во главе с архимандритом Иустом. Уголовникам в рясах было предъявлено обвинение в даче взяток, подделке государственных документов, убийстве, поборах, ну и, естественно, мужеложстве. Всего в деле фигурировали 54 эпизода.
Ломоносов писал, что «монашество… есть не что иное, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство… не говоря о детоубийствах… При всякой пирушке по городам и по деревням попы первые пьяницы: с обеда по кабакам ходят, а иногда до крови дерутся».
Начальник тайной полиции Российской империи начальник Третьего отделения Л. Дубельт в 1848 году писал, что русское монашество «самая недостойная часть русского народонаселения». И он знал, что говорил!
По данным полицейского департамента империи, в категории преступлений против нравственности с большим отрывом лидировали попы и монахи. Они совершали преступления подобного рода в два раза чаще, чем все прочие категории населения. «Своды статистических сведений по делам уголовным» отмечают: «Самые грязные преступления растление малолетних, кровосмешение, скотоложство и проч. преимущественно распространены среди духовенства».
А как вам понравится случай с ярославским архимандритом, который на пару с келейником забил до смерти проститутку, после чего слуги господа расчленили труп, чтобы сжечь его в печке!.. Причем уже на следствии архимандрит признался, что это в его жизни не первое убийство…
Евгений Шацкий в работах «К истории внутрицерковной морали» и «Нравы русской православной церкви» отмечает, что в личных письмах XIX века между делом постоянно проскальзывают такие характерные замечания: «священник был пьян, и служба не состоялась», «жалкого пьяницу-священника», «наши пьяные священники», «попа мужики обругали пьяницей»…
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Указ Синода «О воздержании духовных лиц от нетрезвой жизни» от 13 апреля 1825 года требует: «Его императорское Величество несколько раз лично изволил объяснять преосвященному о желании Его Величества, чтобы духовные лица были воздерживаемы от пьянства… доходило до сведения Государя Императора, что при угощении светскими людьми в домах своих духовных лиц несколько раз случалось, что быв оные напоены допьяна, от таковых угощений некоторые из духовных скоропостижно умирали».
В 1905 году священник о. Михаил (Левитов) писал: «Духовенство не пользуется никаким влиянием, ненавидимо и презираемо народом, служит в глазах его олицетворением жадности, корыстолюбия. Духовенство деморализовалось до потери значительной части не пастырского только, но и человеческого достоинства».