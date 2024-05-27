Чёрная вдова Вера Ренци

История одной из самых кровожадных серийных убийц 20 века. По статистике, маньяками чаще становятся мужчины, но история знает и женщин, которые убивали. И убивали много...
Всё произошло в начале 20 века, но даже сегодня, узнав историю Веры Ренци, становится не по себе. Она последовательно убила 35 мужчин, не сожалея ни об одном из них. Включая собственного сына.
В обеспеченной венгерской семье в Румынии в 1903 году родилась девочка Вера. Она росла и чем старше она становилась, тем сильнее она отличалась от привычного для того времени представления о том, как ведут себя девочки. Папа как-то раз подарил ей щеночка, но вскоре его нашли мёртвым. Вера спокойно сказала, что отравила питомца, когда услышала, что отец хочет отдать его соседу.
Когда Ренци исполнилось пятнадцать, то стало понятно, что она выросла в весьма привлекательную особу. От потенциальных женихов не было отбоя и Вера не раз убегала из дома с мужчинами, которые были ощутимо старше. В итоге, с одним из таких ухажёров, она решила наконец остаться и они поженились. Мужчина этот был богатым бизнесменом и намного старше Веры. У пары родился мальчик, которого назвали Лоренцо.
Вот только брак долго не просуществовал. Вера, будучи весьма ревнивой, стала подозревать супруга в изменах и, в итоге, чтобы уж не мучиться, просто подсыпала ему в вино мышьяк. От этой отравы смерть довольно мучительна и мужчина настрадался перед смертью. Причины Вера от родственников и общества утаила, рассказав, что ветреный муж оставил её одну, с малолетним ребёнком, ради какой-то другой женщины. А через год сказала, что, мол, до неё дошли слухи, что он разбился в автокатастрофе.
Недолго Ренци пробыла в одиночестве и снова вышла замуж. Теперь её избранник был моложе первого, но и тут Вера постоянно изводила себя и мужа ревностью. Буквально через месяц после свадьбы муж снова куда-то подевался. И также через год Чёрная Вдова поведала окружению, что муж прислал ей письмо, что никогда к ней больше не вернётся.
Ну да, сложновато вернуться, когда пообедал мышьяком.
Двух браков Вере хватило и женщина решила, что замуж ей больше выходить не стоит. Проще было крутить романы, знакомясь с мужчинами в ресторанах и на вечеринках, стараясь выбирать тех, кто приехал в город издалека. Романы эти были страстными, но недолгими. Ренци, как только чувствовала малейшее охлаждение, тут же убивала любовника привычным мышьяком. Вера не могла даже представить, что можно посмотреть на кого-то, кроме неё.
Причём, ей хотелось обладать всеми мужчинами в ближайшем радиусе.
Но куда девались тела? Вера не хотела делиться мужчинами и после их смерти. Она запирала каждого в отдельный цинковый гроб и спускала в подвал. Одним из её увлечений было прийти туда и поболтать с бывшими любовниками. Также она продолжала всем рассказывать о неверности очередного кавалера.
Как-то раз, одна из жён решила проследить за своим мужем, кем же он увлёкся? Поняла, что муж сбегает от неё к Вере Ренци. Когда он пропал, то жена решила заявить в полицию и указала на Веру, что может быть супруг прячется у неё.
Полиция, если можно так выразиться, сорвала джекпот - въедливые полицейские обыскали дом Веры и нашли 32 цинковых гроба, где лежали мужские тела, причём в разной степени разложения. Ренци была арестована и она не стала скрывать, что убила всех, кого нашли в её подвале. Также она добавила, что любила прогуляться в подвал и посидеть в кресле, в окружении экс-любовников.
После Вера призналась не только в убийстве двух мужей, но и... Лоренцо. Мальчик как-то раз спустился в подвал, увидел гробы и изрядно напугался. Вера решила не рисковать, боясь, что мальчик её выдаст и отравила Лоренцо. От тела решила избавиться, а не складывать в общую кучу с любовниками.
За всё содеянное Вера Ренци была признана виновной и получила пожизненное. В тюрьме и скончалась.
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