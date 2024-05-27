Чёрная вдова Вера Ренци

Когда Ренци исполнилось пятнадцать, то стало понятно, что она выросла в весьма привлекательную особу. От потенциальных женихов не было отбоя и Вера не раз убегала из дома с мужчинами, которые были ощутимо старше. В итоге, с одним из таких ухажёров, она решила наконец остаться и они поженились. Мужчина этот был богатым бизнесменом и намного старше Веры. У пары родился мальчик, которого назвали Лоренцо.

Вот только брак долго не просуществовал. Вера, будучи весьма ревнивой, стала подозревать супруга в изменах и, в итоге, чтобы уж не мучиться, просто подсыпала ему в вино мышьяк. От этой отравы смерть довольно мучительна и мужчина настрадался перед смертью. Причины Вера от родственников и общества утаила, рассказав, что ветреный муж оставил её одну, с малолетним ребёнком, ради какой-то другой женщины. А через год сказала, что, мол, до неё дошли слухи, что он разбился в автокатастрофе.





Недолго Ренци пробыла в одиночестве и снова вышла замуж. Теперь её избранник был моложе первого, но и тут Вера постоянно изводила себя и мужа ревностью. Буквально через месяц после свадьбы муж снова куда-то подевался. И также через год Чёрная Вдова поведала окружению, что муж прислал ей письмо, что никогда к ней больше не вернётся.

Ну да, сложновато вернуться, когда пообедал мышьяком.