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Дети советских актёров, серьёзно нарушившие закон

Дети советских актёров, серьёзно нарушившие закон

Автор:
15 апреля 2024 20:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   дети   знаменитости   интересное   криминал   преступления   советские актеры   советские актрисы   
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Давно уже известно, что преступники рождаются не только в неблагополучных семьях. Родители могут быть интеллигентными, воспитанными и обеспеченными, а вот их "яблочко" укатывается от "яблони" очень и очень далеко.

Казалось бы: у ребёнка есть прекрасное образование, а связи мамы и папы могут открыть ему массу возможностей, которых нет у обычных людей. Частенько дети берут от своих родителей всё самое лучшее, но нередки случаи, когда всё происходит совсем наоборот... И даже по вине самих родителей.

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Она родилась в первом замужестве Лидии Федосеевой-Шукшиной. Но вскоре после рождения Анастасии актриса начала отношения с Василием Шукшиным, развелась с первым мужем и переехала в Москву. А девочку, как ненужный хлам, решила оставить бабушке в деревне и судьбой её практически не интересовалась.

Дочь забрать Лидия решилась, когда той исполнилось 10 лет, но Анастасия категорически отказывалась - не хотела бросать уже старенькую любимую бабушку. Восстановить отношения с мамой Анастасия решила, когда приехала в Москву, чтобы поступать во ВГИК (не поступила). Девушка решила заглянуть к маме и заодно познакомиться с сёстрами: у Федосеевой-Шукшиной во втором браке родилось две дочери. Но... Ей просто не открыли дверь.
Спустя некоторое время Анастасия вышла замуж за студента из Анголы. В браке у них родилась дочь Лаура.

А в 37 лет дочь актрисы осудили за перевозку наркотических средств. Она клялась, что не знала содержание перевозимых посылок, но в тюрьму всё равно попала. Вот тогда-то к ней и приехала мать. Федосеева-Шукшина, вместо поддержки, заставила Анастасию пообещать, что она не станет ничего говорить в интервью об их взаимоотношениях (вернее будет сказать, об их отсутствии). Женщина слово сдержала и когда вышла на свободу, то попыталась снова восстановить с матерью общение, но Лидия не пошла дочери на встречу. Сегодня Анастасия живёт в Египте.

С самого детства Боря, будучи сыном известного актёра и художницы-мультипликатора Елены Балабановой, рос в окружении самых именитых режиссёров и актёров. Мальчик рос уверенным, что кино - это его будущее, что он станет таким же знаменитым как папа Василий Ливанов. Кстати, в одном из эпизодов "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", можно увидеть смешного мальчишку, который клянчит у сыщика сигару. Этого беспризорника прекрасно сыграл Борис Ливанов.

После получения аттестата Борис поступил в Щукинское театральное училище, из которого его хотели гнать за прогулы. При помощи именитого отца Бориса удалось перевести в ГИТИС. Где он, собственно, тоже прогуливал. Молодой человек не смог окончить ни одного учебного заведения.

Борис начал пить. У него на тот момент уже была жена и родилась дочь. Когда малышке исполнился годик, то Ливанов-младший в пьяном угаре пристегнул жену к батарее наручниками. Когда в квартиру примчалась Елена, чтобы помочь невестке, то он накинулся и на неё.

Елена тогда забрала заявление из полиции, но через шесть лет алкоголизм Бориса привёл к трагедии. В 2009 году, в новогоднюю ночь, Борис, обезумевший из-за алкоголя, топором зарубил хозяина квартиры, где праздновали Новый год. В отделении милиции Борис даже и не помнил о том, что сделал.
Девять лет тюрьмы Ливанов-младший не отсидел, выйдя по УДО за хорошее поведение. После тюрьмы он не брал в рот ни капли алкоголя, возобновил общение с дочкой и даже написал несколько книг.

Владимир Конкин был заслуженным любимцем советского зрителя. У актёра было трое детей - дочка Софья и близнецы Ярослав и Святослав. О последнем и пойдёт речь.
Впервые он угодил под суд в 2009 году, когда переправлял из России старинные бляхи и кубки (на сумму около миллиона рублей). Святославу дали четыре с половиной года условно.

Через шесть лет Конкин-младший попытался без декларации перевезти из Лондона на родину 40 тысяч долларов. Штраф в размере годовой зарплаты и конфискация валюты. Святослав просил, чтобы ему оставили хотя бы часть денег, потому что его семья сильно нуждается, но суд был непреклонен.

Ещё через пять лет в семье Конкиных произошла трагедия - в 2020 году в бассейне утонула дочь Владимира Софья. И всё это вылилось в какой-то грязный и публичный скандал: Ярослава пригласили на ток-шоу, где он безапелляционно заявил, что во всём виноват отец. Он, по словам сына, всегда ставил на первое место карьеру, а на семью ему было плевать. Святослав, в свою очередь, пытался как-то сгладить слова брата, обвинив работников телевидения в давлении на болевые точки Ярослава. Сам же Святослав старается помнить про своих родственников только хорошее.

Детство Леся, как его звали в семье, было совершенно обычным. Но когда Быков-младший пошёл в армию, его жизнь повернулась на 180 градусов.
В часть пригласили его отца, Леонида Быкова, провести встречу перед показом фильма "В бой идут одни старики". Один из майоров, будучи пьяным, прямо в лицо Александру сказал: "Твой папаша отхватил много денег за картину, а вообще, все артисты - богачи, а их жёны - шлюхи". Разумеется, парень в ответ молчать не стал: "Не будь вы моим командиром, дал бы вам в морду!". Майор со своими "шестёрками" избили Быкова-младшего, а потом насильно отправили в психиатрическую больницу. Там ему поставили "шизофрению" и позже комиссовали.

Диагноз стал приговором для Леся - его даже грузчиком брать не хотели. Со временем, раздражительность молодого человека росла, ни на одной работе он не мог задерживаться долго.
В итоге, Лесь попал в плохую компанию и для того, чтобы они могли ограбить ювелирный магазин, взял отцовскую машину. Только связи Леонида Быкова помогли сыну не оказаться за решёткой. Вместо нар он снова оказался в психиатрической лечебнице.

Всё произошедшее стало ударом для Леонида - случился инфаркт. Он отказался получать Госпремию им. Шевченко, со словами, что просто не достоин такой высокой награды. Но её привезли ему домой, вручив лежащему в постели Быкову. Лесь был его болью, совестью, виной, как признавался сам Быков

Когда отец умер, Александр решил покинуть страну. Но ему постоянно отказывали в выезде, что привело к тому, что он решился на нелегальный переход - выпрыгнул из поезда рядом с Тисой, переплыл её и попал в Венгрию. Его хотели депортировать, но Быков-младший успел уехать в Австрию, где получил политическое убежище. Сегодня сын Леонида Быкова живёт в Канаде, растит четверых детей и старательно избегает любого общения с журналистами.

Когда на советские экраны вышла мелодрама "Алёшкина любовь", то Александра Завьялова проснулась знаменитой. Это был третий её фильм и его посмотрело 24 млн человек. На неё обрушились предложения не только о съёмках в кино - фотограф журнала "Лайф" Филипп Халсман пригласил Александру принять участие в проекте о самых известных людях СССР.

Петя был вторым ребёнком актрисы, а имя его отца она всегда хранила в тайне. К моменту рождения сына она уже развелась с мужем и Александре было уже 39 лет.
Карьера её к тому моменту стала тихонько угасать: в кино почти не звали, а из театра она ушла. Сын не стал опорой для мамы в эти непростые годы. Пётр работал на стройке и начал злоупотреблять алкоголем.

Актриса в те годы отказывалась с кем-то общаться, а её финансовое состояние было весьма непростым. Её психическое состояние было крайне нестабильным и начиная с 70-х годов актриса регулярно оказывалась в психиатрической лечебнице. Гильдия актёров, во главе которой тогда стоял Евгений Леонов-Гладышев, передавала ей материальную помощь и за деньгами неизменно приходил Пётр. Всю сумму он забирал себе, а когда Евгений решил позвонить Александре, то она была очень удивлена, что ей, оказывается, выплачивается какая-то помощь.

За сутки до того, как Завьяловой исполнилось 80 лет, Пётр, пьяный вхлам, пришёл к матери. И вскоре его сестра Татьяна подняла трубку звонившего телефона: ей звонил перепуганный Пётр. Спотыкаясь и делая долгие паузы, он рассказал, что только что убил собственную мать. Татьяна немедленно поехала на квартиру к Завьяловой, но врачи скорой уже констатировали смерть актрисы от удара ножом.

Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы. С зоны он писал своим друзьям, что абсолютно не помнит, как напал на мать и для него самое страшное то, что он её больше никогда не увидит.

Соседи, кстати, не верили, что Пётр мог убить собственную мать, но это так.

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Метки: СССР   дети   знаменитости   интересное   криминал   преступления   советские актеры   советские актрисы   
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40k
АнтонПолднев 5 часов назад
Может всё таки вот так?
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79k
Viktor 7 минут назад
Походу это сам Конкин (Владимир).

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1k
Gromkhard Час назад
Лишнее подтверждение того, что мы все из плоти и крови. И не важно, с какой, серебряной или золотой, ложкой в заднице ты родился.
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36k
Teodor 4 часа назад
Федосеева-Шукшина - тварь конченая, ее единственное достоинство в том, что ее любил Шукшин. На старости лет так и вовсе из ума выжила...
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710
Уверенный пользователь 5 часов назад
Не пойму что-то какое отношение к актерам имеет воспитанность, образованность? Актеры зарабатывая на жизнь кривляниями, всегда относились к низшим слоям общества. В актерских и прочих "творческих" кругах всегда процветали все известные пороки от беспорядочной половой жизни с позорными болезнями до наркомании и алкоголизма с сопутсвующими бытовыми преступлениями. Где интересно актеры могли стать образованными и воспитаными? Театральные институты и прочие художественные училища едва ли можно отнести к храма науки в которых можно обогатится научными знаниями и культурой. В них студенты постигали азы ремесла и приобщались к разврату и пошлости богемной жизни.
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21k
КВТИУ-80 5 часов назад
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1259 постов (1181 в горячем)

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