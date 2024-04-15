Дети советских актёров, серьёзно нарушившие закон

Она родилась в первом замужестве Лидии Федосеевой-Шукшиной. Но вскоре после рождения Анастасии актриса начала отношения с Василием Шукшиным, развелась с первым мужем и переехала в Москву. А девочку, как ненужный хлам, решила оставить бабушке в деревне и судьбой её практически не интересовалась.

Дочь забрать Лидия решилась, когда той исполнилось 10 лет, но Анастасия категорически отказывалась - не хотела бросать уже старенькую любимую бабушку. Восстановить отношения с мамой Анастасия решила, когда приехала в Москву, чтобы поступать во ВГИК (не поступила). Девушка решила заглянуть к маме и заодно познакомиться с сёстрами: у Федосеевой-Шукшиной во втором браке родилось две дочери. Но... Ей просто не открыли дверь.

Спустя некоторое время Анастасия вышла замуж за студента из Анголы. В браке у них родилась дочь Лаура.