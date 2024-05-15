Дикая история вечно беременной спортсменки

Наверное нам всем знакомы семейные пары, которые годами не могут зачать/выносить ребёнка. Они прибегают ко всем возможным способам: от витаминов до ЭКО. Откладывают деньги, готовятся, ведут здоровый образ жизни и никак...
И, будто бы насмешка над такими семьями, существуют женщины категории, как говорят, "штаны рядом положи и она уже беременна". Чаще всего им как раз не очень нужны дети. Как раз такая история произошла с молодой австралийкой Келли Лейн. История длинная, но весьма захватывающая. Остаётся лишь позавидовать лошадиному здоровью и незамутнённости разума этой женщины.
Келли родилась в 1975 году, в семье, любившей спорт. Отцом её был Роберт, который после спортивной карьеры, стал работать в полиции, а мама Сандра работала в медицинском учреждении и параллельно была тренером по водному поло. У Келли был брат по имени Морган, а семья сама по себе была весьма состоятельной и обитала в хорошем районе пригорода Сиднея.
Короче говоря, всё удачно и благополучно.
Девочка хорошо училась в средней школе, а после окончания поступила в университет Ньюкасла и параллельно поступила также в колледж физической культуры, где как раз и начала строить свою собственную спортивную карьеру. Она начала работать тренером по физкультуре в средней школе для девочек. Келли была совершенно обычной молодой девушкой, мечтательной, любящей, как и все, повеселиться на вечеринках. Но во главу угла она всегда ставила свою спортивную карьеру.
Гены матери сыграли ей в плюс и она стала весьма талантливым игроком в водное поло и это принесло ей известность в городе. Родители, конечно же, гордились своей малышкой, которая, так сказать, не уронила престиж семьи. Лейны старались принимать участие во всех общественных мероприятиях, особенно в тех, которые были связаны со спортом. Сандра не просто тренировала свою дочь, она стала её менеджером, а позже передала её с рук на руки более опытному тренеру. У Келли был очень плотный график, начинавшийся с пяти утра и до позднего вечера.
Несмотря на свою занятость Келли не могла себе отказать в периодических походах на вечеринки. От природы у неё была привлекательная внешность, не требующая косметики, весёлый характер и общительность. У Келли были поклонники ещё в школе, но высокая занятость просто не позволяла ей строить какие-то серьёзные отношения.
В 1992 году она всё-таки начала встречаться с парнем по имени Арон. У них было много общего, пара любила проводить время в компании друг друга и к моменту, когда Келли забеременела, они уже довольно долго были вместе. Девушка была ответственна, принимала противозачаточные средства, однако, как известно, они не гарантируют защиту на 100% и в этот-то крошечный процент и угодила Келли. Ей было всего 17 лет, она заканчивала школу и совершенно точно не планировала становиться мамочкой.
Арон поддержал решение своей девушки о прерывании беременности. Они хранили все происходящее в строжайшей секретности, чтобы родители ни в коем случае не узнали. Келли прервала беременность.
В начале 1994 года отношения Келли с Ароном были окончены, так как они просто выросли друг из друга и постоянно ругались.
В 19 лет у Келли начались отношения с мужчиной постарше. И... Она снова беременеет. И снова при использовании противозачаточных средств. И снова она не хотела ребёнка.
Прерывание в этот раз оказалось весьма для неё травматичным, так как было сделано на поздних сроках и в тайне. Келли знала, что младенец не нужен ни ей, ни её любовнику. Она пошла в клинику в другом городе, чтобы сохранить конфиденциальность, но ей было отказано из-за поздних сроков. Убедить врачей не вышло и девушке пришлось обратиться в ту же клинику, где она делала аборт первый раз. Она солгала врачам о сроках и обстоятельствах беременности и те провели процедуру на 20-й неделе.
Стоит отметить, что секретность лишала Келли поддержки друзей и родных. Девушка одна справлялась с этим кошмаром. Интересно, что ведь она тренировалась все эти пять месяцев и никто не заметил её интересного положения. Она не давала себе поблажек, стремясь принять участие в Олимпийских играх. Ну а постоянные тренировки позволяли ей держать фигуру в тонусе, плюс свободная одежда. Второй аборт был очень тяжёлым испытанием, но Келли продолжала вести свою привычную жизнь.
С 1994 по 1998 год у Келли были отношения с мужчиной по имени Дункан. Парень был без ума от Келли, он хотел на ней жениться и несмотря на то, что они оба были спортсменами, были не прочь посещать вечеринки. Но угадайте, что произошло? Ну да, Келли в 1995 году снова забеременела. Разумеется, дитя и тут было не к месту, но Келли боялась идти в больницу после предыдущего болезненного опыта. Она просто продолжила жить своей обычной жизнью, занималась спортом, не отказывала себе в каком-то активном отдыхе.
Водное поло - это довольно тяжёлый физически спорт и Келли подвергала себя нагрузкам, ни в чём себя не щадя. И самое удивительное, что никто даже и не подозревал, что Келли беременна. К слову, даже сам Дункан этого не замечал. Как? Непонятно. Товарищи в команде также не подозревали о состоянии девушки, разве что позже вспоминали, что в какой-то момент она выходила к бассейну, завернувшись в полотенце и скидывая его лишь перед самым прыжком в воду.
Никто ничего не подозревал, а Дункан позже рассказывал, что любимая не позволяла ему прикасаться к животу, а в последние месяцы просто уменьшила количество контактов с ним. Когда Келли была на 7 месяце, одна из девушек-спорстменок проплыла мимо неё под водой и заметила выпирающий живот. Она тут же сообщила обо всём тренеру, но Келли категоически отрицала факт беременности. Помог небольшой размер животика, да и кто в здравом уме стал бы скрывать своё положение так долго? Келли упиралась до последнего, ведь на кону была её спортивная карьера.
До 20-летия Келли оставалось всего два дня, когда она выступала на региональном матче по водному поло. После матча ей стало плохо и девушку экстренно доставили в больницу, где она родила девочку. Келли мучилась от болезненных схваток, видимо, ещё во время матча, но продолжала игру.
В больнице она тут же отказалась от девочки и её позже удочерили. В больнице ей пришлось пробыть какое-то время, чтобы кормить новорожденную грудью. Своим близким Келли сказала, что просто решила зависнуть у друзей. Никто ни о чем не заподозрил и Келли смогла спокойно завершить всё задуманное.
В свой день рождения спортсменка сбежала из больницы, потому что роды родами, но выпить на праздник - это святое. После возвращения с вечеринки непутёвую маму официально выписали из медучреждения, а ребёнок начал жить у приёмных родителей.
Келли устроилась на работу в частную школу, не прерывая свою спортивную карьеру. Она представила интересы Австралии на Чемпионате мира в Канаде и отлично там выступила, получив серебряную медаль.
А вот подумать о каком-то более безопасном методе контрацепции Келли как-то не решилась. Очевидно было предположить, что её метод не работает, но...
Заберемнела Келли в 21 год. Снова от Дункана, с которым у неё всё ещё продолжались отношения. Примечательно, что он всё еще безумно любил её, всрьёз планировал свадьбу, но Келли снова решила скрывать свое деликатное положение ото всех. Как и в предыдущие разы, живот у неё практически был незаметен, да и сама мамочка продолжала жить как жила, включая веселые пати с друзьями, спорт и иногда выпивку. Но пригород есть пригород, люди все на виду и у нашлись у Келли недоброжелатели, которые стали подозревать неладное. Слухи стали разлетаться, упирая на то, что периодически Келли меняет стиль одежды на мешковатый и оборачивается в бассейне в полотенце.
При этом, ближайшее окружение Келли в упор не видели существующей проблемы, в отличие от других людей. Да и Келли всегда так категорически отрицала все подозрения, что никто с ней не решался спорить.
Весной 1996 года отношения с Дунканом стали трещать по швам, потому что в этот период молодой человек перебрался в другой район, где купил себе дом. Он отдалился от девушки, а чуть позже выяснилось, что он вообще изменил ей с другой спортсменкой. Келли как-то вполне спокойно отреагировала на предательство парня и даже простила его.
В сентябре 1996 года Келли предупредила родных, что поедет на выходные к друзьям, а сама поехала рожать. Родила она в той же больнице, где и сама появилась на свет, аргументируя выбор тем, что роддом этот далеко от дома, а значит шанс столкнуться со знакомыми - минимален. Впервые за всю историю своих беременностей она назвала своё настоящее имя и дату рождения. Не исключено, что она быть может хотела оставить дочь. Но вот адрес и номер телефона она дала неправильные, ведь в те годы было достаточно легко утаить информацию о себе. Жители Австралии всегда могли рассчитывать на бесплатную помощь и анонимную в том числе. Сегодня всё происходящее с Келли вскрылось бы намного раньше, благодаря общим базам данных.
Малышка, в отличие от предыдущих детей Келли, смогла даже наладить связь со своей мамой - она с охотой проводила с ней время, кормила Тен грудью, купала её и консультировалась с врачами по поводу материнства. И не отказалась от малышки.
Но, вместе с этим, не прошла один из обязательных тестов, проводимых в Австралии: взятие крови из пятки младенца для проведения скрининга. Также у крошки Тен, из-за спешки, не был взят ДНК-тест, подтверждающий в будущем материнство и отцовство. Келли с ребёнком довольно быстро выписали из-за нехватки мест в больнице. Больше Тен никто не видел. Выехали они в период с 11 до 14 часов, а уже в 15 часов Келли приехала к родителям, но одна.
В тот же вечер она пересеклась со своим парнем и пошла развлекаться на свадьбу родственников, на которой была вся её семья. Келли вела себя максимально обычно и никто бы даже представить не мог, что она пару дней назад родила дочь. Которую никто не искал, ведь о её существовании знали только Келли и врачи, но последние просто не отслеживали её дальнейшую судьбу. Информация о Тен оставалась в секрете до конца 1998 года, когда... Келли снова забеременела. Да сколько можно, скажете вы и будете абсолютно правы.
С Дунканом она рассталась ещё до того как узнала о своём положении и теперь не собиралась, как и прежде, кому-то рассказывать. В начале февраля 1999 года Келли поехала в недавно открытую клинику в Квинсленде, но врачи отказали ей, потому что срок был уже 25 недель. В других клиниках ей, конечно же, тоже отказали. Прерывание беременности по желанию делают до 12 недели, а при особых показаниях - до 22 недели. Ну что делать? Идти знакомым путём - тайно рожать. Вот только законы в то время стали меняться и конфиденциальность вопроса стала сложнее. С Келли в этот раз общался соцработник, пытаясь выяснить, почему у неё нет документов. Девушка соврала, что роды у неё первые, назвала своё реальное имя, но неправильные данные места проживания.
Работа соцработников, из-за фальшивых данных, осложнилась, когда стало ясно, что это не первые её роды и что у них нет информации, чтобы начать процесс усыновления. По сути, юридически с младенцем ничего нельзя было сделать, потому что процесс усыновления в Австралии претерпел существенные изменения. Келли об этом не подумала. Похоже она вообще не сильно много думала...
Началась тотальная проверка биографии биологической мамы ребёнка. Начала вскрываться ложь и несостыковки. Чужие адреса, странная жизнь и материнство Келли были настолько противоречивы, что госорганы наконец-то обратили внимание на Лейн. И где, в конце-концов, Тен, которую она родила несколько лет назад. Но после выписки о ребёнке был ноль информации.
Никаких походов ко врачам, никаких анализов - ничего. Ничего в течение трёх лет. А мать вообще в глухом отрицании, что когда-то рожала.
Соцслужбы связались с матерью Келли и Сандра абсолютно уверенно сказала, что нет у неё ни одного внука или внучки. Полиция и соцслужбы начали копать дальше, пока Келли, кстати, спокойненько продолжала жить свою жизнь и даже не знала, что правоохранители на пороге открытия её тайн.
Она так спокойненько жила, что в 2000 году, чтобы 25-летие ей как-то запомнилось, решила снова забеременать. Тут уж она решилась оставить ребёнка и даже рассказала бойфренду о своём положении. Тут, видимо, дело было в том, что она уже становилась старше и перестала активно участвовать в соревнованиях. Образ тренера и приличной мамы семейства был Келли очень кстати.
Расследование набирало обороты и с Келли уже связались детективы, чтобы прояснить вопросы по предыдущим её беременностям. Келли призналась в своих пяти беременностях, а про малышку Тен рассказала, что у неё были тайные и краткие отношения с любовником, который с радостью согласился принять их ребёнка и воспитывать его в одиночку.
Имя его назвала неправильное, но время полиции было потрачено на поиски "Эндрю Морриса", которому Келли будто бы отдала ребёнка. Потом выяснилось, что Келли "перепутала" и фамилия его "Норрис". Но и его полиции не удалось найти. Точнее, человека нашли и с ним у Келли были кратковременные отношения за пару лет до рождения Тен, но он был моложе заявленного горе-матерью возраста и никаких детей у него не было. Келли беспечно сказала, что вообще как-то плохо помнит имя "отца". Расследование зашло в тупик, ложь Келли была очевидна. Предъявить Келли, по сути, было нечего, а она, кстати, беспокоилась лишь о своей репутации и даже сказала, что виделась с Тен в середине 1997 года. Но никто этого подтвердить не мог.
Со временем, на допрос вызвали Дункана, который ошарашенно заявил, что вообще не замечал никаких беременностей у Келли. И только после заявленной информации он наконец срастил требование Келли не прикасаться к её животу и её периодическое нежелание видеться. Тогда он просто не обратил на это внимание. Биологическим отцом ни первого, ни третьего ребёнка он не был. ДНК Тен у полиции не было и выяснить, был ли Дункан её отцом, было невозможно. Вообще, доказать существование малышки было сложно, ведь их данные были неполными, что ставило полицию в тупик. Пока полицейские бились над загадкой исчезновения Тен, Келли продолжала жить и ни о чём не переживать. А по городу поползли слухи. Рассказы о том, что тренер по водному поло несколько раз делала аборты и рожала ненужных ей детей, никак не способствовали карьере и репутации Келли. Она наконец родила девочку, которую уже представила всем своим родственникам, а в 2004 году вышла замуж за отца дочери.
Следствие тем временем велось и Лейн предложили пойти на сделку о признании вины в убийстве ребёнка. Келли отказалась. Детективы уже понимали, что скорее всего Тен нет в живых.
14 сентября 1996 года Келли Лейн вышла из клиники и куда-то за пару часов дела ребёнка, во благо своей репутации и карьеры. Потом пошла веселиться на свадьбе.
На суде женщина отрицала все обвинения, а её первый парень, выступавший свидетелем, утверждал, что он в жизни не поверит, что Келли способна убить ребёнка. Кстати, с мужем она развелась и возобновила с ним отношения. Не терялась ни на минуту....
Психиаты утверждали, что Лей нарциссичная личность, хорошо разыгравшая образ жертвы. 4 месяца длился процесс в 2010 году и, в итоге, присяжные, несмотря на довольно нетвёрдую доказательную базу, признали Келли виновной. Но во лжи под присягой.
Судебный процесс возобновился в апреле 2011 года и теперь Келли уже признали виновной в убийстве родной дочери.
Её приговорили к 18 годам лишения свободы с правом на УДО. Во время всего процесса Лейн не проявляла вообще никаких эмоций, что сыграло не в её пользу.
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Келли Лейн - австралийская спортсменка, известная своими тайными беременностями и исчезновением детей.
Она скрывала свое деликатное положение от окружающих и родила несколько детей без официального признания.
Слухи о ее беременности и исчезновении детей стали распространяться, вызывая подозрения.
Келли родила свою дочь Тен, но не прошла обязательные тесты и не оставила информацию о ней.
Информация о Тен оставалась в секрете до конца 1998 года, когда Келли снова забеременела.
Расследование вскрыло ложь и несостыковки в биографии Келли, что привело к проверке ее материнства.
Келли призналась в своих пяти беременностях и рассказала о тайных отношениях с любовником, который согласился принять их ребенка.
Полиция не смогла найти биологического отца ни первого, ни третьего ребенка Келли.
Келли была признана виновной в убийстве своей дочери на суде, несмотря на отсутствие твердой доказательной базы.
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