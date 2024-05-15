Дикая история вечно беременной спортсменки

Заберемнела Келли в 21 год. Снова от Дункана, с которым у неё всё ещё продолжались отношения. Примечательно, что он всё еще безумно любил её, всрьёз планировал свадьбу, но Келли снова решила скрывать свое деликатное положение ото всех. Как и в предыдущие разы, живот у неё практически был незаметен, да и сама мамочка продолжала жить как жила, включая веселые пати с друзьями, спорт и иногда выпивку. Но пригород есть пригород, люди все на виду и у нашлись у Келли недоброжелатели, которые стали подозревать неладное. Слухи стали разлетаться, упирая на то, что периодически Келли меняет стиль одежды на мешковатый и оборачивается в бассейне в полотенце.

При этом, ближайшее окружение Келли в упор не видели существующей проблемы, в отличие от других людей. Да и Келли всегда так категорически отрицала все подозрения, что никто с ней не решался спорить.





Весной 1996 года отношения с Дунканом стали трещать по швам, потому что в этот период молодой человек перебрался в другой район, где купил себе дом. Он отдалился от девушки, а чуть позже выяснилось, что он вообще изменил ей с другой спортсменкой. Келли как-то вполне спокойно отреагировала на предательство парня и даже простила его.

В сентябре 1996 года Келли предупредила родных, что поедет на выходные к друзьям, а сама поехала рожать. Родила она в той же больнице, где и сама появилась на свет, аргументируя выбор тем, что роддом этот далеко от дома, а значит шанс столкнуться со знакомыми - минимален. Впервые за всю историю своих беременностей она назвала своё настоящее имя и дату рождения. Не исключено, что она быть может хотела оставить дочь. Но вот адрес и номер телефона она дала неправильные, ведь в те годы было достаточно легко утаить информацию о себе. Жители Австралии всегда могли рассчитывать на бесплатную помощь и анонимную в том числе. Сегодня всё происходящее с Келли вскрылось бы намного раньше, благодаря общим базам данных.