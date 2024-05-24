Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью

По её словам, эта ситуация преподала её семье ценный урок о правилах поведения в дикой природе.

"Теперь дети знают, что на пляже нельзя ничего трогать, и могут отличить моллюска от ракушки".

Более того, Расс сделала татуировку моллюска на руке.

"Это была дорогая поездка в Писмо, незабываемая", - подытожила Шарлотта.