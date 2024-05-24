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Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью

Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью

Автор:
24 мая 2024 08:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Калифорния   США   дети   история   моллюск   штраф   
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Мать из Калифорнии оштрафовали на 88 993 доллара (более 8 млн рублей) после того, как её дети по ошибке вместо ракушек собрали моллюсков. Всё дело в том, что для этого нужна лицензия на рыбную ловлю...

Шарлотта Расс вместе с семьёй приехала в Писмо-Бич - "мировую столицу моллюсков". С её слов, дети нашли 72 ракушки на пляже.

Сотрудники Департамента рыбной ловли и дикой природы остановили многодетную мать и объяснили, что её дети собирают моллюсков без лицензии. Женщине тут же выписали штраф.

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"Перед самым отъездом я открыла его и увидела сумму", - говорит Расс.

Позже она получила по почте штраф, предписывающий выплатить 88 993 доллара, но судья города Сан-Луис-Обиспо снизил сумму до 500 долларов (чуть более 45 тыс. рублей).

"Я была очень расстроена и подавлена, и это в какой-то степени испортило нашу поездку", - призналась американка.

По её словам, эта ситуация преподала её семье ценный урок о правилах поведения в дикой природе.

"Теперь дети знают, что на пляже нельзя ничего трогать, и могут отличить моллюска от ракушки".

Более того, Расс сделала татуировку моллюска на руке.

"Это была дорогая поездка в Писмо, незабываемая", - подытожила Шарлотта.

В 2023 году в Сан-Луис-Обиспо было выписано 58 штрафов за незаконный сбор моллюсков.

В Департаменте рыбы и дикой природы объяснили, что суровое наказание введено для защиты этого вида.

"Мы должны позволить моллюскам вырасти до 4½ дюймов, чтобы они могли нереститься, чтобы у них каждый год появлялось потомство", - сказал лейтенант Мэтью Гил изданию.

Моллюски Писмо обитают только в восточной части Тихого океана, их можно узнать по толстым треугольным раковинам светлого или коричневого цветам. Они относятся к двустворчатым, то есть у них два сифона и две створки.

За годы морские выдры и сборщики моллюсков сильно сократили популяцию, но благодаря мерам регулирования ситуация улучшается.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Калифорния   США   дети   история   моллюск   штраф   
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7  комментариев
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surgy Час назад
А выдр тоже штрафуют?
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Олег 5 минут назад
Когда поехала за американской мечтой, а приехала в концлагерь, где без лицензии и пёрнуть нельзя
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Властелин 7 минут назад
Там были таблички знаки с предписаниями для не знающих туристов?
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10k
Заводной апельсин 37 минут назад
Без палева хотела моллюсков собрать, еще и детей привлекла, но всё равно спалилась.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2976 постов (2803 в горячем)

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