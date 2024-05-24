Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью

Мать из Калифорнии оштрафовали на 88 993 доллара (более 8 млн рублей) после того, как её дети по ошибке вместо ракушек собрали моллюсков. Всё дело в том, что для этого нужна лицензия на рыбную ловлю...
Шарлотта Расс вместе с семьёй приехала в Писмо-Бич - "мировую столицу моллюсков". С её слов, дети нашли 72 ракушки на пляже.
Сотрудники Департамента рыбной ловли и дикой природы остановили многодетную мать и объяснили, что её дети собирают моллюсков без лицензии. Женщине тут же выписали штраф.
"Перед самым отъездом я открыла его и увидела сумму", - говорит Расс.
Позже она получила по почте штраф, предписывающий выплатить 88 993 доллара, но судья города Сан-Луис-Обиспо снизил сумму до 500 долларов (чуть более 45 тыс. рублей).
"Я была очень расстроена и подавлена, и это в какой-то степени испортило нашу поездку", - призналась американка.
По её словам, эта ситуация преподала её семье ценный урок о правилах поведения в дикой природе.
"Теперь дети знают, что на пляже нельзя ничего трогать, и могут отличить моллюска от ракушки".
Более того, Расс сделала татуировку моллюска на руке.
"Это была дорогая поездка в Писмо, незабываемая", - подытожила Шарлотта.
В 2023 году в Сан-Луис-Обиспо было выписано 58 штрафов за незаконный сбор моллюсков.
В Департаменте рыбы и дикой природы объяснили, что суровое наказание введено для защиты этого вида.
"Мы должны позволить моллюскам вырасти до 4½ дюймов, чтобы они могли нереститься, чтобы у них каждый год появлялось потомство", - сказал лейтенант Мэтью Гил изданию.
Моллюски Писмо обитают только в восточной части Тихого океана, их можно узнать по толстым треугольным раковинам светлого или коричневого цветам. Они относятся к двустворчатым, то есть у них два сифона и две створки.
За годы морские выдры и сборщики моллюсков сильно сократили популяцию, но благодаря мерам регулирования ситуация улучшается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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