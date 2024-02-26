Реальная история "Лолиты"

В Далласе "отец" и "дочь" жили в трейлерном парке. Их соседка Рут Джениш стала замечать, что в отношениях Фрэнка и Салли есть что-то странное, не похожее на обычные отношения родителя и ребёнка. Рут аккуратно, чтобы Фрэнк ничего не заподозрил, попыталась поговорить с девочкой, но та молчала, отводя глаза при упоминании "папы". Рут поняла, что тут что-то совершенно точно не так и нужно действовать. Она с мужем перебралась вскоре в Сан-Хосе (Калифорния) и написала Ласалю письмо, что, мол, приезжайте, тут много рабочих мест для механиков, коим являлся Фрэнк. Он поверил и в марте 1950 года приехал с Салли в Сан-Хосе. Оставив "дочь" в трейлере, Ласаль поехал в город, чтобы искать обещанную Рут работу. Рут пришла в их трейлер и снова попыталась разговорить Салли и девочка всё-таки начинает говорить. Неуверенно, с опаской, подбирая слова, но говорит. Женщина говорит, чтобы Салли немедленно позвонила домой и когда мать девочки не взяла трубку, то она набрала сестре. Дрожащим голосом она называет себя и просит немедленно позвонить в полицию, спасти её, что она очень хочет домой. И все получилось! Сотрудники успели примчаться к похищенной девочке до того, как Ласаль вернётся.





Фрэнк Ласаль был арестован в тот же день. Следователи, узнавая подробности кошмара в котором жила Салли Хорнер, приходили в ужас. Фрэнк, кстати, в момент ареста продолжал утверждать, что Салли вовсе не его пленница, а его дочь. Но гинекологический осмотр подтвердил слова девочки. Вообще, стоит заострить внимание на том, через что ей пришлось пройти. Отношение к ней было просто бесчеловечным: ей не дали встретиться с родными, не предоставили психолога, бесконечно требовали рассказать всё, причём в подробностях, заставляя раз за разом мысленно погружаться в ту грязь, в которой она была практически 2 года.

Газеты кричали об этой ситуации долго, смакуя не только подробности дела, но и называя реальное имя Салли Хорнер. Это было омерзительно со стороны журналистов, никто даже и не подумал о том, что имя 13-летнего ребёнка нужно заменить, а не трепать в своих статьях.

Лассаль был осуждён на 35 лет и Хорнер лично давала показания в суде.