Реальная история "Лолиты"

"Сделал ли я с Долли то же самое, что и Фрэнк Ласалль, 50-летний механик, сделал с Салли Хорнер в 1948 году?"
В середине июня 1948 года 11-летняя Флоренс (Салли) Хорнер пропала из небольшого городка Кэмдена (штат Нью-Джерси). Фрэнк Лассаль обманом увёз девочку с собой и на протяжении 21 месяца она находилась в его плену, путешествуя по США.
Фрэнку было на тот момент уже 50 лет. К моменту встречи с Салли он только что вышел из тюрьмы, где сидел за совращение малолетних. Обратно Ласалю совершенно не хотелось и он решил, что начинает новую жизнь, "запирая своего внутреннего хищника". Но долго педофил держаться не мог. Начиная с марта 1948 года Ласаль стал следить за девочкой, причём так, что она ничего не замечала, проживая обычную жизнь ребёнка - встречи с подружками, игры, школа. И как-то раз, на спор, решила украсть из магазина дешёвую тетрадку. Салли было важно влиться в компанию и "посвящением" стал такой вот дурацкий поступок.
Салли действительно боялась совершить нечто подобное, но спор был важнее - схватив первую попавшуюся тетрадку она в ужасе уже выходила из магазина Вулворт. В этот момент к ней подошёл немолодой мужчина, назвавшийся сотрудником ФБР. Много ли надо, чтобы запугать 11-летнего ребёнка? Салли очень боялась, что о проступке сообщат родителям и Ласаль сказал, что будет за ней присматривать.На следующий день Салли, по наущению Фрэнка, сказала маме, что едет со своей одноклассницей-подругой и её родителями на море. Мама привезла девочку к автобусной станции и посадила на автобус, когда Салли показала ей на "папу" одноклассницы, уже сидевшего в автобусе. Вот с этого и начались их путешествия по Америке. Фрэнк и Салли побывали в Атлантик-Сити, в Калифорнии, в Далласе, в Балтиморе и везде, в гостиницах, мужчина называл девочку своей дочерью.
Её искали. Элла Хорнер, мама Салли, сходила с ума от ужаса и неизвестности, поиски шли ежедневно, а ведь ей и так было нелегко: отец семейства пил запоями и покончил с собой и женщине нужно было в одиночку поднимать детей. Послевоенные времена и так были непростыми, а уж одинокой вдове с детьми втройне. Разумеется, должным образом присматривать за Салли Элла просто физически не могла. Несмотря на то, что девочка была предоставлена самой себе, она хорошо училась, как могла, помогала с домашними делами. А вся эта дурь с воровством тетрадки была просто условием вступления в "закрытый" девичий клуб, в котором она очень хотела оказаться. Естественно, что за кражу вещи, стоимостью максимум центов пять, с ней ничего бы не сделали, даже если бы поймали, но Салли поверила Ласалю, ведь она была просто ребёнком.
А Элла, измотанная работой, прекрасно понимала, что её дочь вряд ли в ближайшие годы сможет отдохнуть на море и обрадовалась такой возможности и таким добрым людям, согласившимся подарить ей это приключение... Не стоит её осуждать. Это было действительно непростое время, да и отношение к детям не было таким внимательным и трепетным - нужно было выживать. Взять даже историю Сильвии Лайкенс, до смерти замученную скрытой психопаткой, когда родители девочки оставили её с ней, пока зарабатывали деньги на жизнь.
На протяжении практически двух дет, Фрэнк удерживал возле себя свою "игрушку". Все верили в то, что они отец и дочь и уж точно никто не мог и предположить, что как только закрывалась дверь очередного мотеля, "папа" насиловал "дочь". Помимо сексуальных "обязанностей", на Салли был взвален весь быт: готовка, уборка, стирка.
Полиция гналась за ними, но Ласаль постоянно заметал следы. Один единственный раз он совершил промах, когда забыл фотографию Салли в номере гостиницы в Атлантик-Сити. Полиция показала фото Элле Хорнер и она подтвердила, что это её дочь. Но педофил и его пленница снова исчезли с радаров.
Спустя время они осели в Балтиморе. Шла осень и, чтобы не привлекать лишнего внимания, Фрэнк решил устроить свою "дочь" в школу. На тот момент он был уже уверен в том, что достаточно запугал Салли, чтобы она молчала и достоверно играла свою роль. Полгода они жили в Балтиморе, но Фрэнк узнал, что полиция его вычислила и он, схватив Салли, снова бросился бежать. Следующей локацией стал Даллас, где Салли также пошла в школу. Всё это время ей приходилось быть сексуальной жертвой Ласаля, но она молчала, только становилась всё более замкнутой, могла внезапно расплакаться и однажды просто не выдержала. В истерике она вывалила своей однокласснице всю свою историю и та в ужасе сказала, что Салли нужно немедленно бежать. Но обе девочки были настолько испуганы, что не просто смогли рассказать всё взрослым.
В Далласе "отец" и "дочь" жили в трейлерном парке. Их соседка Рут Джениш стала замечать, что в отношениях Фрэнка и Салли есть что-то странное, не похожее на обычные отношения родителя и ребёнка. Рут аккуратно, чтобы Фрэнк ничего не заподозрил, попыталась поговорить с девочкой, но та молчала, отводя глаза при упоминании "папы". Рут поняла, что тут что-то совершенно точно не так и нужно действовать. Она с мужем перебралась вскоре в Сан-Хосе (Калифорния) и написала Ласалю письмо, что, мол, приезжайте, тут много рабочих мест для механиков, коим являлся Фрэнк. Он поверил и в марте 1950 года приехал с Салли в Сан-Хосе. Оставив "дочь" в трейлере, Ласаль поехал в город, чтобы искать обещанную Рут работу. Рут пришла в их трейлер и снова попыталась разговорить Салли и девочка всё-таки начинает говорить. Неуверенно, с опаской, подбирая слова, но говорит. Женщина говорит, чтобы Салли немедленно позвонила домой и когда мать девочки не взяла трубку, то она набрала сестре. Дрожащим голосом она называет себя и просит немедленно позвонить в полицию, спасти её, что она очень хочет домой. И все получилось! Сотрудники успели примчаться к похищенной девочке до того, как Ласаль вернётся.
Фрэнк Ласаль был арестован в тот же день. Следователи, узнавая подробности кошмара в котором жила Салли Хорнер, приходили в ужас. Фрэнк, кстати, в момент ареста продолжал утверждать, что Салли вовсе не его пленница, а его дочь. Но гинекологический осмотр подтвердил слова девочки. Вообще, стоит заострить внимание на том, через что ей пришлось пройти. Отношение к ней было просто бесчеловечным: ей не дали встретиться с родными, не предоставили психолога, бесконечно требовали рассказать всё, причём в подробностях, заставляя раз за разом мысленно погружаться в ту грязь, в которой она была практически 2 года.
Газеты кричали об этой ситуации долго, смакуя не только подробности дела, но и называя реальное имя Салли Хорнер. Это было омерзительно со стороны журналистов, никто даже и не подумал о том, что имя 13-летнего ребёнка нужно заменить, а не трепать в своих статьях.
Лассаль был осуждён на 35 лет и Хорнер лично давала показания в суде.
Салли вернулась к родителям. После двух лет сексуального рабства она была уже совсем другой. В дополнение к этим двум годам добавилась ещё и "слава", которой она совершенно не желала. За спиной у девочки шушукались, кто-то, конечно, сочувствовал ей, но и не обошлось без насмешек и любимого обвинения жертв насилия - "сама виновата". Салли не оказывалось никакой психологической помощи, никто даже не подумал, что ей она вообще нужна, будто бы возвращение домой было уже достаточным, чтобы забыть обо всём, что с ней случилось.
Прошло два года, Салли было 15 лет, когда она отважилась начать отношения с Эдвардом Бейкером - он был старше её на пять лет. Отношения у них были хорошие и спокойные.
Как-то раз они ехали на его машине и Эдварда ослепила дальним светом встречная машина. Он на полном ходу врезался в грузовик.
18 августа 1952 года Салли Хорнер погибла. Эдвард выжил, получив только ушибы.
Фрэнк Ласаль, узнав в тюрьме о гибели своей пленницы, нагло прислал цветы на похороны. Конечно же их выбросили в помойку. Он умер в тюрьме в 1967 году. Человек, искалечивший жизнь обычной девочки. Человек, два года живший с "маленькой тенью кого-то, убитого мной".
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