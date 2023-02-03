Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки

1976
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Во время прогулки маленький мальчик провалился в 7-метровый колодец в лесу. Он упал туда по неосторожности, возможно, не зная, что там был колодец.
Не так давно во время прогулки в американском округе Гринвилл Каунти маленький мальчик по неосторожности упал в 7-метровый колодец в лесу. К счастью, его друзья вовремя сообщили об инциденте спасателям. Спасать мальчика приехала целая команда - три пожарных и спасательных бригады с необходимым оборудованием. Каждая секунда была важна, поэтому они тут же приступили к спасению.
С помощью оборудования одного из спасателей спустили вниз на дно колодца. Мальчика достали оперативно - за несколько минут. Он наверняка испугался до ужаса, но оказался целым и невредимым - у него не нашли никаких повреждений. Эта история на удивление набрала популярность в сети и тысячи комментариев, ещё раз напоминая нам об осторожности, а ещё - о доблести спасателей.
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Имя спасённого мальчика осталось конфиденциальным, как и обстоятельства инцидента. Но его семья была искренне благодарна всей команде за оперативные действия. Спасибо, спасатели!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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