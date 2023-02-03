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Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки

Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки

Автор:
03 февраля 2023 21:22
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   США   дети   истории   истории спасения   история   люди   спасатели   спасение   фото   
1976
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Во время прогулки маленький мальчик провалился в 7-метровый колодец в лесу. Он упал туда по неосторожности, возможно, не зная, что там был колодец.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   США   дети   истории   истории спасения   история   люди   спасатели   спасение   фото   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 49 минут назад
Что значит "возможно"? Да конечно же знал он, что в лесу есть открытый семиметровый колодец
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