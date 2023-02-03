Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки

С помощью оборудования одного из спасателей спустили вниз на дно колодца. Мальчика достали оперативно - за несколько минут. Он наверняка испугался до ужаса, но оказался целым и невредимым - у него не нашли никаких повреждений. Эта история на удивление набрала популярность в сети и тысячи комментариев, ещё раз напоминая нам об осторожности, а ещё - о доблести спасателей.