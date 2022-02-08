Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие

Тогда набирали детей от 6 до 15 лет. Везти их планировалось из холодного Петрограда (летом здесь редко бывает температура выше 25 градусов) на Волгу и на Украину: там и теплее, и почва плодороднее.

Чтобы понимать, почему не в Петроградскую губернию, или нынешнюю Ленинградскую область, нужно знать еще и о том, что почва здесь не совсем подходит для выращивания каких бы то ни было стандартных продуктов. Да, их выращивают, но лучше всего здесь растет капуста: порой летом, проезжая мимо Пулковского или Московского шоссе можно увидеть целые поля. Но одной капустой сыт не будешь. Да и город слишком большой, чтобы прокормить все население.

Планировалось, что домой они вернутся к началу учебного года, но все пошло иначе. Две группы, общей численностью свыше 900 человек, отправили на Южный Урал.

Путешествие началось 18 мая 1918 года. С Финляндского вокзала в Петрограде на санитарном поезде №101 в город Миасс на Урале отправилась первая группа. Неделю спустя, 25 мая, вторая группа выехала в город Петропавловск (ныне находится на территории Казахстана).

Вторая группа не доехала до места назначения: из-за активных боевых действий эшелон остановили, и дети оказались в санатории Курьи. Это большое уральское село в Свердловской области. В итоге ребят разместили на местных дачах.