Интересные факты о золотодобыче

Каждый, кто искал металл, ежедневно просеивал от 80 до 400 килограммов земли в поисках золота. Старатели прибывали тысячами, они не боялись ни отсутствия хоть какого-то жилья, ни отсутствия чего-то хотя бы приблизительно похожего на дороги. Песок просеивали все: учителя, солдаты, фермеры. Практически всё население Калифорнии ушло искать металл. Фермы разорялись, а предприятия и вовсе приходилось закрывать.

В 1849 году порт Сан-Франциско принял около 700 судов. На них были не только рядовые пассажиры, но и моряки, охваченные "лихорадкой".



