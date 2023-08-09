Интересные факты о золотодобыче

В 1848 году, 24 января, началась всемирно известная "золотая лихорадка". Люди тысячами отправились искать один из самых ценных металлов в мире. История поиска была тяжёлой: кому-то подфартило и он смог разбогатеть, ну а кто-то поставил на кон всё и ничего не получил.
Калифорния сегодня - это не просто самый населённый штат Америки. Он также на третьем месте по площади. У штата богатая история, там находится много достопримечательностей и потрясающе живописных мест. Интересно, что золото там продолжают до сих пор, а ведь с Золотой Лихорадки прошло уже много времени. Мало найдётся калифорнийских семей, где нет историй о золотодобыче.
Первое золото и большая часть остальных находок были обнаружены на землях Джона Саттера.
В тот январский день плотник Джеймс Маршалл случайно нашёл золотую горошину, во время на работы на лесопилке. Плотник поспешил показать Саттеру находку и после проверки азотной кислотой подозрения подтвердились: это было золото высочайшей пробы.
Несмотря на то, что находка Маршалла привела к той самой "золотой лихорадке", он сам не получил за это ни цента. Земля была не его и он не мог присвоить себе найденное. К несчастью, плотник начал крепко выпивать и умер в канаве. Это был один из первых золотоискателей, кто закончил свою жизнь таким образом...
Каждый, кто искал металл, ежедневно просеивал от 80 до 400 килограммов земли в поисках золота. Старатели прибывали тысячами, они не боялись ни отсутствия хоть какого-то жилья, ни отсутствия чего-то хотя бы приблизительно похожего на дороги. Песок просеивали все: учителя, солдаты, фермеры. Практически всё население Калифорнии ушло искать металл. Фермы разорялись, а предприятия и вовсе приходилось закрывать.
В 1849 году порт Сан-Франциско принял около 700 судов. На них были не только рядовые пассажиры, но и моряки, охваченные "лихорадкой".
Процесс добычи золота был делом очень и очень дорогим. Уехавшие на поиск нередко только тратили ничего не зарабатывая. У Джека Лондона в автобиографии можно встретить рассказы о золотодобыче и что, к примеру, перевезти груз через реку, могло стоить примерно 10 тысяч долларов (в пересчёте на сегодняшние деньги). Цены за жильё, еду и прочие необходимые услуги в местах золотодобычи были просто невероятными. Жилье могло стоить около 2 тысяч долларов (по сегодняшнему курсу), кофе мог стоить 100 долларов, а за одно яйцо могли заломить цену в 25 долларов.
В городах добычи золота частенько повара или прачки получали больше старателей.
С 1849 по 1855 год около трехсот тысяч человек прибыли в Калифорнию, стремясь найти свою долю золота. Сан-Франциско из небольшой деревни в 200 человек, за шесть лет стал городом с населением в 36 тысяч человек. Поначалу регион заселили золотоискатели, успевшие приехать в числе первых, они стали настоящими богачами, ведь золото буквально валялось под ногами. Но уже к 1855 году металл остался глубоко под землёй и старатели начали перемещаться на север.
За весь период калифорнийской "золотой лихорадки" старатели добыли без малого 4 тысячи тонн золота. Самый крупный кусок золота найденный в Калифорнии весил 88,5 кг.
К сожалению, последствия повального золотоискания останутся на территории штата еще примерно 10 тысяч лет. В тот период один из самых распространённых методов был амальгамация: когда в жидком металле растворяли горные породы. И теперь в реках и прибрежных зонах Калифорнии содержание ртути в сотни раз превышает норму.
Во время паводков, ртутные реки из гор спускаются в низинные реки. Что, разумеется, плохо отражается на здоровье жителей штата.
Многие города Калифорнии, в том числе и Сакраменто, были построены на землях Джона Саттера.
В 1855 году он выиграл судебное дело в Верховном суде штата Калифорния. Он нацелился получить компенсацию за причинение ему ущерба за постройки и даже за каждый грамм найденного на его земле золота. Местные жители возмутились и это привело к печальным последствиям: дом Саттера был разрушен взрывом, двух из трех его сыновей убили, а судью, вынесшего это решение, даже угрожали повесить.
Источник:
- Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке
- Детская логика с чудинкой, которая веселит родителей
У него рассказы про другую лихорадку, она случилась через 50 лет на Клондайке, что на Аляске.
Чего??? Автор, убей себя об стену.
Ртутное заражения связано не столько с методами выделения золота, сколько с естественными месторождениями ртути.
Естественное заражение ртутью было всегда, но резко усилилось когда золотодобытчики стали дробить породу, и при этом ртуть попадала в воду.
Из киновари ртуть можно получить только одним способом - нагревом примерно в 200 градусов по С. При нагреве выделяются пары ртути, потом которые конденсируются.
Внимание вопрос: - каким образом золотобольные выделяли ртуть, если там в основном шла лотковая промывка грунта.