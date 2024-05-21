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1930-х год: фотографии Ленинграда довоенного времени⁠⁠

1930-х год: фотографии Ленинграда довоенного времени⁠⁠

Автор:
21 мая 2024 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: довоенного времени⁠⁠   интересно   ленинград   люди   удивительно   фото   
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Представляю вам подборку раскрашенных фотографий из жизни Ленинграда 1930-х годов. Все потрясения, революции и потопы остались позади и к 1930-ым годам жизнь в городе возобновилась с былой мощью. В Ленинград приехали тысячи людей со всей страны, работали вовсю заводы, культурная жизнь вернулась в привычное русло.

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Больница имела 16 гектаров обрабатываемой земли, где помимо овощей выращивались земляника, малина, смородина, крыжовник, яблоки, лекарственные травы.


Вечером 25 июля 1931 года. Дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин» произвёл промежуточную техническую посадку в рамках Международной арктической экспедиции. Отбыл утром 26 июля.

Дирижабль летел по маршруту Ленинград – Архангельск – Новая Земля – Таймыр - остров Гукер.


Площадь Урицкого 1 мая

На растяжке текст «Наш ответ империалистическим поджигателям войны - пятилетку в четыре года!»


На проспекте 25 Октября, 1931-1934 год


Угол Заячьего и Дегтярного переулков, 1938 год


Глажка белья машинами в прачечной при Отделе здравоохранения Володарского района, 1933-1939 год


Занятия с огнетушителем пожарных 5-й ГЭС, 1930-е


Очереди в столовую и булочную на Загородном проспекте

Это очередь в столовую, до войны на месте ресторана "Тройка" располагалась "Вегетарианская Столовая".


Большеохтинский проспект, 1930 год

Охтинская пожарная часть. Здание построено в 1867 году. В 1886 в здании разместили пожарную часть, а в 1898 году достроили каланчу.


У гостиницы "Астория", 1936 год

Проспект 25-го Октября (Невский проспект), 1931 год

Так интересно смотреть на старые снимки и сравнивать с современностью. Давно уж нет трамваев и таких автобусов и людей уже этих нет, а Невский есть, и до сих пор прекрасен!

На крыше дома можно разглядеть голубятню.


Во дворе музея прикладного искусства, 1934-1937 год

Ассенизационная цистерна "ЗИС-5" в работе.


Во дворах Тоневой улицы, 1935 год

Невский мыловаренный завод. Железный склад, 1930-е


Автобус, стоящий на проспекте 25 Октября (Невский проспект), 1932-1934 год

Модель ЯА-2. Всего было собрано 2 таких автобуса на Ярославском заводе. Автобус мог перевозить 100 человек - 54 сидящими в креслах, обитых натуральной кожей и 46 стоящими. Водителя и кондуктора связывало переговорное устройство. В салоне имелись занавески на окнах, часы, радиоустановка с двумя динамиками, зеркала.


Сотрудники Палеонтологического института, 1935 год

Это личный состав Палеонтологического института/музея, у тогдашнего его здания на набережной Макарова.


Коллективная фотография работников Ломбарда, 1938-1941 год

Дом общества Санкт-Петербургского частного ломбарда. Проспект Нахимсона, 17 (современный адрес Владимирский 17).

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Метки: довоенного времени⁠⁠   интересно   ленинград   люди   удивительно   фото   
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1779 постов (1754 в горячем)

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