1930-х год: фотографии Ленинграда довоенного времени⁠⁠

Проспект 25-го Октября (Невский проспект), 1931 год

Так интересно смотреть на старые снимки и сравнивать с современностью. Давно уж нет трамваев и таких автобусов и людей уже этих нет, а Невский есть, и до сих пор прекрасен!

На крыше дома можно разглядеть голубятню.