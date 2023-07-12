Калаши - уникальный пакистанский народ со славянской внешностью

Важную часть в жизни калашей занимают праздники, которых в календаре этого небольшого народи очень много. Однако главными всё же остаются день рождения и похороны. И, в принципе, эти два события отмечаются с одинаковым размахом, поскольку, напомню, калаши - язычники, верующие в загробную жизнь. Поэтому и смерть для них не является трагедией, а лишь переходом в другой мир. Калаши верят, что и земная, и загробная жизни равноценны, а значит и проживать их нужно безмятежно. Но для этого следует хорошенько задобрить богов.