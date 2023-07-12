Калаши - уникальный пакистанский народ со славянской внешностью

Наверное, любой путешественник, оказавшись в Пакистане, ожидает увидеть среди местного населения сплошь смуглых, кареглазых и темноволосых людей. И, по сути, так оно и есть. Вот только, как и в любом правиле, в типичной характеристике местного населения Пакистана тоже встречаются свои исключения, и имя им калаши.
Калаши - малочисленный народ, населяющий две долины правых притоков реки Читрал (Кунар) в горах южного Гиндукуша в округе Читрал провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан). Наиболее яркими отличительными особенностями этого народа является, во-первых, уникальная религия. Калаши живут в преимущественно мусульманском обществе, а сами, меж тем, до сих пор исповедуют языческую религию. Во-вторых, внешность представителей этого небольшого народа поистине удивительная! Калаши, прежде всего, пакистанцы, однако, глядя на них, невольно в этом засомневаешься. У калашей типичная славянская внешность: светлые волосы, белая кожа, голубые или серые глаза.
В связи с этим обстоятельством жизнь этого народа окружена всевозможными легендами. Так, согласно одной из них, калаши являются потомками воинов Александра Македонского. По второй, наследниками древних «ариев» андроновской культуры, пришедших на земли современного Пакистана из северных степей Евразии - Причерноморья и Приазовья. Да и сами калаши считают себя особенными. Они свято хранят свои традиции и верят, что их народ будет существовать до тех пор, пока местные женщины носят национальные одеяния.
Важную часть в жизни калашей занимают праздники, которых в календаре этого небольшого народи очень много. Однако главными всё же остаются день рождения и похороны. И, в принципе, эти два события отмечаются с одинаковым размахом, поскольку, напомню, калаши - язычники, верующие в загробную жизнь. Поэтому и смерть для них не является трагедией, а лишь переходом в другой мир. Калаши верят, что и земная, и загробная жизни равноценны, а значит и проживать их нужно безмятежно. Но для этого следует хорошенько задобрить богов.
К слову, калашский божественный пантеон сложно сравнить с уже существующими пантеонами других народов. Историки считают, что больше всего он походит на греческий, поскольку и в том, и в другом присутствует верховный бог Дезау и множество других схожих божеств и духов. Обращение же калашей к богами происходит через дехара, жреца, который, собственно и совершает жертвоприношения. Все обряды калашей сопровождаются ритуальными танцами и песнями и демонстрацией национальных костюмов.
И в целом калаши очень ревностно относятся к своей вере: они всеми возможными способами стараются сохранить её и пресекают все попытки обратить их в мусульманство. Исключение составляют лишь девушки, которые решились выйти замуж за мужчину, принадлежащего к другой вере. Однако такие случаи единичны.
Греческое влияние прослеживается и в других сферах жизни калашей. Так, например, дома они строят по македонскому принципу - из камней и бревен, а фасады украшают розетками, звездами и замысловатыми греческими узорами. Зато благодаря поддержке Японии деревни калашей были электрофицированы.
Основными ежедневными занятиями калашей являются земледелие и скотоводство. Местные жители сами пекут хлеб, изготавливают масло и сыр, поэтому именно эти продукты и составляют основу из ежедневного рациона. Козье молоко, как раз, и является одним из основных продуктов питания калашей. При этом женщинам разрешено употреблять его только в свежем виде. Забой скота проходит в торжественной обстановке, и женщинам разрешается есть только мясо самок.
Кроме того, калаши выращивают пшеницу, ячмень, просо и кукурузу, а также собирают грецкий орех, тутовник и виноград, из которого в дальнейшем делают вино. В общинах калашей существует деление на "ранги" - это что-то вроде социальной иерархии. И, конечно же, чем этот ранг выше, тем более уважаемым и почитаемым считается человек. Житель деревни, желающий получить более высокий ранг, а также другие ритуальные и социальные права, должен устроит, за свой счёт разумеется, на «праздник заслуг» - особое ритуальное пиршество, на которое приглашаются все жители поселения.
Ранг человека определяется его «заслугами» перед обществом: к примеру, потраченными на праздник средствами и наличием скота. Человек, не пожалевший денег на такой праздник, получает голос на собрании старшин деревни и право на установку посмертной статуи. Также ранг и уважение односельчан можно было заслужить и благодаря военным достижениям: набегами на соседние поселения или убийством врагов.
Отношения между мужчиной и женщиной у калашей строятся на принципах моногамии, однако совершенно необязательно, что такой брак продлится всю жизнь. Женщины у калашей обладают достаточно большими свободами. Они, например, могут сами выбирать себе избранника и даже развестись, если вдруг семейная жизнь не заладится. Только с одним условием: новый возлюбленный должен будет выплатить бывшему мужу компенсацию в двойном размере приданного невесты! А вот роды у калашей считаются процессом "грязным", и когда в жизни женщины наступает момент "х", она удаляется в специальное место под названием "башали", к которому не должен подходит никто из жителей деревни.
Сегодня калаши - фактически достопримечательность Пакистана, и в их поселения частенько наведываются туристы и представители СМИ. Такое внимание, надо сказать, не слишком радует калашей, привыкших к тихой и размеренной жизни. Поэтому, когда в Пакистане начинается зима, калаши с облегчением выдыхают. Зимой все дороги, ведущие к деревни, щедро засыпает снегом, и добраться до поселения калашей любопытным зевакам не представляется возможным.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет