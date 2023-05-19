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15 интересных снимков, которые показывают, с чем люди сталкиваются на работе

15 интересных снимков, которые показывают, с чем люди сталкиваются на работе

Автор:
19 мая 2023 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   люди   работа   случай   удивительно   фото   
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Подобные фото — отличное доказательство того, что мы не знаем, как на самом деле выглядит та или иная работа. В нашем мире есть огромное количество профессий, но мы можем знать всё только про себя и про свою работу.

Мы решили отыскать снимки из разных сфер деятельности, которые красноречиво показывают «внутреннюю кухню» разных профессий. Они не требуют дополнительных слов, а каждое фото — это небольшая история.


Неожиданный гость на арктическом судне, где работают исследователи

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Работа крановщика

Укладчик горнолыжной трассы выполнил свою работу

Рабочее место фрилансера

Снимок из фотоателье, куда привели кота сфотографироваться на документы

Работа пилота и вид из окна

Стоматологи есть не только у людей

Кто-то должен пылесосить кита, музей Нью-Йорка

Электрик за работой

Португальские пожарные отдыхают после тушения лесов

Рука врача после 10-часовой работы в перчатках

Работа пожарного в мороз

Работа технического специалиста по обслуживанию серверов: до и после

Помните, как сложно было ходить полчаса в магазине в маске? Этот мужчина работает в таком виде по 13 часов

Ботанический сад, где не справиться без рук Халка

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Метки: в мире   интересно   люди   работа   случай   удивительно   фото   
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