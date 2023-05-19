15 интересных снимков, которые показывают, с чем люди сталкиваются на работе

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Подобные фото — отличное доказательство того, что мы не знаем, как на самом деле выглядит та или иная работа. В нашем мире есть огромное количество профессий, но мы можем знать всё только про себя и про свою работу.
Мы решили отыскать снимки из разных сфер деятельности, которые красноречиво показывают «внутреннюю кухню» разных профессий. Они не требуют дополнительных слов, а каждое фото — это небольшая история.
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