Южная Корея: совершенно другой мир

Южная Корея — удивительная страна, жизнь в которой очень сильно отличается от жизни в нашей стране. Вещи, которые можно встретить в Южной Корее удивляют, восхищают, а иногда вызывают недоумение. Чтобы понять, насколько самобытна эта страна, достаточно просто взглянуть на фото, сделанные в самых обычных магазинах, домах и на улицах.