Южная Корея: совершенно другой мир

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Образцы туалетной бумаги в магазинах, пенсионеры на уроках в школе, и даже телеканалы для собак, такое можно встретить только в Южной Корее.
Южная Корея — удивительная страна, жизнь в которой очень сильно отличается от жизни в нашей стране. Вещи, которые можно встретить в Южной Корее удивляют, восхищают, а иногда вызывают недоумение. Чтобы понять, насколько самобытна эта страна, достаточно просто взглянуть на фото, сделанные в самых обычных магазинах, домах и на улицах.
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Зубная паста с дозатором
В Южной Корее установили светофоры на земле, чтобы люди, которые смотрят в свои телефоны, могли видеть свет
Небольшой лоток, который не даст мороженному течь на ваши руки
В вагонах метро есть полки с книгами
Из-за низкой рождаемости и недостатка детей в Южной Корее в школу принимают пенсионеров, которые не смогли получить образование в молодости
В аэропортах Сеула на обратной стороне посадочного талона указана карта выхода на посадку
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Находится в закрытом боксе, в маске.
Выглядит странно
Я не говорю что там плохо, там вполне нормально. Но и никаких чудес нет.
Или ждут , когда человек будет переходить и переходят с ним.
Чёта в Пусане я такого не видал.
1. Это так они борются с загрязнением пластиком?
2. Для чего там спичка в ручке?
Спички для того,что бы зажечь свечи на торте.