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Южная Корея: совершенно другой мир

Южная Корея: совершенно другой мир

Автор:
21 февраля 2024 10:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Южная Корея   в мире   другой мир   интересно   люди   удивительно   фото   
3085
26

Образцы туалетной бумаги в магазинах, пенсионеры на уроках в школе, и даже телеканалы для собак, такое можно встретить только в Южной Корее.

Южная Корея — удивительная страна, жизнь в которой очень сильно отличается от жизни в нашей стране. Вещи, которые можно встретить в Южной Корее удивляют, восхищают, а иногда вызывают недоумение. Чтобы понять, насколько самобытна эта страна, достаточно просто взглянуть на фото, сделанные в самых обычных магазинах, домах и на улицах.

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Зубная паста с дозатором

Небольшой лоток, который не даст мороженному течь на ваши руки

В вагонах метро есть полки с книгами

В аэропортах Сеула на обратной стороне посадочного талона указана карта выхода на посадку


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Метки: Южная Корея   в мире   другой мир   интересно   люди   удивительно   фото   
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16  комментариев
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60k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну это и в Питере такое есть, я бывал)
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1k
ИНО 36 минут назад
Мост Банпо в Сеуле
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47k
Соломей 50 минут назад
Понавыдергивали исключительные вещи и хотят нам представить это как всеобщую постоянную реальность.это туристическая замануха, так можно наковырять подобное и в Северной Корее и Буркино Фасо.показали бы серые жилые кварталы, и клетки рабочих мест, с рабочим ,не нормированным днем, и отсутствием отпусков, ну так ,для понятия о другой реальности
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1k
K_II_T 52 минуты назад
Одинаковые перчатки для разных пациентов.
Находится в закрытом боксе, в маске.

Выглядит странно
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59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ес то же хвалили как "самое самое передовое и зелЁное" хайтек шмайтек .а газ с нефтью вырубили и всё благолепие быстро закончилось.
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24k
sanchesS80 Час назад
В Москве и частично в Петербурге у нас не сильно отличается. А в сельской местности у них всё гораздо проще. В общем как и много где в мире.
Я не говорю что там плохо, там вполне нормально. Но и никаких чудес нет.

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5k
Robin Час назад
Кошки в Южной Корее тоже удивительны, переходят дорогу строго в установленных местах.
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303
Рома Robin 36 минут назад
Много раз видел,как кошки и собаки сидят и ждут зелёный свет светофора , а потом переходят.
Или ждут , когда человек будет переходить и переходят с ним.
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883
no. 2 часа назад
совершенно обычная вещь, попадая в южную корею, внезапно становится революционной идеей южнокорейцев
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2k
Провокатор 2 часа назад
Комментарий к фото
На каждой улице, говоришь?
Чёта в Пусане я такого не видал.
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17k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
У меня два вопроса:
1. Это так они борются с загрязнением пластиком?
2. Для чего там спичка в ручке?
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