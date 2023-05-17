Самые суровые аскеты Индии: 16 фото о том, кто такие садху

Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили

Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире

16 уникальных фотографий, на которых вещи кажутся каким-то нереальными

12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия

Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории

Снимки из Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа ни на одну другую