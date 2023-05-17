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Самые суровые аскеты Индии: 16 фото о том, кто такие садху

Самые суровые аскеты Индии: 16 фото о том, кто такие садху

Автор:
17 мая 2023 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   аскеты   в мире   интересно   люди   садху   удивительно   фото   
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Или как в Индии миллионы человек отреклись от всего мирского.

Садху — особенные люди, которые решили посвятить себя и свое тело божественному. Омар Реда отправился в Индию, чтобы понаблюдать за этими удивительными людьми, которые отреклись от всего мирского. Предлагаем вам узнать о садху через портреты фотографа.


Религиозная преданность по всему миру выражается разными способами

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Где-то строят храмы, носят особую одежду или делают какие-то прически

Садху выбрали один из самых сложных путей для человека — они отрекаются от мирской жизни

В индуистской культуре есть три жизненных цели

Это кама (чувственное удовольствие), артхи (деньги) и дхамма (нравственные устои)

Садху не стремятся ни к одной из них, они посвятили себя освобождению от этих земных удовольствий

Главный способ освободиться от жизненных целей — это медитации и познание Бога

Сегодня в Индии живет от 4 до 5 млн садху

Они живут в пещерах, лесах, храмах, на окраинах деревушек и городов

Обычно садху в одеждах цвета охры, а на их лицах — рисунки

Это не просто рисунок, это особый ритуал — Тилак (дословно переводится как «лоб»)

Узор обычно наносится именно на лоб, который считается местом для третьего глаза

Для жителей маленьких городков эти отшельники имеют важное значение

Аскеты дают наставления и благословления, решают споры между людьми

Для многих жителей Индии садху — воплощение Бога на Земле

Они считают этих отшельников носителями истинных ценностей

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Метки: Индия   аскеты   в мире   интересно   люди   садху   удивительно   фото   
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3  комментария
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12k
GROMOZEKA Час назад
У нас тоже есть бомжи.
Правда не размалеванные
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6k
Кирилл 22 минуты назад
Бомжи в законе.
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3k
poбт 2 часа назад
"миллионы человек отреклись от всего мирского"
когда у тебя ни*х*уя нет и не предвидится, да и желания особого нет, можно изображать из себя просвещенную крашенную обезьяну, типа я не бомж, я аскет
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