Самые суровые аскеты Индии: 16 фото о том, кто такие садху

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Или как в Индии миллионы человек отреклись от всего мирского.
Садху — особенные люди, которые решили посвятить себя и свое тело божественному. Омар Реда отправился в Индию, чтобы понаблюдать за этими удивительными людьми, которые отреклись от всего мирского. Предлагаем вам узнать о садху через портреты фотографа.
Религиозная преданность по всему миру выражается разными способами
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Где-то строят храмы, носят особую одежду или делают какие-то прически
Садху выбрали один из самых сложных путей для человека — они отрекаются от мирской жизни
В индуистской культуре есть три жизненных цели
Это кама (чувственное удовольствие), артхи (деньги) и дхамма (нравственные устои)
Садху не стремятся ни к одной из них, они посвятили себя освобождению от этих земных удовольствий
Главный способ освободиться от жизненных целей — это медитации и познание Бога
Сегодня в Индии живет от 4 до 5 млн садху
Они живут в пещерах, лесах, храмах, на окраинах деревушек и городов
Обычно садху в одеждах цвета охры, а на их лицах — рисунки
Это не просто рисунок, это особый ритуал — Тилак (дословно переводится как «лоб»)
Узор обычно наносится именно на лоб, который считается местом для третьего глаза
Для жителей маленьких городков эти отшельники имеют важное значение
Аскеты дают наставления и благословления, решают споры между людьми
Для многих жителей Индии садху — воплощение Бога на Земле
Они считают этих отшельников носителями истинных ценностей
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Правда не размалеванные
когда у тебя ни*х*уя нет и не предвидится, да и желания особого нет, можно изображать из себя просвещенную крашенную обезьяну, типа я не бомж, я аскет