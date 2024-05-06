«Сунын» в Южной Корее, или пусть весь мир подождет…

Главной особенностью корейского выпускного экзамена является еще и то, что все предметы учащиеся сдают в один день (три обязательных – корейский язык, математика и английский язык, на выбор - естественные науки, специальные предметы и обществознание, а также экзамен на знание второго иностранного языка), и именно в этот день, как я уже говорил выше, жизнь в Южной Корее замирает…нет, вы не поняли, в буквальном смысле замирает. Работодатели дают официальное разрешение своим подчиненным прийти на работу на час позже обычного, чтобы избавить городские улицы от пробок и создать максимально благоприятные условия на дороге для спешащих на экзамен школьников.