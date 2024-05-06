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«Сунын» в Южной Корее, или пусть весь мир подождет…

«Сунын» в Южной Корее, или пусть весь мир подождет…

Автор:
06 мая 2024 09:27
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: В Южной Корее   Сунын   в мире   егэ   люди   факты   фото   школа   экзамен   
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С момента своего внедрения в систему образования, ЕГЭ стал самым трудным и самым изматывающим испытанием для российских школьников. Однако даже он не идет ни в какое сравнение с «сунын» - выпускным экзаменом в Южной Корее, во время проведения которого жизнь в стране как будто замирает. И это не преувеличение…

Дело все в том, что пределом мечтаний для любого южнокорейского выпускника является поступление «SKY». И нет, небеса тут не причем. «SKY» - это аббревиатура, которая состоит из заглавных букв трех наиболее престижных и желанных вузов Южной Кореи: Сеульского национального университета (Seoul National University), Университет Коре (Korea University) и Университета Енсе (Yonsei University).

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Собственно, именно эти учебные заведения являются «целью номер один» для большинства выпускников, мечтающих о хорошем образовании и успешной карьере в будущем. И, как вы понимаете, билетиком в заветный вуз является тот самый сунын - корейская вариация ЕГЭ, но только в разы сложнее и энергозатратнее, ведь длится сунын порядка 8 часов!

Главной особенностью корейского выпускного экзамена является еще и то, что все предметы учащиеся сдают в один день (три обязательных – корейский язык, математика и английский язык, на выбор - естественные науки, специальные предметы и обществознание, а также экзамен на знание второго иностранного языка), и именно в этот день, как я уже говорил выше, жизнь в Южной Корее замирает…нет, вы не поняли, в буквальном смысле замирает. Работодатели дают официальное разрешение своим подчиненным прийти на работу на час позже обычного, чтобы избавить городские улицы от пробок и создать максимально благоприятные условия на дороге для спешащих на экзамен школьников.

Повсюду дежурят полицейские, и, если кто-то из ребят забудет дома необходимые документы, он может обратиться за помощь к патрульному, и тот сопроводит школьника до дома и обратно. Общественный транспорт в день сунына начинает ходить существенно раньше обычного, чтобы все успели добраться до места проведения экзамена, а магазины, банки и даже фондовая биржа открываются на час позже – опять же для того, чтобы не увеличивать поток посетителей и не мешать передвижению школьников.

Но и это еще не все. На время проведения аудирования по английскому языку в Южной Корее прекращается все авиасообщение, и порядка 30 минут самолеты не имеют права ни взлетать, ни заходить на посадку. Это было сделано, чтобы избавить школьников, сдающих экзамен, от постороннего шума, который может помешать расслышать задание. В какой еще стране мира ради экзамена останавливают самолеты?!

А все потому, что пересдать сунын нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот и делают корейцы все возможное, чтобы их дети ни в коем случае не опоздали на экзамен и максимально точно расслышали и выполнили все необходимые задания.

К слову, кошмаром сунын является не только для учеников и их родителей, но и для преподавателей, составляющих для него задания. К подготовке материалов для финального экзамена в Южной Корее подходят со всей ответственностью и строгостью – возможно, даже чересчур.

Составителей заданий и экзаменаторов за месяц до начала экзаменационного периода в буквальном смысле изолируют от общества: их запирают в секретном помещении, о расположении которого знает лишь ограниченная группа лиц, предварительно снабдив всем необходимым. Как вы понимаете, «на свободу» они выходят лишь в день «X», однако до места проведения экзамена добираются под конвоем – в сопровождении специально обученного человека, который следит за тем, чтобы информация по экзамену не была передана третьим лицам.

Так как сунын является чрезвычайно важным событием в жизни граждан Южной Кореи, с ним связано огромное количество всевозможных суеверий и примет, которым корейцы безоговорочно верят. Так, к примеру, перед экзаменом школьникам не рекомендуется есть суп миёккук из морских водорослей. Считается, что знания могут ускользнуть…ну, как водоросли, понимаете?

А если уж очень захочется перекусить, лучше отдать предпочтение рисовому пирожку ттоку. Корейцы верят, что, если съесть такой пирожок перед экзаменом, к школьнику будут «прилипать» не только правильные ответы, но и удача в целом.

Кроме того, родители выпускников в день экзамена отправляются в храмы, где посвящают долгие часы молитвам ради высокого балла у их чада.

С одной стороны, подобная одержимость корейцев собственным будущим восхищает. Сами посудите: они готовы останавливать авиасообщение, чтобы школьники смогли сдать экзамен! Конечно, от этого экзамена зависит их будущее, но тем не менее…

Но, с другой стороны, сунын является одной из причин того, что юные корейцы добровольно уходят из жизни: одни потому, что не выдерживают давления общества и общего уровня стресса, другие – из-за неудовлетворительного результата. Дети, провалившие экзамен, считают, что подвели свою семью и не оправдали ожидания, поэтому видят лишь один выход из ситуации…

И, кстати, истинное отношение корейцев к школьному образованию лучше всего раскрывает следующая поговорка: «Если, учась в старшей школе, ты спишь три часа, то сможешь поступить в «SKY»; если четыре часа - в любой другой университет; если пять или более - забудь о поступлении».

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Метки: В Южной Корее   Сунын   в мире   егэ   люди   факты   фото   школа   экзамен   
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Shtoppi 2 часа назад
сунын по ходу это сокращение от сунь-вынь
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224
lonelyfox 18 минут назад
Самое главное забыли сказать, количество самоубийств среди школьников перед и после этого мероприятия...
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1
Еркен Час назад
Насчет сна бред какой-то, наоборот здоровый сон полезен.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1537 постов (1496 в горячем)

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