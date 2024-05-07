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Почему в Таджикистане запрещён последний звонок в школе

Почему в Таджикистане запрещён последний звонок в школе

Автор:
07 мая 2024 09:33
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   люди   последний звонок   таджикистан   ученики   факты   фото   школа   
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Вот такая неожиданная для многих информация. В Таджикистане, действительно, запрещены последние звонки в школах.

И это не какая-то инициатива отдельных директоров школ или властей населенных пунктов. Запрет с 2017 года существует на государственном уровне и касается всех школ страны. Прописан он в законе республики «Об упорядочивании традиций, торжеств и обрядов».

В первое время, когда только-только приняли это решение, в обществе довольно прохладно и даже негативно встретили такое новшество.

По этому закону последний учебный день (который в Таджикистане не 21-25 мая, как мы привыкли, а 7 июня) — самый обычный учебный день. Просто последний, все 5 или 6 уроков по расписанию, после которого уже не нужно ходить с утра на уроки. И никаких торжественных линеек, первоклашки со звонком на плече выпускника, речей у микрофона.

И этот запрет носит не рекомендательный характер, как можно было бы предположить. Мол, вроде есть, но никто никому ничего не скажет, если школе проведут линейку, все закрывают глаза, но давние традиции соблюдают.

За нарушение этого закона и празднование последнего звонка существует персональная ответственность. Креслом отвечают и главы управлений отделами образования, и директора школ и даже классные руководители.

Спросите, классные руководители то каким боком? А таким, что запрет касается не только непосредственно линеек, а даже украшения классов, праздничной школьной формы, бантов и белых передников.

Спросите, что за бред и почему так?

Причина такого неожиданного закона в укоренившейся во всех школах практике поборов на празднование окончания учебного года и школы.

Разумеется, в виде «добровольного сбора денег» с родителей.

Все эти шарики, ленты, украшение класса, музыкальное сопровождение, подарки классному руководителю, директору, учителям.

На момент принятия закона, в 2017 году, среднюю сумму по стране, которую вынуждены были сдавать родители оценивались в 100 долларов.

И на тот момент для Таджикистана это была чувствительная сумма для семейного бюджета родителей школьников.

Ведь люди в этой стране живут довольно бедно, а большинство семей в стране многодетные. Так что некоторым даже приходилось на протяжении нескольких лет чуть ли не каждый год выкладывать за очередного ребенка «сборы» на последний звонок.

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Метки: в мире   люди   последний звонок   таджикистан   ученики   факты   фото   школа   
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2  комментария
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Гепатит С 2 часа назад
А я думал, что из-за массовых изнасилований
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Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Забрали праздник у детей.
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