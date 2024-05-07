Почему в Таджикистане запрещён последний звонок в школе

И это не какая-то инициатива отдельных директоров школ или властей населенных пунктов. Запрет с 2017 года существует на государственном уровне и касается всех школ страны. Прописан он в законе республики «Об упорядочивании традиций, торжеств и обрядов».

В первое время, когда только-только приняли это решение, в обществе довольно прохладно и даже негативно встретили такое новшество.

По этому закону последний учебный день (который в Таджикистане не 21-25 мая, как мы привыкли, а 7 июня) — самый обычный учебный день. Просто последний, все 5 или 6 уроков по расписанию, после которого уже не нужно ходить с утра на уроки. И никаких торжественных линеек, первоклашки со звонком на плече выпускника, речей у микрофона.