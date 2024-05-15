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«У него было 70 жён, 210 детей и 1000 внуков»: самый плoдовитый африканский король по прозвищу «Бык Свази»

«У него было 70 жён, 210 детей и 1000 внуков»: самый плoдовитый африканский король по прозвищу «Бык Свази»

Автор:
15 мая 2024 09:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Бык Свази   африканский король   в мире   дети   история   люди   факты   фото   
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Король Собхуза II был первым нгвеньямой (то есть монархом) независимого Королевства Свазиленд (государства в Южной Африке) и правил им 82 года.

Собхуза II появился на свет в 1899 году в семье тогдашнего короля Свазиленда, Нгване V, и его жены Инхосикати Ломавы Ндвандве. Четыре месяца спустя, 8 декабря, его отец умер в возрасте 23 лет во время местного племенного праздника. Предполагалось, что смерть его отца наступила в результате отравления, от рук неприятелей или собственной жены.

В возрасте 4 месяцев младенец Собхуза был официально коронован, а его бабушка, Лабоцибени Мдлули, была выбрана регентом (правившей королевском) на протяжении всей его юности.

В то время Свазиленд был одной из территорий Верховного комиссариата Великобритании на юге Африки. В колониальный период Собхуза II играл в основном церемониальную роль и почитался как традиционный глава нации свази, а вся ключевая власть находилась в руках британцев.

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Непосредственное правление Собхузы началось 22 декабря 1921 года, когда его бабушка формально передала ему власть.

Король Собхуза был дальновидным лидером, который стремился сохранить и продвигать культуру и традиции своей страны. Он также боролся за восстановление земель, захваченных британскими властями в 1907 году. Для этого он заручившись поддержкой местных элит и своего населения, отправился в Лондон, чтобы официально потребовать от британского короля Георга V возвращения земель народу свази.

В конце 1960-х годов британцы планировали установить в Свазиленде парламентскую систему с конституционной монархией, но король Собхуза II выступил против этой идеи. Из-за сильно возросшей популярности короля и прогрессирующей антиколониальной риторики, 6 сентября 1968 года Свазиленд стал независимым государством, а Собхуза II остался его королем.

В последующие годы Собхуза создал и укрепил свою частную армию и уже в 1973 году с её помощью отменил конституцию, запретил любые политические партии и распустил парламент, утвердив свою абсолютную власть в Свазиленде.

Он был ярым сторонником многоженства, поскольку считал, что чем больше влиятельных женщин будут poжать от нeго детей, тем сильнее укрепится его королевская власть. Более того, он часто говорил, что его гены должны доминировать в каждом влиятельном семействе страны, дабы любые попытки гocударственного переворота не привели к уничтожению его наследия.

Таким образом, обретя абсолютную власть, Собхуза взял в жёны 70 представительниц самых известных семейств в Свазиленде и, как сообщается, стал отцом 500 детей. А на момент смерти у него было более 1000 внуков.

Сегодня клан Собхузы II, составляет почти четверть населения всего Свазиленда (ныне Эсватини).

После смерти Собхузы II, его 18-летний сын Мсвати III стал королём и вот уже более 30 правит Свазилендом (ныне Эсватини) как последний африканский монарх. Сегодня у 50-летнего короля 15 жен и 23 ребенка. Мсвати часто обвиняют в государственных растратах, а также поxищeниях женщин, на которых он желал жениться, но поскольку король обладает абсолютной властью, никто не может его как-либо наказать.


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Метки: Бык Свази   африканский король   в мире   дети   история   люди   факты   фото   
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3  комментария
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5k
Наталья 44 минуты назад
Комментарий к фото
Мадам прям напомнила:
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32k
AzuveR Минуту назад
"Король Собхуза был дальновидным лидером" И любил шпилиться.
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Алекс 21 минуту назад
По-королевски пожил
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3571 пост (3405 в горячем)

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