«У него было 70 жён, 210 детей и 1000 внуков»: самый плoдовитый африканский король по прозвищу «Бык Свази»

Собхуза II появился на свет в 1899 году в семье тогдашнего короля Свазиленда, Нгване V, и его жены Инхосикати Ломавы Ндвандве. Четыре месяца спустя, 8 декабря, его отец умер в возрасте 23 лет во время местного племенного праздника. Предполагалось, что смерть его отца наступила в результате отравления, от рук неприятелей или собственной жены.

В возрасте 4 месяцев младенец Собхуза был официально коронован, а его бабушка, Лабоцибени Мдлули, была выбрана регентом (правившей королевском) на протяжении всей его юности.

В то время Свазиленд был одной из территорий Верховного комиссариата Великобритании на юге Африки. В колониальный период Собхуза II играл в основном церемониальную роль и почитался как традиционный глава нации свази, а вся ключевая власть находилась в руках британцев.