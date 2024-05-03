FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9483 поста • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Двоеженство, но мужья хранят невинность для второй жены

Двоеженство, но мужья хранят невинность для второй жены

Автор:
03 мая 2024 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: брак   в мире   двоеженство   жена   люди   семья   факты   фото   
1009
7

Любопытное сообщество проживает в индийском штате Раджастане, в городке Дерасар. Тут многоженство не просто поощряется, но и насаждается всем как социальная норма.

Это удаленный городок, даже от столицы штата Джайпура он расположен в 550 километрах, так что местные в «цивилизацию» редко выбираются. Потому время тут немного остановилось. Люди носят традиционные длинные топы с запахом, роскошные шарфы и сложные украшения. Даже для индусов они отличаются внешне от обычных людей. И на стиле отличия не заканчиваются.

×

На протяжении поколений местные мужчины здесь женились дважды, жили с двумя женами, но рожали детей только со второй женой!

Суеверие дошло до предела

Изначально тут жили по традициям раджпутов, которые относятся к касте воинов-кшатриев. В индуизме кшатрии и правда практиковали многоженство, но здесь эта традиция видоизменилась из-за суеверий.

Согласно легенде, первым поселенцам в регионе частенько не удавалось зачать ребенка в первом браке. И поэтому они вынужденно вступали во второй брак, надеясь хоть так завести ребенка.

Впоследствии это стало традицией – жениться два раза, но заводить ребенка только со второй женой. Якобы с первой и пытаться не стоит, все равно не получится. К чему эти бессмысленные телодвижения?

Вот только если для того, чтобы обмануть судьбу, девушек выдают замуж за деревья и животных (чтобы отвести неудачу на вымышленного супруга, а не следующего реального), тут все делают не понарошку.

Мужчина женится в первый раз на реальной женщине, а потом начинает копить состояние на вторую свадьбу. При этом рекомендуется все еще сохранять целомудрие, беречь себя для второй «нормальной» жены.

По оценкам, в Дерасаре по такой традиции проживает около 400 семей. Если одна из жен умирает, можно жениться в третий раз, но чаще женятся, если погибает вторая «детная» жена. Если у первой жены все же родится ребенок, но гораздо позже, чем у второй, на это, скорее всего, закроют глаза.

Побег из счастья

Как это местечко стало известным? После пандемии из него часто стали сбегать мужчины. Некоторые – одни, некоторые – с семьями.

А все потому что во время карантина многие мужчины успели жениться и осесть дома. И внезапно подружились со своими первыми женами, прониклись к ним. И подумали: а зачем столько работать ради второй жены, которую я даже не знаю? Меня и эта одна жена вполне устраивает.

Но когда они заявили, что не хотят искать второго брака, общество было в ярости. Это же нарушение вековых традиций, а такого в Индии очень не любят.

И так из общины стали сбегать в большой мир. Потому что во всем остальном семьям было комфортно там жить, городок не беднее остальных простых местечек. Но всему виной внезапное осознание, что второй брак – это не всегда благо, а частенько – обуза.

Интересные бывают места в Индии, и особенно любопытно, как совершенно посторонние события (пандемия) обнажают их острые проблемы для мира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: брак   в мире   двоеженство   жена   люди   семья   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2352 поста (2307 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

465476



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики...
Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился
Неадекватный мужчина ударил 9-летнюю школьницу в Люберцах и поплатился
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
С добрым утром
С добрым утром
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#аварии#США#люди#забавно#милота#Москва#природа
#животные#автомир#интересно#авто аварии#кот#Юмор#полиция#Автовсячина#мотоцикл#собака
#в мире#автомобили#факты#ДТП#история#кошка#позитив#интересное#проверка#штраф
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными За какие ролики стыдят индийских ютуберов За какие ролики стыдят индийских ютуберов 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали Почему полицейские Фиджи носят причудливые белые юбки Почему полицейские Фиджи носят причудливые белые юбки Гачимучи суши - в Японии суши разносят качки Гачимучи суши - в Японии суши разносят качки Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются? Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются?

На что жалуетесь?

Вернуться