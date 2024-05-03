Двоеженство, но мужья хранят невинность для второй жены

Любопытное сообщество проживает в индийском штате Раджастане, в городке Дерасар. Тут многоженство не просто поощряется, но и насаждается всем как социальная норма.
Это удаленный городок, даже от столицы штата Джайпура он расположен в 550 километрах, так что местные в «цивилизацию» редко выбираются. Потому время тут немного остановилось. Люди носят традиционные длинные топы с запахом, роскошные шарфы и сложные украшения. Даже для индусов они отличаются внешне от обычных людей. И на стиле отличия не заканчиваются.
На протяжении поколений местные мужчины здесь женились дважды, жили с двумя женами, но рожали детей только со второй женой!
Суеверие дошло до предела
Изначально тут жили по традициям раджпутов, которые относятся к касте воинов-кшатриев. В индуизме кшатрии и правда практиковали многоженство, но здесь эта традиция видоизменилась из-за суеверий.
Согласно легенде, первым поселенцам в регионе частенько не удавалось зачать ребенка в первом браке. И поэтому они вынужденно вступали во второй брак, надеясь хоть так завести ребенка.
Впоследствии это стало традицией – жениться два раза, но заводить ребенка только со второй женой. Якобы с первой и пытаться не стоит, все равно не получится. К чему эти бессмысленные телодвижения?
Вот только если для того, чтобы обмануть судьбу, девушек выдают замуж за деревья и животных (чтобы отвести неудачу на вымышленного супруга, а не следующего реального), тут все делают не понарошку.
Мужчина женится в первый раз на реальной женщине, а потом начинает копить состояние на вторую свадьбу. При этом рекомендуется все еще сохранять целомудрие, беречь себя для второй «нормальной» жены.
По оценкам, в Дерасаре по такой традиции проживает около 400 семей. Если одна из жен умирает, можно жениться в третий раз, но чаще женятся, если погибает вторая «детная» жена. Если у первой жены все же родится ребенок, но гораздо позже, чем у второй, на это, скорее всего, закроют глаза.
Побег из счастья
Как это местечко стало известным? После пандемии из него часто стали сбегать мужчины. Некоторые – одни, некоторые – с семьями.
А все потому что во время карантина многие мужчины успели жениться и осесть дома. И внезапно подружились со своими первыми женами, прониклись к ним. И подумали: а зачем столько работать ради второй жены, которую я даже не знаю? Меня и эта одна жена вполне устраивает.
Но когда они заявили, что не хотят искать второго брака, общество было в ярости. Это же нарушение вековых традиций, а такого в Индии очень не любят.
И так из общины стали сбегать в большой мир. Потому что во всем остальном семьям было комфортно там жить, городок не беднее остальных простых местечек. Но всему виной внезапное осознание, что второй брак – это не всегда благо, а частенько – обуза.
Интересные бывают места в Индии, и особенно любопытно, как совершенно посторонние события (пандемия) обнажают их острые проблемы для мира.
Источник:
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