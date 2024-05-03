Двоеженство, но мужья хранят невинность для второй жены

На протяжении поколений местные мужчины здесь женились дважды, жили с двумя женами, но рожали детей только со второй женой!

Суеверие дошло до предела

Изначально тут жили по традициям раджпутов, которые относятся к касте воинов-кшатриев. В индуизме кшатрии и правда практиковали многоженство, но здесь эта традиция видоизменилась из-за суеверий.

Согласно легенде, первым поселенцам в регионе частенько не удавалось зачать ребенка в первом браке. И поэтому они вынужденно вступали во второй брак, надеясь хоть так завести ребенка.