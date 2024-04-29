За какие ролики стыдят индийских ютуберов

У нас тоже есть такой жанр: треш-походы на недорогой макияж, чтобы потом снять результат и раскритиковать его со зрителями, как с подружками. Но у нас экономическое неравенство не так обострено в обществе, как в Индии, и такой треш-контент обнажил очень острые углы жизни.

Что это за ролики

Блогер находит в интернете недорогой салон для праздничного макияжа, иногда – для укладки. Это должно быть дешевое место, чтобы все прошло под эгидой «мы найдем для вас хороший бюджетный салон, дорогие зрители».