За какие ролики стыдят индийских ютуберов

Ни за что не догадаетесь! Нет там ничего обнаженного и провокационного. Ютубершам из Индии пришлось извиняться за… поход в дешевые бьюти-салоны!
У нас тоже есть такой жанр: треш-походы на недорогой макияж, чтобы потом снять результат и раскритиковать его со зрителями, как с подружками. Но у нас экономическое неравенство не так обострено в обществе, как в Индии, и такой треш-контент обнажил очень острые углы жизни.
Что это за ролики
Блогер находит в интернете недорогой салон для праздничного макияжа, иногда – для укладки. Это должно быть дешевое место, чтобы все прошло под эгидой «мы найдем для вас хороший бюджетный салон, дорогие зрители».
Но на самом деле все это ради скандала и смеха над работниками, а зачастую работником и владельцем в одном лице. Потому что в Индии большая конкуренция, чтобы быть интереснее других, ты должен выдавать эмоцию.
Если макияж не понравился – плачь прямо в салоне и размазывай косметику по лицу. Смейся над своим видом прямо в присутствии работника, закатывай истерики. В общем, у них там все очень живенько. Не то, что у нас, просто вечные скандалы с сотрудниками «вы не можете снимать – нет, я имею право снимать».
Никого это не делает счастливым
В ответ на такие гипертрофированные видео о плохом (правда очень плохом, тут нельзя спорить) макияже появилась волна возмущения. Потому что обеспеченные ютуберы ходят в салоны красоты для самых бедных, а потом кривляются, что у них осыпаются румяна.
Но салоны «для неприкасаемых» и не могут позволить себе дорогую косметику, иначе каждая процедура будет стоить неподъемных рупий для их клиентов. Разница не как у нас – от 2 до 10 тысяч рублей за свадебный макияж. В таких местах стоимость разнится в десятки раз.
И в итоге скалькированный с США и других европейских стран жанр видео стал очередным способом унизить бедность и показать кастовое неравенство.
И успешные ютуберы, которые кривят нос от макияжа до бедных, все чаще стали получать комментарии, что их стоило бы побить палками и наказать, а не бездарного визажиста.
Блогеры защищаются, что недорогим карандашом для глаз тоже можно накрасить красиво, ведь это тоже навык. Но забывают, что такие визажисты зачастую и обучения никакого себе позволить не могут. Они только смотрят ролики на ютубе, как правильно краситься, и набивают руку на клиентах.
А обучение слишком дорогая вещь для них. И это снова отсылает не к лени, ни к отсутствию таланта, а к социальному неравенству.
В общем, треш-стриминг в салонах красоты такой жанр в Индии, подвигающий народные массы на революцию. Хотя кто бы мог подумать.
Источник:
- Почему в Индии не едят мясо
- Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей
- Поживи в тюрьме Индии за свои деньги
- Красивое кастовое неравенство
- Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей
Тоже заинтересовался. Нет такого. Только если российский перевернуть.